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Які люди схильні до ревнощів і як її позбутися: 3 способа

Сьогодні, 18:18

Необгрунтовані ревнощі скорочують життя. Від переживань і стресів підвищується тиск і розвиваються серцеві хвороби

Які люди схильні до ревнощів і як позбутися цього почуття
Які люди схильні до ревнощів і як позбутися цього почуття
Фото: Pexels

Мало не кожна людина в парі коли-небудь переживала таке відчуття, як ревнощі. Психолог Ганна Михайленко в програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна", розповіла, що насправді викликає ревнощі і як її позбутися.

Які люди схильні до ревнощів

Одне з найсильніших почуттів у світі – ревнощі! Кожен з нас хоча б раз відчував, як кипить всередині, коли партнер приділяє більше уваги протилежній статі. Або як дискомфортно, коли через це почуття контролюють майже кожен ваш крок. Така поведінка, до речі, більш поширена серед жінок.

Однак є люди, яким таке відчуття зовсім не властиво. Їх на планеті близько 5%. Але і такому партнеру радіти особливо не варто – психологи розглядають цю категорію як крайність. Така поведінка свідчить про емоційний холод і нездатніть до глибоких почуттів. Інша крайність – жорстока ревність, симптомами схожа на психоз.

Як пробачити зраду
Як пробачити зраду
Фото: Pixabay

4 типи людей, які ревнують

Перший тип людей – контролери

"Перший тип – це ті люди, які все контролюють. Чому частіше ревнують жінки? Тому що вони найчастіше люблять контролювати: ти поїв, ти одягнув, ти переодягнувся?" – пояснює психолог Анна Михайленко.

Другий тип людей – з когнітивним спотворенням мозку

"Це можливість мозку додумувати, домислювати і домальовувати. Наприклад, ви пішли на вечірку, де з кимось зустрілися, познайомилися і, звичайно, далі вже ваш мозок домалював якусь картинку", – коментує експерт.

Третій тип людей – оцінювачі

У список ревнивців входять і ті люди, які живуть оцінками. Вони засуджують інших і себе, порівнюють інших з собою, після чого мимоволі народжуються думки, що партнер може знайти собі когось іншого: молодшого, розумнішого, перспективнішого тощо.

Четвертий тип людей – хто розчиняється в партнері

І останній тип – люди, які розчиняються в партнері, відмовляючись від власних інтересів, друзів і особистого простору. Однак, чим доросліша і міцніша любов, тим менше люди схильні до дрібних ревнощів у стосунках.

"Чим нижче взаємини, тим більше їм потрібні дрібні ревнощі, щоб тримати себе в тонусі. Скажімо, якщо думати, що при вашому партнерові помічають – ви ще нічого, адже він залишається з вами. Це вирощування вашого его. І на базі такого рівня стосунків думати про досконале кохання не доводиться", – розповіла психолог.

Як позбутися ревнощів

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: stocksnap.io

Якщо ви страждаєте від ревнощів, є три способи виправити ситуацію. Перший – концентрація на собі.

"Треба цю енергію направити в прийняття і любов до себе. Знайти своє хобі, інтереси, зробити так, щоб вам було цікаво з собою", – радить Ганна Михайленко.

Другий спосіб позбутися ревнощів – це заземлення. Зупиніться, відчуйте опору під ногами і спробуйте відпустити нав'язливі думки. Якщо не допомагає, є третій спосіб – розмова! Поговоріть з партнером про те, що вас турбує. Ви можете вимагати чогось в своїх інтересах, але врахуйте, що ваш партнер може на це не погоджуватися, і теж буде правий.

До того ж доведено, що необгрунтовані ревнощі скорочують життя. Від переживань і стресів підвищується тиск і неминуче розвиваються серцеві хвороби. Тому концентруйтеся на любові!

Як не зіпсувати стосунки з близьким – дивіться відео:

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стосунки психологія ревнощі
Джерело: Сьогодні
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