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Як підтримати дитину під час складання ЗНО – поради психолога

Сьогодні, 17:25

Враховуйте особливості своєї дитини, дослухайтеся до її потреб, щоб зрозуміти, потрібно їй заохочення чи заклик до дії

Як підтримати дитину під час здачі ЗНО
Як підтримати дитину під час здачі ЗНО
Фото: Pexels

У процесі навчання є особливі періоди: іспити, підготовка до важливого тесту, коли потрібно бути максимально зосередженим і продуктивним. Це не так просто. У багатьох школярів тепер саме такий період, адже вони готуються до тестування і складають ЗНО. Ми поспілкувалися з психологом Тетяною Ловчинською і з'ясували найефективніші прийоми для батьків, які допоможуть їм підтримати своїх дітей у цей стресовий період.

Психолог Тетяна Ловчинська
Психолог Тетяна Ловчинська
Фото: пресслужба

1. Виявляйте емпатію

Тут можна було б написати – підтримуйте свою дитину в цей непростий період. Але важливо дивитися на ситуацію ширше. Адже іноді дійсно потрібен той самий "чарівний пендель".

Враховуйте особливості своєї дитини, дослухайтеся до її актуальних потреб, щоб краще визначити – чи потрібні зараз слова заохочення, похвала і підтримка чи конфронтація та чіткий заклик до дії.

2. Не поширюйте свої страхи на дитину

Період ЗНО та вступу може стати випробуванням не тільки для самих дітей, а й для їхніх батьків. Важливо навчитися визначати, де переживання ваші, а де – вашої дитини. І, відповідно, не поширювати на неї ще й свої страхи.

Якщо вам складно приборкати тривогу, не бійтеся попросити про допомогу близьких людей або професійного психолога, а для дитини будьте надійною опорою в цей непростий період.

3. Навчіться керувати своїм часом

Саме періоди, коли відбуваються зміни, стають лакмусовими папірцями, що показують, наскільки людина здатна долати труднощі та йти вперед.

Досягти успіху в цьому допоможуть різні техніки тайм-менеджменту. Наприклад, розкажіть своїй дитині про техніку "помідора", яку розробив студент Франческо Чирилло, коли готувався до сесії. Назва з'явилася тому, що він фіксував час на кухонному таймері в формі помідора.

Суть проста: потрібно сконцентровано працювати над завданням протягом 25 хвилин, а потім зробити коротку 5-хвилинну перерву. А через три-чотири 25-хвилинних цикли радять робити більшу перерву, хвилин на 15.

4. Міняйте сферу діяльності

Якщо перед кожним тестом вчитися в режимі нон-стоп, то навряд чи вийде протягнути до кінця складання ЗНО. Готуватися і знущатися над собою – різні речі. Варто пам'ятати, що ЗНО – це марафон з різних тестів. Тому заохочуйте своє чадо чергувати активну підготовку з прогулянкою в парку, спілкуванням з близькими або улюбленою музикою, щоб сил вистачило на весь період.

5. Розділіть момент з "колегами у нещасті"

Це щось схоже на феномен поділу відповідальності, тільки тут – поділ стресу. І навіть не важливо, готуєшся ти з кимось до тестування чи просто теревенити про життя та актуальні справи.

Тому не бійтеся, якщо ваша дитина хоче готуватися спільно з кимось до тестів або часто обговорює актуальні справи зі своїми однокласниками. Головне – стежити, щоб все було в міру і не заважало основній підготовці.

6. Влаштовуйте спільні вечері

Якщо у вашій родині вже є така традиція, це чудово, продовжуйте в такому дусі. А якщо ні, то на час тестування можете ввести таке правило, щоб влаштовувати спільні вечері кожен день або хоча б два-три рази на тиждень.

Це допоможе створити атмосферу підтримки, а також час і простір, де дитина може висловити свої переживання і отримати пораду. Тільки важливо стежити за тим, щоб ви робили це щиро і поділяючи почуття і тривоги вашої дитини.

7. Їжте чорний шоколад

Коли мізки починають закипати від потоку інформації, надійний спосіб швидко підзарядитися – це з'їсти кілька кубиків чорного шоколаду, у ньому не так багато цукру, а ефект буде тривати довше.

Можете також забезпечити свою дитину плиткой шоколаду на саме тестування, щоб підзарядка для мозку була завжди напохваті.

Початок ЗНО 2021 – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, що потрібно взяти на ЗНО.

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діти батьки стрес психологія ЗНО
Джерело: Сьогодні
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