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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як перестати соромитися на фотосесіях та відеозйомках – поради психолога

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
15 грудня, 17:58
В закладинки
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Для початку потрібно відверто поставити собі кілька найважливіших питань
Психолог розповіла, як перестати соромитися фотографуватися
Психолог розповіла, як перестати соромитися фотографуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Все ще відчуваєте незручність і навіть страх перед фотосесією та відеозйомкою? Час із цим зав'язувати! Також вам буде цікаво дізнатися, як навчити мозок виробляти гормони щастя.

У постійній рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" психолог та коуч Олена Адамова пояснила кілька простих кроків, які допоможуть навчитися розслаблятися та відпускати ситуацію, перебуваючи перед камерою.

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Насамперед раджу вам замовити професійну фотозйомку. Для цього потрібно знайти фотографа, від робіт якого ви відчуєте особливе тепло. Адже коли відкриваєш портфоліо будь-якого художника, одразу видно, для кого це. Якщо ви помітили, що у фотографа всі моделі ідеальні, відповідають параметрам 90-60-90 і нічого зайвого – це не ваша людина. Ваш – той, що з любов'ю та ніжністю демонструє красу жіночого тіла у будь-яких формах.

– наголосила психолог Олена Адамова в ефірі каналу "Україна".

Олена Адамова в ефірі каналу "Україна" навчила не боятися камери
Олена Адамова в ефірі каналу "Україна" навчила не боятися камери / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Дуже важливе питання, на яке ви повинні чітко відповісти, з ким вам зручніше працювати – з чоловіком чи жінкою. А коли виберете майстра, то не соромтеся говорити йому чесно те, що думаєте:

  • нехай підкаже вашу робочу сторону, якщо самі не можете визначити;
  • попросіть показати пози, які продемонструють вас із вигідного боку;
  • не соромтеся експериментувати з мімікою. Як приклад, можете подивитися фотосесії голлівудських зірок, потім повторити емоції, що сподобалися, перед дзеркалом;
  • проаналізуйте всі фотографії, де ви подобаєтеся собі, і намагайтеся в майбутньому повторювати пози на них.

Експерт розповіла, що в Інтернеті є багато гідних відео-уроків, які допоможуть навчитися гарно позувати. Не бійтеся просити про допомогу у цій справі близьких людей – нехай подруга сфотографує вас у різних позах з усіх боків, потім подивіться та зрозумійте, що ви – прекрасні! І, головне, любите себе не за щось, а просто по факту свого існування!

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Головна порада – відключіться від красунь у соціальних мережах, припиніть стежити за ними та думати, що вони досконалі. Адже на цих фото є фотошоп та безліч масок. Тим більше там відібрано фото з тисячі. Справді, є гарні люди, але те, що вони постійно демонструють у соцмережах – не завжди правда. Будьте справжніми.

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Олена Мело Тсіна
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