Як зберігати спокій у нелегкий час – думка батька трьох дітей Анатолій Анатоліча

Ведучий програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні на каналі "Україна", поділився дієвими порадами, як не піддаватися паніці та залишатися спокійним

Анатолій Анатоліч дав поради, як зберігати спокій та не піддаватися паніці / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", Колаж: Сьогодні

Щоранку ми починаємо з перегляду новин. Шукаємо ми не веселі відео про котиків, а як би страшно це не звучало, все те, що стосується військового вторгнення в Україну. Більшість українців налаштовані категорично у цьому питанні та готові залишатися в рідній країні та захищати її будь-якими способами.

Популярний телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч також розповів, що в жодному разі не збирається залишати свою країну. Телезірка радить усім українцям зберігати спокій та підтримувати один одного.

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У мене троє дітей і, звичайно, я переживаю через ситуацію, яка зараз склалася на наших кордонах. Знаю, що люди намагаються всіляко підготуватись до можливого нападу наших сусідів – хтось поповнює запаси води, хтось купує гречку, а хтось взагалі – зброю. Я нічого з перерахованого не робив, бо впевнений, що все буде гаразд. Вірю у нашу потужну армію і повністю довіряю хлопцям, які стоять на кордоні, – коментує ведучий.

Анатолій Анатоліч із сім'єю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Анатолій Анатоліч зазначив, що, якщо повністю відсторонитися від новин та думок про політичну ситуацію в країні просто неможливо, то він позбавляється тривожності одним способом:

Однозначно – це спорт: на пробіжку, в зал, побити грушу – працює ідеально!

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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