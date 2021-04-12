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Як підібрати професійну прибиральницю і не потрапити на шахрайку

Сьогодні, 18:48

Недобросовісні працівники купують дешеві засоби, які псують меблі

Наймаєте прибиральників, щоб підтримували будинок в чистоті – будьте готові, адже серед них багато шахраїв, які можуть почистити не квартиру, а гаманець. В Україні частішають такі випадки. Про тонкощі вибору домашніх працівників – далі в матеріалі.

Сюжет Георгія Маринова, Руслана Альмухомедова і Віктора Бєлогорцева
Відео: Сьогодні

Як підібрати професійну прибиральницю: поради по найму

Студентка Ксенія кілька місяців заробляла на життя прибиранням. Каже, в цій сфері багато непрофесіоналів, тому прискіпливість у виборі не завадить. За її словами, багато прибиральників не закінчують збирання, нишком що то крадуть, потім просто втікають, залишаючи недомитий будинок.

Також часто недобросовісні працівники купують якісь дешеві засоби, які дуже сильно смердять і псують будь-які меблі, покриття підлог.

Як доглядати за меблями і прибирати плями
Як доглядати за меблями і прибирати плями
Фото: Depositphotos

  1. Офіціне працевлаштування. Краще наймати прибиральниць офіційно через спеціальні організації – це надійніше, тому що є з кого запитати, говорить фахівець з підбору персоналу.
  2. Експерт з підбору персоналу Тетяна Пашкіна радить скласти договір в письмовій формі і отримати ксерокопію документів вашої майбутньої працівниці.
  3. Також добре було б перевірити, чи у цієї людини немає проблем з законом.
  4. Вимагайте також, щоб компанія, яка вам підбирає домашній персонал, надавала спеціальне страхування на випадок форс-мажору – зіпсованої меблів, зокрема.

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Джерело: Сьогодні
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