Робочі зв'язки: чи може роман між колегами закінчитися добре – реальна історія кохання

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Службовий роман / Фото: freepik.com, imdb.com

Відомий документаліст Леонід Канфер опублікував на своїй сторінці у Facebook пост про кохання. 25 січня режисер одружився з редакторкою телеканалу "Україна 24" Світланою-Володимирою Макогонською.

Вони разом працювали над проєктом Леоніда – документальним серіалом про історію незалежної України "30 років свободи".

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У пості режисер розповів, що вони товаришували протягом усього проєкту, а зблизитись допоміг випадок.

У мене один із фільмів називається "А що таке кохання?" Це коли серіал закінчився, я вже щільно підсів на дексаметазон, насилу "розкошувався" – практично наново вчився ходити. 14 кг плюс на гормональних це – дупа, пардон, за мою французьку. Так ось, ми йшли вдвох у ресторацію, як я впав посеред вулиці. Піднятися самому шансів – жодних. Я побачив перед собою долоні і голос звідкись зверху – метр із кепкою – сказав "піднімайся". Це був момент, коли я вже не хотів нічого: ні до лікарів – все пофіг. Поїхати в Ізраїль і там лягти до батька поряд із Сектором Газа. І коли я знову прийшов до них, вони спитали, що сталося? – Плани змінилися.

У своєму посту Леонід розповів, за що покохав Світлану:

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Як вибирав наречену? Дуже просто: при спробі переїзду нареченої до нареченого, спочатку вкотилися перші дві валізи. З книжками. Книжки були важкі й одразу розставлені по полицях. Викочувати назад не було сенсу. Потім з'явилися картини, праска, вазон із фільму "Леон" під псевдонімом Валентин, потім решта. "І це було добре..." А якщо чесно, не знаю, як: за книги, за музику, за фільми. Дуже важливо – за гумор. По очах. Від Магомаєва до AC/DC... Від "Моє життя" до "Велика прогулянка" з Луї де Фюнесом. Від Костенка до "Оводу". Все збігається. І всі ці казки про вік – нісенітниця, тому що, якщо людина негідник, це не залежить від віку. Якщо порядний – це не з віком приживається. Неможливо людину навчити порядності. Не можна жити лише інтересами, а не цінностями.

Світлана-Володимира Макогонська (тепер – Канфер) родом зі Львова. Раніше працювала кореспонденткою обласного телебачення, потім на каналах "112 Україна", ZIK, "Еспресо", а також у Film.ua Group. Сьогодні Світлана медіаменеджер "Медіа Групи Україна".

Леонід Канфер народився у Мінську. Працював у Білорусії, Росії, Ізраїлі, Німеччині, Україні. Його роботи відзначені преміями ТЕФІ та Нью-Йоркського міжнародного фестивалю документального кіно.

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