Як уникнути депресії після відпустки – лайфхак психолога

Киянка Ірина Дарбітна набиралася сил у відпустці, сподівалася, що і продуктивність на роботі виросте. І як повернулася на роботу – впала в депресію:
Мені настільки було якось важко, що я просто закривалася в туалеті, постійно плакала, мені хотілося себе жаліти і я не розумію з чим це пов'язано. Напевно 2 тижні був у мене такий пригнічений стан.
Чому після відпусток з'являється більше безробітних
Фахівці з підбору персоналу кажуть: така ситуація відбувається щорічно. Саме після відпусток з'являється більше безробітних.
Експерт з відбору персоналу Тетяна Пашкіна, пояснює, що людина повертається з роботи, бачить її новими очима і не хоче працювати.
Що виходить в результаті:
- це погано для працівника, адже йому потрібно шукати нову роботу;
- це погано для роботодавця, який втрачає працівника досить несподівано і не знає, що з цим робити.
Як правильно спланувати відпустку – порада психолога
Після активного відпочинку багато хто втрачає інтерес до роботи. Якийсь час людина перебуває навіть в стані апатії, кажуть психологи. Але якщо грамотно спланувати відпустку – цього можна уникнути.
Психолог Олена Рихальська радить планувати відпустку так:
Дуже важливо не вибудовувати відпустку таким чином, щоб ви відразу з корабля на бал на роботу.
Наприклад, якщо плануєте подорожувати тиждень – після слід щонайменше чотири-п'ять днів відпочити вдома. І тільки тоді – повертатися на роботу.
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