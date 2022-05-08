Як мамі бути в ресурсі самій і підтримати дитину під час війни – 7 кроків

Мамам, особливо малюків, дуже важливо дбати не лише про них, а й про себе. Як витримати материнство в такий складний час і чому мамі потрібен відпочинок – у статті

Щоб мати бути в ресурсі і підтримати дитину під час війни, важливо не забороняти собі випускати емоції та дозволяти задоволення / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Якщо ви – мама, то неважливо, скільки років вашій дитині: війна з Росією дуже травматична подія, ситуація гострого стресу. І в цей час у мам уся енергія спрямована на своїх дітей. Сьогодні, 8 травня, у День матері в Україні поговоримо про те, як мамам залишатися у ресурсі і чому піклуватися про себе так само важливо, як і про дитину. А допомогла в цьому розібратися – кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко.

Марина Діденко / Фото: пресслужба

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Чому мамам важливо дбати про себе у будь-якій ситуації

Стресова ситуація включає в одних людей режим "бий або біжи", а в інших – повний ступор. Але якщо ви – мама, то насамперед у таких ситуаціях у мам активізується реакція захищати дитину , і вся енергія йде у це русло.

І тут корисно згадати про "правило літака" – якщо відбувається аварія, пам'ятайте, що спочатку потрібно надіти маску собі, потім уже дитині і рятувати її. Дуже часто мами про це забувають, і рятуючи дітей, зовсім забувають про себе.

Тому хочу звернути увагу всіх мам на те, наскільки важливо не забувати приділяти собі увагу, – каже Марина Діденко, – Тому що коли мама здорова та щаслива – то здорова і щаслива її дитина.

Дитина дуже добре зчитує емоційний стан своєї мами . І щоб ви їй не говорили, наскільки з вами все в повному порядку – якщо це не так, то дитина відразу зрозуміє.

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Як залишатися в ресурсі мамам із дітьми

Отже, насамперед задовольняємо свої базові потреби – їмо, намагаємося висипатися. Залишаємо час для своїх улюблених ритуалів – якщо ви в безпеці, не відмовляйтеся від догляду за собою, це дарує відчуття спокою, яке потім відчує і ваша дитина.

Прогулянки, догляд за собою, читання книг знизить рівень тривоги, підживить вас радістю та приємними емоціями, які передадуть вашому малюку / Фото: Getty Images/Freepek/Сьогодні

Сім "китів", на які важливо спиратися кожній мамі, особливо зараз, це:

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рутина та догляд за собою (гарячий душ, косметичний догляд) задоволення (кава, споглядання чогось гарного та приємного) стан "тут і зараз" (перестати відкладати на потім) не забороняти випускати емоції (плачте у разі потреби). обмеження інформаційного шуму не забороняйте собі позитивні емоції. знаходите час лише собі.

Тобто, намагайтеся робити для себе приємні речі – чашка кави зараз, якщо хочеться, прогулянка, не відкладайте це на потім. Якщо ви за кордоном або у вашому місті немає бойових дій – то сходіть у музей, це знизить рівень тривоги, підживить вас радістю та приємними емоціями, які передадуть вашим малюкам.

Пункт "тут і зараз" особливо актуальний під час війни, вона нас навчила, що цього "потім", на яке ми схильні постійно щось відкладати, може і не бути. Якщо ви відчуваєте бажання комусь зателефонувати, купити і є гроші – не відкладайте на потім. Це дасть ресурс також допомагати іншим.

А чи можна плакати при дитині?

Не тримайте в собі образу, що накопичилася, страх – не бійтеся плакати, випускайте емоції – інакше це забере сили. Навіть якщо побачить дитина - розкажіть, що ви теж боїтеся, теж турбуйтеся, діти розумні зрозуміють і підтримають.

Не тримайте в собі образу, що накопичилася, страх – не бійтеся плакати, випускайте емоції / Фото: unsplash.com

Обмежте споживання новин, тримайте руку на пульсі, щоб бути в темі подій, але не з ранку до вечора – виділіть на відстеження новин кілька хвилин на день вранці та вдень. А в іншому – читайте щось життєствердне, художню літературу.

Чи можна радіти під час війни

" Радіти – не вчасно ", цю фразу ми зараз чуємо майже на кожному розі. Навпаки, йдіть у гості, радійте успіхам дітей, такі моменти формують позитивний настрій у вас в голові та дають енергію.

Мами повинні самі собі – вміти залишатися стабільною. А для цього потрібний ваш власний час, наодинці з собою / Фото: freepik.com

Матерям постійно здається, що вони весь час щось комусь винні. Але насамперед ви повинні самій собі – вміти залишатися стабільною. А для цього потрібен ваш власний час, наодинці із собою. Тому не бійтеся прийняти допомогу від інших мам у шелтері, залиште дитину пограти з їхніми малюками, сходіть у парк, пройдіться набережною, якщо у вашому місті є річка.

Це допоможе оновити ресурс вам та залишитися продуктивнішою мамою для дитини. Чим ви будете постійно поряд з малюком, зовсім виснажена і на межі нервового зриву.

Також ми писали, що робити, якщо дитину заколисує в машині чи автобусі під час переїздів.

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