Як захистити дітей від педофілів: важливі правила, які повинні знати батьки

Важливо з дитинства вчити дітей особистим кордонів

Семирічну Машу Борисову з села Щасливе Херсонської області зґвалтували і вбили. ДНК-експертиза підтвердила причетність до злочину місцевого жителя, який жив поруч. І це далеко не єдиний випадок. За цей тиждень в Кривому Розі вчинили напад на 10-річну дитину, в Ужгороді затримали тренера з боксу через сексуальні домагання до 14-річної вихованки, в Одесі та Києві – збоченців, які демонстрували свої геніталії дітям на вулицях. Як би ми не оберігали наших дітей, ми не можемо з ними бути 24 години на добу. Але можемо спробувати захистити їх, пояснюючи елементарні правила. Які саме – далі в матеріалі.

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Розпізнати педофіла в своєму оточенні досить непросто. Зовнішність, професія або соціальний статус можуть бути якими завгодно! І початися все може банально: з бесіди про що-небудь із привітним незнайомцем або його невинного прохання про допомогу.

Зловмисники розбираються в психології дитини і вміло втираються в довіру. Цукерки, подарунки, обіцянки показати кошеня, цуценя. Та що завгодно придумають, щоб заманити маленьких в безлюдний закритий простір.

Як правильно батькам говорити з дітьми про небезпеки

Такі розмови слід починати якомога раніше. Не чекати, поки дитина піде в школу. А з 2-3 років вже пояснювати різницю між хлопчиками і дівчатками – простими словами і на прикладі ілюстрацій із книг. Навіть маленька дитина повинна знати, як правильно називаються частини її тіла, в тому числі і статеві органи.

Психолог і засновниця школи дитячої безпеки Анна Носач пояснює, що важливо називати всі частини тіла своїми словами, а не якимись назвами, типу "краник", "півник", "печеньки".

"Тому що якщо щось трапилося, дитина просто цього не зможе пояснити або хтось її може не зрозуміти", – пояснює експерт.

Важливо з дитинства вчити дітей особистих кордонів. Пояснювати, що є інтимними частинами тіла, які є приватними і які обов'язково потрібно прикривати.

Доктор психологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології АПН України Любов Найдьонова говорить, що дітям все необхідно пояснювати без емоційного натиску, без залякувань.

"Є таке правило трусиків. Трусики – це тільки твоє і ніхто не має права торкатися до них, просити їх показати, зняти. Це тільки твоє", – пояснює експерт.

А ще важливо розповісти малюкам про виключення з цього правила – коли і хто іноді може торкатися до їхніх інтимних зон. Наприклад, коли потрібна допомога з купанням або перевдяганням, або під час візиту до лікаря.

Що таке добре і що таке погано?

Психолог Ганна Носач каже, що розрізняють хороші і погані дотики: "Якщо тобі від цього дотику страшно або просто ти не хочеш, щоб тебе тепер торкалися, а тебе до цього змушують, умовляють – це дотик поганий".

З дитинства потрібно вчити дитину безпеки в повсякденному житті: не розмовляти з незнайомцями на вулиці, не відкривати їм двері, щоб нічого не брати з рук і нікуди не йти з чужими людьми без дозволу батьків. А також вміти голосно просити про допомогу.

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Як дітей у Франції вчать безпеки

У Франції навіть в дитячих садах малюків навчають протистояти потенційним викрадачам, розповідає відома письменниця і мати двох дочок Ірена Карпа.

За її словами, перше, що дітей навчили в саду – це якщо тебе хапає за руку чужий дядько, чужа тітка – кричати на всю вулицю. І не просто кричати "ай, відпусти мене", а кричати дуже чітко – "це не мій тато, це не моя мама". Це потрібно для того, щоб інші люди, які це бачили, чітко розуміли, що відбувається.

Її дочкам 9 і 10 років. Без нагляду дорослих вони ніколи не залишаються. Усюди їх супроводжують або батьки, або няня. До того Ірена постійно обговорювала з дітьми можливі хитрощі зловмисників, яким не можна вірити.

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"Не те, що ви в 3 роки дитині сказали і вона так прям запам'ятає. Треба весь час повторювати, що навіть якщо до тебе хтось підходить і каже тобі: "Іди, я тебе зі школи заберу. Твоя мама мене послала" або "Твоя мама потрапила в аварію", то вони знають, що у це вірити не можна", – пояснює Карпа.

Засновниця школи дитячої безпеки в Києві Ганна Носач підтверджує, що це правильний метод. У жінки теж є дочка, з якою вона відверто може поговорити про що завгодно. Їй 8 років. От, наприклад, що потрібно робити, якщо на зупинці пристав незнайомець.

"Я б спочатку сказала, що я вас не знаю, а потім пішла б у магазин і сказала їм зателефонувати моїм батькам", – розповіла дівчинка.

Ганна з дочкою також обговорює різні варіанти розвитку подій. Також добре засвоюється інформація в ігровій формі, каже експерт. А ще мама зазвичай читає доньці книжки про дитячу безпеки.

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Але знати теорію іноді недостатньо. У потрібний момент дитина не завжди може зорієнтуватися. Тому експерт радить мамам і татам моделювати можливі сценарії зловмисників і відпрацьовувати з малюками.

Наприклад, багато дітей кажуть, що потрібно бігти додому, а це значить у під'їзд, а це місце не людне. Краще бігти туди, де є люди!

Небезпека дуже близько: як розпізнати педофіла

Зазвичай кривдники дітей – це не тільки ті зловмисники, які вистежують жертв на дитячих майданчиках, в парках, біля навчальних закладів або в інтернеті. Найчастіше сексуальне насильство діти відчувають саме від добре знайомих і навіть близьких їм людей.

Перше, що повинно насторожити батьків – це коли, наприклад, сусід або приятель раптом починає приділяти багато уваги вашій дитині і часто прагне залишатися з нею наодинці.

Невтішна статистика

З початку 2021 року в Україні від сексуального насильства вже постраждали 75 дітей. А в минулому році поліція відкрила більше 400 кримінальних справ.

Але насправді таких злочинів набагато більше, адже часто діти соромляться і бояться розповідати батькам про такі речі. Або взагалі не розуміють, що це насильство і що так не повинно бути, якщо з ними про це ніколи не говорили.

Координатор Національної гарячої лінії для дітей і молоді ГО "Ла Страда-Україна" Олена Кривуляк пояснює, коли це постійні погладжування за інтимні частини тіла, коли це компліменти сексуального характеру, які для тебе не є прийнятними і дуже неприємними, то все одно дитина починає шукати вину в собі.

Намагайтеся бути стійкими і все-таки показати дитині, що ви – серйозна доросла опора, яка підтримає, зможе допомогти і зрозуміє. Не стане звинувачувати. Не стане принижувати. Не стане бити чи кричати.

Як налагодити довірчі взаємини з дітьми

Психологи кажуть, важливо з дитинства налагоджувати довірчі взаємини з дітьми. За словами Любові Найдьоновій, довіру не виникає після клацання – дитину потрібно вислухати.

"Іноді не буває на це часу, але треба виділяти якийсь певний час для того, щоб просто бути з дитиною поруч. Займатися його якимись питаннями або загальними справами. Давати простір і час, коли дитина може про щось запитати. Може про щось розповісти, і ми це слухаємо", – пояснює експерт.

Як розмовляти з дітьми на важливі теми: досвід мами п'яти дітей Олени Борисової

Ресторатор Олена Борисова, які з чоловіком виховують п'ятьох дітей, каже, що вона виросла тоді, коли батьки взагалі не говорили на цю тему. Коли діти самі дізнавалися про якісь особливості дівчаток або хлопчиків. Від друзів, десь на лавочці.

Тепер у родині відомих рестораторів Дмитра та Олени Борисових не буває "незручним питань". У них п'ятеро дітей, і батьки не соромляться з дитинства говорити з ними на різні інтимні теми.

"То більше вони мене бачать майже щороку вагітною. Розповідаю на особистому прикладі", – каже Олена.

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Про те, як підбирати правильні слова для розмови з дітьми на серйозні теми, Олена навчалася у психологів і читала спеціальну дитячу літературу. Тому до питання 4-річного сина Йосипа "звідки беруться діти?" була готова. І ніяких розповідей про капусту або лелеку. Треба відповідати чесно, але і не перевантажувати дитину зайвими деталями.

"Ми розповідаємо з Дімою, що от мама з татом покохали одне одного. Ну тобто історію кохання розповідаємо. Все через кохання. А не через якісь там незрозумілі речі. Плюс показуємо в книгах. Каті нашій 11 років. Я з нею на всі жіночі теми років з 7 років спілкуюся. Ми відкрито говоримо згідно з їхнім віком, як і що відбувається в організмі", – поділилася особистим досвідом Олена Борисова.

Незважаючи на публічність рестораторів, фото і особистої інформації про їхніх дітей в інтернеті замало.

Що категорично не можна публікувати в інтернеті

Психологи застерігають, не можна публікувати інформацію, де вчиться дитина, які гуртки відвідує, де відпочиває і живе. Адже ці дані можуть використовувати зловмисники для спостереження за дитиною. Також не варто оприлюднити смішні і відверті дитячі фотографії – все те, чого б вам не хотілося бачити, наприклад, на білборді біля школи.

Раніше ми також поговорили з психологом і з'ясували, як батькам реагувати на перше кохання дітей.

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