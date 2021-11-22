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Як правильно зробити картку бажань на Новий рік-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 листопада, 17:04
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Щоби бажання наступного року справдилися з більшою ймовірністю, їх потрібно правильно сформулювати, оформити та візуалізувати.
Як створити карту бажань
Як створити карту бажань / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Нового року люди у всьому світі готують карти бажань , щоб допомогти своїм прагненням і нереалізованим мріям нарешті здійснитися, і щоб у життя увійшли приємні зміни. Як працює ця техніка та як правильно зробити власну карту бажань, дізнайтесь у наших лайфхаках.

До речі, ви можете подбати не лише про себе, а й про близьку людину, особливо якщо добре її вивчили і знаєте про її найбільші бажання. Зробіть власноруч таку карту для неї та подаруйте на Новий рік – це буде приємний презент.

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Як правильно скласти карту бажань: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Запасіться потрібними матеріалами

Як створити карту бажань / Фото: unsplash
Як створити карту бажань / Фото: unsplash

Для виготовлення карти бажань вам знадобиться:

  1. великий аркуш паперу або краще ватман;
  2. маркери, яскраві ручки, фарби, олівці, фломастери – чим ви більше любите малювати;
  3. клей, скотч, ножиці;
  4. тематичні картинки, ілюстрації, фотографії;
  5. ваша власна фотографія, де ви собі подобаєтеся.
  • Лайфхак 2. Налаштуйтеся

Перед тим, як приступити безпосередньо до створення карти, постарайтеся налаштуватись. У когось це може статися спонтанно, а хтось готуватиметься і плануватиме кілька днів. Підгадайте, щоб вам ніхто не заважав і ніщо не відволікало від процесу. Увімкніть улюблену музику, пофантазуйте, помрійте і починайте творити . Обов'язково вкладіть максимум добрих почуттів та своєї віри в чудеса.

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  • Лайфхак 3. Як оформляти карту бажань

Як створити карту бажань / Фото: pinterest
Як створити карту бажань / Фото: pinterest

Поділіть лист на дев'ять умовних секторів – кожен із них відповідатиме за певну сферу життя. Розфарбуйте їх у різні кольори. Зверху напишіть рік – 2022.

У центрі вклейте свою фотографію і зробіть якийсь мотивуючий або життєствердний підпис: "я успішний", "я сильний", "я всього досягну", "я щаслива" тощо. А по боках розташуйте інші сектори:

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  1. Багатство (фіолетовий, пурпурний кольори)
  2. Сім'я (зелений, синій)
  3. Знання (коричневий, жовтий)
  4. Самореалізація, слава (червоний)
  5. Кар'єра (синій, блакитний)
  6. Кохання, шлюб (рожевий, червоний)
  7. Діти, творчість (білий, сірий)
  8. Подорожі (золотий, срібний)

Заповнювати карту бажань потрібно зліва направо починаючи з сектору багатства. У кожну клітинку клейте або малюйте відповідні зображення, чого ви хочете досягти та отримати. Наприклад, гроші, автомобілі, будинок, предмети розкоші, зображення щасливої пари, дітей, фотографії тих місць, куди хочете поїхати тощо. Також додавайте короткі фрази, при цьому важливо уникати формулювань із часткою "не".

  • Лайфхак 4. Що робити з карткою бажань

Як створити карту бажань / Фото: pinterest
Як створити карту бажань / Фото: pinterest

Визначтеся для себе, як вам краще: повісити картку на чільне місце щоб кожен день перед очима були ваші бажання. Або ж сховати подалі від очей , щоб ваші мрії не замилювалися і не губили своєї цінності, а завжди залишалися свіжими. Адже мрії – це щось таємне. Як тільки бажання здійсниться, позначте це на карті.

Як зробити карту бажань – дивіться відео:

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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