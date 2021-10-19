Кривава повня 20 жовтня: що можна і не можна робити

Завтра відбудеться чергова осіння повня, яка пройде під знаком Овна і додасть імпульсивності та рішучості у вчинки людей.

Повня 20 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Осіння повня настане завтра ввечері, 20 жовтня, о 17 годині 57 хвилин . Вона пройде під знаком Овен. Традиційно жовтнева повня, яка проходить напередодні містичного дня Геловіну, має назву – Червоний або Кривавий Місяць .

Але є й інші назви, які чітко характеризують прийдешній сезон: Місяць Мисливця, Місяць Подорожей, Місяць Трави, що вмирає, Місяць Листопада, Місяць Зміни Сезонів .

Реклама

Особливості жовтневої повні

Чергова осіння повня, що проходить в знаку Овна , здатна серйозно вплинути на життя і самопочуття людей. Овен діє на людей своєрідно, підвищуючи їхню імпульсивність і необачність у вчинках . У цей період люди схильні до конфліктів, емоційного з'ясування стосунків, грубості і різкості.

Пам'ятайте, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення, а також схильні до містики, а тому можуть робити помилки.

Як поводитися під час повні 20 жовтня

У повню під знаком Овна люди стають більш безстрашними і здатними на рішучі дії.

і здатними на рішучі дії. Якщо ви давно хотіли з чимось покінчити або звільнитися , зараз це буде найпростіше зробити.

, зараз це буде найпростіше зробити. Дні Овна сприяють підвищенню власної значущості, впевненості і бажання постояти за себе , захистити свої інтереси, щоправда, методом вибивання і скандалів.

Що не можна робити під час повні 20 жовтня

Через підвищену скандальність не можна з'ясовувати стосунки і говорити на підвищених тонах з близькими людьми – образа буде сильною, і прощення дасться важко.

і говорити на підвищених тонах з близькими людьми – образа буде сильною, і прощення дасться важко. У дні Овна бажано не виконувати ніяких важливих справ .

. Вкрай небажано займатися складною роботою або такою, що вимагає ретельності і напруги.

або такою, що вимагає ретельності і напруги. Не варто брати або давати гроші в борг.

в борг. Також не потрібно починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.

Дивіться відео про лунатизм :

Реклама

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.