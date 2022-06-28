Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституції ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці ⚠ Загроза з Білорусі ✅ Саміт G7

Костюми на літо

Що з Путіним

Алергія на сонце

Самогон: користь, рецепт

Українці у Канаді

I love Ukraine
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як підтримати дитину, яка отримала травму або ушкодження під час війни

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 червня, 10:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Батькам, чиї діти постраждали від ворожого обстрілу, самим потрібна психологічна підтримка, тому не ігноруйте її. Тоді і ви, і ваша дитина впораєтеся
Щоб підтримати дитину, яка отримала травму чи ушкодження під час війни, батькам самим важливо не відмовлятися від психологічної допомоги
Щоб підтримати дитину, яка отримала травму чи ушкодження під час війни, батькам самим важливо не відмовлятися від психологічної допомоги

Через обстріли російських агресорів страждають мирні люди, зокрема й ні в чому невинні діти. Щоб потерпілій дитині зуміти пережити травму, душевний та фізичний біль та жити далі, їй не обійтися без допомоги дорослих. Як підтримати таких дітей – розповіли у МОЗ України

Батькам насамперед потрібно впоратися самим, адже діти завжди відчувають батьківську розгубленість та тривогу. Звертайтеся за допомогою – є психологи у поліклініках, партнерські та волонтерські організації. Вчіться підтримувати дитину завжди, щоб вона була упевнена, що зможе обговорити з батьками всі питання, поділитися будь-якими переживаннями.

Реклама

Якщо ви не поясните дитині, що з нею відбувається, то вона накручуватиме себе, її думки будуть про найгірше
Якщо ви не поясните дитині, що з нею відбувається, то вона накручуватиме себе, її думки будуть про найгірше

Також розмовляйте з дитиною щирим, спокійним голосом. Довіру сформувати та побудувати можливо лише на чесності, пам'ятайте це. Якщо ви не поясните дитині, що з нею відбувається, то вона буде накручувати себе, її фантазії та думки будуть про найгірший розвиток подій.

Не вивалюйте все одразу – дозуйте інформацію. Поступово пояснюйте, як змінилося її здоров'я, що потрібно буде лікуватись, проходити реабілітацію. Не перевантажуйте дитину деталями та подробицями, поступово розповісте більше з часом.

Реклама

Доведеться морально готувати дитину до змін, якщо вона втратила руку чи ногу. Важливо буде говорити про зміни в тілі, необхідність вчитися користуватися протезом, візком і т.д. Тому вам важливо разом обговорювати думки та почуття дитини, підтримувати постійний контакт.

Знайдіть способи відволікання дитини від ситуації, що відбулася, наприклад, через малювання, ведення щоденника, нове хобі тощо.
Знайдіть способи відволікання дитини від ситуації, що відбулася, наприклад, через малювання, ведення щоденника, нове хобі тощо.

Знайдіть способи відволікання дитини від ситуації, що відбулася, наприклад, через малювання, ведення щоденника, нове хобі тощо. Важливо підтримувати коло спілкування вашого сина чи дочки не дати їм замкнутися у собі.

Реклама

Подбайте про те, щоб дитина залишалася на зв'язку з друзями та однолітками (смс, чати, відео, дзвінки тощо). Коли дитина буде готова прийняти гостей, друзі зможуть її відвідати. Підготуйте дитину до спілкування з однолітками. Вони неминуче запитають про те, що сталося, і чому дитина виглядає інакше. Тому відповіді на можливі питання краще заздалегідь продумати.

Також ми писали, як батькам зрозуміти стресову травму дитини та що робити.

Ще читайте, як врятувати психіку під час війни та повернути собі радості життя – порада психолога.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на льняні костюми
Оновлюємо літній гардероб
Доповнюємо босоніжками

Доповнюємо босоніжками

Стилізуємо з кросівками

Стилізуємо з кросівками

Поєднуємо з сандалями

Поєднуємо з сандалями

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти