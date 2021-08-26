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Як популяризувати сучасну українську літературу – особистий досвід ведучого Олега Панюти

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
26 серпня, 16:00
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Ведучий "Сьогодні. Підсумки" на каналі "Україна" приєднався до проекту" 30 найкращих українських оповідань", в рамках якого озвучив твір Євгена Гуцала" Скажений чорнобильський собака"
Олег Панюта озвучив твір Євгена Гуцала "Скажений чорнобильський собака"
Олег Панюта озвучив твір Євгена Гуцала "Скажений чорнобильський собака" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Проект має на меті, організованого Радіо НВ за підтримки Українського культурного фонду, – привернути увагу до сучасної української літератури. Професійне журі відібрало 30 видатних оповідань незалежної України, які будуть озвучені голосами відомих українців. Уже восени твори будуть розміщені на платформі НВ Подкасти.

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Раніше Олег Панюта розповів, чи існує дружба на телебаченні.

Олег Панюта пояснює: приєднався до проекту, так як дуже сподобалася ідея. На думку телеведучого, популяризація сучасної української літератури – важливе завдання, яким повинні займатися всі небайдужі:

Твір "Скажений чорнобильський собака" сподобався своєю життєвістю: багато хто мріє про життя як на гарній картинці. А вона насправді часто є такою, як описана історія в оповіданні Євгена Гуцала.

За словами телеведучого, благородство і доброта хлопчика – той показник, яким ми повинні користуватися, щоб не зачерствіти серед щоденних дріб'язковостей.

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До переліку найкращих українських оповідань увійшли також твори таких авторів, як:

  • Сергія Жадана,
  • Оксани Забужко,
  • Юрія Іздрика,
  • Ірини Цілик,
  • Леся Подерв'янського,
  • Тараса Прохаська і багатьох інших видатних авторів.

Ведучі каналу України проникливо прочитали вірш Лесі Українки – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, як навчити дитину читати швидше і більше.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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