Як підтримати дитину під час складання ЗНО – поради психолога

Враховуйте особливості своєї дитини, дослухайтеся до її потреб, щоб зрозуміти, потрібно їй заохочення чи заклик до дії

Як підтримати дитину під час здачі ЗНО Фото: Pexels

У процесі навчання є особливі періоди: іспити, підготовка до важливого тесту, коли потрібно бути максимально зосередженим і продуктивним. Це не так просто. У багатьох школярів тепер саме такий період, адже вони готуються до тестування і складають ЗНО. Ми поспілкувалися з психологом Тетяною Ловчинською і з'ясували найефективніші прийоми для батьків, які допоможуть їм підтримати своїх дітей у цей стресовий період.

Психолог Тетяна Ловчинська Фото: пресслужба

1. Виявляйте емпатію

Тут можна було б написати – підтримуйте свою дитину в цей непростий період. Але важливо дивитися на ситуацію ширше. Адже іноді дійсно потрібен той самий "чарівний пендель".

Враховуйте особливості своєї дитини, дослухайтеся до її актуальних потреб, щоб краще визначити – чи потрібні зараз слова заохочення, похвала і підтримка чи конфронтація та чіткий заклик до дії.

2. Не поширюйте свої страхи на дитину

Період ЗНО та вступу може стати випробуванням не тільки для самих дітей, а й для їхніх батьків. Важливо навчитися визначати, де переживання ваші, а де – вашої дитини. І, відповідно, не поширювати на неї ще й свої страхи.

Якщо вам складно приборкати тривогу, не бійтеся попросити про допомогу близьких людей або професійного психолога, а для дитини будьте надійною опорою в цей непростий період.

3. Навчіться керувати своїм часом

Саме періоди, коли відбуваються зміни, стають лакмусовими папірцями, що показують, наскільки людина здатна долати труднощі та йти вперед.

Досягти успіху в цьому допоможуть різні техніки тайм-менеджменту. Наприклад, розкажіть своїй дитині про техніку "помідора", яку розробив студент Франческо Чирилло, коли готувався до сесії. Назва з'явилася тому, що він фіксував час на кухонному таймері в формі помідора.

Суть проста: потрібно сконцентровано працювати над завданням протягом 25 хвилин, а потім зробити коротку 5-хвилинну перерву. А через три-чотири 25-хвилинних цикли радять робити більшу перерву, хвилин на 15.

4. Міняйте сферу діяльності

Якщо перед кожним тестом вчитися в режимі нон-стоп, то навряд чи вийде протягнути до кінця складання ЗНО. Готуватися і знущатися над собою – різні речі. Варто пам'ятати, що ЗНО – це марафон з різних тестів. Тому заохочуйте своє чадо чергувати активну підготовку з прогулянкою в парку, спілкуванням з близькими або улюбленою музикою, щоб сил вистачило на весь період.

5. Розділіть момент з "колегами у нещасті"

Це щось схоже на феномен поділу відповідальності, тільки тут – поділ стресу. І навіть не важливо, готуєшся ти з кимось до тестування чи просто теревенити про життя та актуальні справи.

Тому не бійтеся, якщо ваша дитина хоче готуватися спільно з кимось до тестів або часто обговорює актуальні справи зі своїми однокласниками. Головне – стежити, щоб все було в міру і не заважало основній підготовці.

6. Влаштовуйте спільні вечері

Якщо у вашій родині вже є така традиція, це чудово, продовжуйте в такому дусі. А якщо ні, то на час тестування можете ввести таке правило, щоб влаштовувати спільні вечері кожен день або хоча б два-три рази на тиждень.

Це допоможе створити атмосферу підтримки, а також час і простір, де дитина може висловити свої переживання і отримати пораду. Тільки важливо стежити за тим, щоб ви робили це щиро і поділяючи почуття і тривоги вашої дитини.

7. Їжте чорний шоколад

Коли мізки починають закипати від потоку інформації, надійний спосіб швидко підзарядитися – це з'їсти кілька кубиків чорного шоколаду, у ньому не так багато цукру, а ефект буде тривати довше.

Можете також забезпечити свою дитину плиткой шоколаду на саме тестування, щоб підзарядка для мозку була завжди напохваті.

Початок ЗНО 2021 – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, що потрібно взяти на ЗНО.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися