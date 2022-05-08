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Як мамі бути в ресурсі самій і підтримати дитину під час війни – 7 кроків

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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8 травня, 10:00
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Мамам, особливо малюків, дуже важливо дбати не лише про них, а й про себе. Як витримати материнство в такий складний час і чому мамі потрібен відпочинок – у статті
Щоб мати бути в ресурсі і підтримати дитину під час війни, важливо не забороняти собі випускати емоції та дозволяти задоволення
Щоб мати бути в ресурсі і підтримати дитину під час війни, важливо не забороняти собі випускати емоції та дозволяти задоволення / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Якщо ви – мама, то неважливо, скільки років вашій дитині: війна з Росією дуже травматична подія, ситуація гострого стресу. І в цей час у мам уся енергія спрямована на своїх дітей. Сьогодні, 8 травня, у День матері в Україні поговоримо про те, як мамам залишатися у ресурсі і чому піклуватися про себе так само важливо, як і про дитину. А допомогла в цьому розібратися – кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко.

Марина Діденко
Марина Діденко / Фото: пресслужба

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Чому мамам важливо дбати про себе у будь-якій ситуації

Стресова ситуація включає в одних людей режим "бий або біжи", а в інших – повний ступор. Але якщо ви – мама, то насамперед у таких ситуаціях у мам активізується реакція захищати дитину , і вся енергія йде у це русло.

І тут корисно згадати про "правило літака" – якщо відбувається аварія, пам'ятайте, що спочатку потрібно надіти маску собі, потім уже дитині і рятувати її. Дуже часто мами про це забувають, і рятуючи дітей, зовсім забувають про себе.

Тому хочу звернути увагу всіх мам на те, наскільки важливо не забувати приділяти собі увагу, – каже Марина Діденко, – Тому що коли мама здорова та щаслива – то здорова і щаслива її дитина.

Дитина дуже добре зчитує емоційний стан своєї мами . І щоб ви їй не говорили, наскільки з вами все в повному порядку – якщо це не так, то дитина відразу зрозуміє.

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Як залишатися в ресурсі мамам із дітьми

Отже, насамперед задовольняємо свої базові потреби – їмо, намагаємося висипатися. Залишаємо час для своїх улюблених ритуалів – якщо ви в безпеці, не відмовляйтеся від догляду за собою, це дарує відчуття спокою, яке потім відчує і ваша дитина.

Прогулянки, догляд за собою, читання книг знизить рівень тривоги, підживить вас радістю та приємними емоціями, які передадуть вашому малюку
Прогулянки, догляд за собою, читання книг знизить рівень тривоги, підживить вас радістю та приємними емоціями, які передадуть вашому малюку / Фото: Getty Images/Freepek/Сьогодні

Сім "китів", на які важливо спиратися кожній мамі, особливо зараз, це:

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  1. рутина та догляд за собою (гарячий душ, косметичний догляд)
  2. задоволення (кава, споглядання чогось гарного та приємного)
  3. стан "тут і зараз" (перестати відкладати на потім)
  4. не забороняти випускати емоції (плачте у разі потреби).
  5. обмеження інформаційного шуму
  6. не забороняйте собі позитивні емоції.
  7. знаходите час лише собі.

Тобто, намагайтеся робити для себе приємні речі – чашка кави зараз, якщо хочеться, прогулянка, не відкладайте це на потім. Якщо ви за кордоном або у вашому місті немає бойових дій – то сходіть у музей, це знизить рівень тривоги, підживить вас радістю та приємними емоціями, які передадуть вашим малюкам.

Пункт "тут і зараз" особливо актуальний під час війни, вона нас навчила, що цього "потім", на яке ми схильні постійно щось відкладати, може і не бути. Якщо ви відчуваєте бажання комусь зателефонувати, купити і є гроші – не відкладайте на потім. Це дасть ресурс також допомагати іншим.

А чи можна плакати при дитині?

Не тримайте в собі образу, що накопичилася, страх – не бійтеся плакати, випускайте емоції – інакше це забере сили. Навіть якщо побачить дитина - розкажіть, що ви теж боїтеся, теж турбуйтеся, діти розумні зрозуміють і підтримають.

Не тримайте в собі образу, що накопичилася, страх – не бійтеся плакати, випускайте емоції
Не тримайте в собі образу, що накопичилася, страх – не бійтеся плакати, випускайте емоції / Фото: unsplash.com

Обмежте споживання новин, тримайте руку на пульсі, щоб бути в темі подій, але не з ранку до вечора – виділіть на відстеження новин кілька хвилин на день вранці та вдень. А в іншому – читайте щось життєствердне, художню літературу.

Чи можна радіти під час війни

" Радіти – не вчасно ", цю фразу ми зараз чуємо майже на кожному розі. Навпаки, йдіть у гості, радійте успіхам дітей, такі моменти формують позитивний настрій у вас в голові та дають енергію.

Мами повинні самі собі – вміти залишатися стабільною. А для цього потрібний ваш власний час, наодинці з собою
Мами повинні самі собі – вміти залишатися стабільною. А для цього потрібний ваш власний час, наодинці з собою / Фото: freepik.com

Матерям постійно здається, що вони весь час щось комусь винні. Але насамперед ви повинні самій собі – вміти залишатися стабільною. А для цього потрібен ваш власний час, наодинці із собою. Тому не бійтеся прийняти допомогу від інших мам у шелтері, залиште дитину пограти з їхніми малюками, сходіть у парк, пройдіться набережною, якщо у вашому місті є річка.

Це допоможе оновити ресурс вам та залишитися продуктивнішою мамою для дитини. Чим ви будете постійно поряд з малюком, зовсім виснажена і на межі нервового зриву.

Також ми писали, що робити, якщо дитину заколисує в машині чи автобусі під час переїздів.

Не менш важливо знати, як подолати синдром завмерлого стану та повернутися до життя під час війни.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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