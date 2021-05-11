Як позбутися пост-ковідних панічних атак – поради психіатра
Процес відновлення досить копіткий, потрібно мінімум три місяці і дихальними практиками тут не допоможеш
Панічні атаки стали одним з найпоширеніших пост-ковідних синдромів. Однак не всі лікарі знають, що з цим робити. Як позбутися подібних нападів і знову жити здорово, знає психіатр Олександр Іванов, який розповів про це в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".
Чому дихальні практики не допоможуть?
Тривожність і повне нерозуміння, що відбувається з твоїм тілом. Так описують панічні атаки українці, у яких ті з'явилися після хвороби на COVID-19.
"Ковідний вірус – це все ж нейротропний вірус, який зачіпає нервові закінчення не тільки в руках, ногах, але і в мозку", – пояснює психіатр.
І підхід до подібних нападок повинен бути особливий. Лікар зазначає – дихальні практики не допоможуть впоратися з проблемою, зате самопочуття може ще більше погіршитися.
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Кардіонавантаження допоможе позбутися панічних атак
"Потрібно робити кардіонавантаження, ідеально – ходити по сходах, присідати, віджиматися від підлоги. Тобто великою кількістю легких зусиль спалювати зайвий адреналін, зайву глюкозу, а потім добре подихати – ось тоді буде ідеально", – радить психіатр.
Чи можна приймати заспокійливі і як уникнути залежності
Варто бути обережними із заспокійливим, адже деякі препарати можуть викликати медичну залежність. Тому таблетки – це крайній метод – говорить фахівець.
Що важливо зробити під час панічних атак
Під час панічних атак потрібно давати фізичне навантаження, пити холодну воду з медом. І тільки після кризового моменту можна виконувати дихальні вправи. Легке, але не менш дієвий таке: зробити глибокий вдих, потім затримати дихання на 2-5 секунд і випустити повітря. І повторити так 5-10 разів.
Тим часом ми з'ясували, як дожити до відпустки, якщо сил працювати не залишилося – антистрес-поради.
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