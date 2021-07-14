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Китаєць знайшов сина, викраденого 24 роки тому: відео

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
14 липня, 13:04
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2-річного хлопчика схопили і вивезли прямо з-під будинку батьків. Возз'єднатися з сином батько зміг лише за чверть століття завдяки поліцейській базі ДНК
Китаєць знайшов сина після 24 років пошуків
Китаєць знайшов сина після 24 років пошуків / Фото: скриншот

Емоційна зустріч після 24 років пошуків. В Китаї чоловік знайшов сина, якого вкрали ще в дворічному віці. Як йому це вдалося – далі в матеріалі.

З того дня, коли 2-річного хлопчика схопили і відвезли прямо з-під будинку, Го Гангтанг не припиняв пошуків. Чоловік проїхав усією країною 500 тисяч кілометрів на мотоциклі, витратив усі заощадження, отримав кілька травм, спав на вулиці, допоміг знайти сім інших зниклих дітей, але не здавався.

Возз'єднатися з сином зміг лише за чверть століття завдяки поліцейській базі ДНК.

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Схожа історія сталася в Китаї в минулому році, коли викрадений хлопчик випадково знайшов своїх рідних. Тоді сучасні технології допомогли родині повернути свого сина, який був вкрадений більше трьох десятиліть тому. Хлопчика також вкрали в дворічному віці і продали бездітній родині в сусідній провінції.

Варто зазначити, що щорічно в Китаї пропадають десятки тисяч дітей. При цьому проблему не можуть вирішити десятиліттями. За цей період в країні виросло не одне покоління людей, які навіть не підозрюють, що батьки одного разу просто купили їх.

А рік тому у Ватикані знову розгорілася історія з містичним зникненням 15-річної Емануель Орланді, в ході якої навіть довелося розкрити дві могили, але це не наблизило слідчих до розгадки.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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