Як популяризувати сучасну українську літературу – особистий досвід ведучого Олега Панюти

Ведучий "Сьогодні. Підсумки" на каналі "Україна" приєднався до проекту" 30 найкращих українських оповідань", в рамках якого озвучив твір Євгена Гуцала" Скажений чорнобильський собака"

Олег Панюта озвучив твір Євгена Гуцала "Скажений чорнобильський собака" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Проект має на меті, організованого Радіо НВ за підтримки Українського культурного фонду, – привернути увагу до сучасної української літератури. Професійне журі відібрало 30 видатних оповідань незалежної України, які будуть озвучені голосами відомих українців. Уже восени твори будуть розміщені на платформі НВ Подкасти.

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Олег Панюта пояснює: приєднався до проекту, так як дуже сподобалася ідея. На думку телеведучого, популяризація сучасної української літератури – важливе завдання, яким повинні займатися всі небайдужі:

Твір "Скажений чорнобильський собака" сподобався своєю життєвістю: багато хто мріє про життя як на гарній картинці. А вона насправді часто є такою, як описана історія в оповіданні Євгена Гуцала.

За словами телеведучого, благородство і доброта хлопчика – той показник, яким ми повинні користуватися, щоб не зачерствіти серед щоденних дріб'язковостей.

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До переліку найкращих українських оповідань увійшли також твори таких авторів, як:

Сергія Жадана,

Оксани Забужко,

Юрія Іздрика,

Ірини Цілик,

Леся Подерв'янського,

Тараса Прохаська і багатьох інших видатних авторів.

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