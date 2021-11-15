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Як підняти настрій восени: п'ять простих порад

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
15 листопада, 17:19
В закладинки
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Осінню нудьгу як рукою зніме, якщо завести собі за правило повноцінно відпочивати, рівномірно навантажувати та заслужено балувати
Як підняти настрій восени
Як підняти настрій восени / Фото: Колаж: Сьогодні

Мало того, що восени мало сонця і тепла, то ще й світловий день постійно йде на спад. А разом із ним – знижується загальний настрій, з'являється нудьга та апатія. Що з цим робити та як не дати собі скотитися до депресії, читайте наші лайфхаки.

Як підняти настрій восени: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Висипайтеся

Як покращити настрій / Фото: pinterest
Як покращити настрій / Фото: pinterest

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Навіть ведмеді восени вирушають у сплячку. Організм – мудра річ, і сам знає, що йому потрібне. Недосип відчутно б'є по настрою. А от зайва година-дві сну – навпаки, дає можливість більш повноцінно відпочити і додає позитиву. Пам'ятайте, що спати потрібно щонайменше 7-8 годин на добу. Причому найкращий сон – до опівночі. А от якщо ввечері раніше лягти, а вранці, відповідно, встати, то і світловий день набагато збільшиться.

  • Лайфхак 2. Побалуйте себе смачненьким

Як покращити настрій / Фото: pinterest
Як покращити настрій / Фото: pinterest

Коли стає холодно, то й енергії витрачається більше, а отже, ці витрати потрібно поповнювати. Мало того, що восени важливо стежити за вітамінним і збалансованим харчуванням, щоб поповнити запаси на зиму, чого потребує природа. Але також можна побалувати себе чимось смачненьким і солоденьким – так би мовити, для душі. Згадайте, чим би вам хотілося поласувати , влаштуйте собі міні-свято – і настрій покращиться.

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  • Лайфхак 3. Займіться спортом

Як покращити настрій / Фото: pinterest
Як покращити настрій / Фото: pinterest

У здоровому тілі здоровий дух та позитивний настрій. Така формула добре працює, можете перевірити на собі. Під час інтенсивних тренувань можна не лише зігрітися. Виробляється ряд гормонів, у тому числі гормон радості – ендорфін . Тож поганяйте кров ранковою зарядкою, пробіжкою по осінньому парку – і мозок працюватиме краще, і фігура стане красивішою, і позитиву в житті додасться.

  • Лайфхак 4. Проявіть ініціативу

Як покращити настрій / Фото: pinterest
Як покращити настрій / Фото: pinterest

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Не чекайте, що хтось прийде і щось вам запропонує. Ви ж розумієте, що не вам однім нудно восени. Ваші друзі та близькі, цілком імовірно, почуваються зараз саме так. Станьте двигуном прогресу для всіх , зателефонуйте або спишіться, запропонуйте якесь цікаве заняття, яке зблизить і підніме настрій, адже проводити час у дружньому колективі набагато веселіше, ніж сидіти поодинці.

  • Лайфхак 5. Знайдіть цікаве заняття

Як покращити настрій / Фото: pinterest
Як покращити настрій / Фото: pinterest

Ви ж помічали, що за роботою, яка подобається, або заняттям, яке вам до душі, час минає набагато швидше. І його навіть не завжди вистачає. Порада на осінь: займіться саме тим, що вам давно хотілося , але всі ніяк не доходили руки. Наприклад, вивчіть мову, відвідайте курси, навчіться водити машину, зв'яжіть шарф або прочитайте купу куплених і відкладених на потім книг.

Дивіться відеорецепти від осінньої хандри від наших зірок:

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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