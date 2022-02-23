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Як зберігати спокій у нелегкий час – думка батька трьох дітей Анатолій Анатоліча

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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23 лютого, 16:46
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Ведучий програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні на каналі "Україна", поділився дієвими порадами, як не піддаватися паніці та залишатися спокійним
Анатолій Анатоліч дав поради, як зберігати спокій та не піддаватися паніці
Анатолій Анатоліч дав поради, як зберігати спокій та не піддаватися паніці / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", Колаж: Сьогодні

Щоранку ми починаємо з перегляду новин. Шукаємо ми не веселі відео про котиків, а як би страшно це не звучало, все те, що стосується військового вторгнення в Україну. Більшість українців налаштовані категорично у цьому питанні та готові залишатися в рідній країні та захищати її будь-якими способами.

Популярний телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч також розповів, що в жодному разі не збирається залишати свою країну. Телезірка радить усім українцям зберігати спокій та підтримувати один одного.

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У мене троє дітей і, звичайно, я переживаю через ситуацію, яка зараз склалася на наших кордонах. Знаю, що люди намагаються всіляко підготуватись до можливого нападу наших сусідів – хтось поповнює запаси води, хтось купує гречку, а хтось взагалі – зброю. Я нічого з перерахованого не робив, бо впевнений, що все буде гаразд. Вірю у нашу потужну армію і повністю довіряю хлопцям, які стоять на кордоні, – коментує ведучий.

Анатолій Анатоліч із сім'єю
Анатолій Анатоліч із сім'єю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Анатолій Анатоліч зазначив, що, якщо повністю відсторонитися від новин та думок про політичну ситуацію в країні просто неможливо, то він позбавляється тривожності одним способом:

Однозначно – це спорт: на пробіжку, в зал, побити грушу – працює ідеально!

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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