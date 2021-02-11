Як заощадити на квітах на День святого Валентина – три поради

Краще вибирати вітчизняного виробника

До Дня всіх закоханих залишилися лічені дні і якщо ви ще не знаєте, чим здивувати кохану людину в день святого Валентина – радимо швидше визначатися. Перевіреним варіантом для дівчат залишаються квіти. Як здивувати кохану вишуканим букетом, не залишившись з порожнім гаманцем, з'ясовували ведучі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч.

У 2020 році українські чоловіки стали дарувати жінкам квіти на День святого Валентина в рази більше, ніж у 2017 році! Але найчастіше перед святом квіти дорожчають.

Як заощадити на квітах на День святого Валентина:

Рада 1. Купуйте квіти за кілька днів до свята

"Цінова політика така: як правило підняття ціни на квіти починається за кілька тижнів до свят, а все тому що квітка не встигає зацвісти, дозріти. Ціна знизиться вже після 8 березня, – пояснює власниця квіткового магазину Алла Мартинюк. – Однак, якщо ви хочете заощадити, я раджу вам купувати квіти за кілька днів до свята, адже 14-го ціна може піднятися в рази".

Як заощадити на квітах на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Порада 2. Вибирайте вітчизняного виробника

Щоб заощадити на букеті, краще вибирати вітчизняного виробника. Ще дешевше квіти продають на квіткових ринках. Саме тут ціна відносно постійна, і якщо навіть збільшується, то на мізерні 2-3 відсотки. Але біда в тому, що часто ця торгівля відбувається під відкритим небом, тобто квіти не захищені від переохолодження. І гарантії, що такий букет на зів'яне на наступний ранок – немає.

Порада 3. Забронюйте квіти заздалегідь

Необхідно просто заздалегідь зайти на сайт з продажу квітів і забронювати букет. Ціна на нього залишається такою, яка була в день бронювання. Тобто за допомогою такого лайфхаку вдасться заощадити 250-300 грн. Але тут є кілька мінусів. По-перше, бронювання можна здійснити тільки в великих містах і на сайтах квіткових компаній, які надають таку послугу. А по-друге, квіти на таких сайтах переважно імпортні, і вони з самого початку мають високу ціну.

Альтернативою квітів можуть стати: букет з м'яких іграшок або кремами для SPA-процедур. Ласуни оцінять букети з шоколадок або цукерок. Любителькам здорового способу життя сподобається букет з фруктів.

Які ж квіти і коли можна купити дешевше на День закоханих – дивіться відео:

Раніше ми розповідали, що надіти в День закоханих.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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