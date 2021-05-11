Як позбутися пост-ковідних панічних атак – поради психіатра

Процес відновлення досить копіткий, потрібно мінімум три місяці і дихальними практиками тут не допоможеш

Як позбутися пост-ковідних панічних атак Фото: Pexels

Панічні атаки стали одним з найпоширеніших пост-ковідних синдромів. Однак не всі лікарі знають, що з цим робити. Як позбутися подібних нападів і знову жити здорово, знає психіатр Олександр Іванов, який розповів про це в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Чому дихальні практики не допоможуть?

Тривожність і повне нерозуміння, що відбувається з твоїм тілом. Так описують панічні атаки українці, у яких ті з'явилися після хвороби на COVID-19.

"Ковідний вірус – це все ж нейротропний вірус, який зачіпає нервові закінчення не тільки в руках, ногах, але і в мозку", – пояснює психіатр.

І підхід до подібних нападок повинен бути особливий. Лікар зазначає – дихальні практики не допоможуть впоратися з проблемою, зате самопочуття може ще більше погіршитися.

Кардіонавантаження допоможе позбутися панічних атак

"Потрібно робити кардіонавантаження, ідеально – ходити по сходах, присідати, віджиматися від підлоги. Тобто великою кількістю легких зусиль спалювати зайвий адреналін, зайву глюкозу, а потім добре подихати – ось тоді буде ідеально", – радить психіатр.

Чи можна приймати заспокійливі і як уникнути залежності

Варто бути обережними із заспокійливим, адже деякі препарати можуть викликати медичну залежність. Тому таблетки – це крайній метод – говорить фахівець.

Процес відновлення досить копіткий, потрібно мінімум три місяці.

Що важливо зробити під час панічних атак

Під час панічних атак потрібно давати фізичне навантаження, пити холодну воду з медом. І тільки після кризового моменту можна виконувати дихальні вправи. Легке, але не менш дієвий таке: зробити глибокий вдих, потім затримати дихання на 2-5 секунд і випустити повітря. І повторити так 5-10 разів.

Тим часом ми з'ясували, як дожити до відпустки, якщо сил працювати не залишилося – антистрес-поради.

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