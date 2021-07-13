Грумінг в інтернеті: кого інтимними фотографіями шантажують найчастіше

В Україні за минулий рік 2 тисячі неповнолітніх українців стали жертвами онлайн-грумінгу. Жертвами насильства в інтернеті стають діти з 5-6 років

Кого інтимними фотографіями шантажують найчастіше / Фото: Unsplash

У цьому не хочуть зізнаватися ні діти, ні батьки. І зараз це одна з найпоширеніших проблем підлітків. Дві тисячі неповнолітніх українців в минулому році стали жертвами онлайн-грумінгу. Це коли дорослі незнайомці втираються в довіру, тиснуть на дітей, вимагають інтимні фото, шантажують ними або ще гірше – продають збоченцям! Як не потрапити в неприємності і уберегти своїх дітей – далі в матеріалі.

Читайте також, що робити, якщо ваші інтимні фото потрапили в Мережу.

Що таке онлайн-грумінг і скільки дітей від нього вже постраждали

Шантажисти збувають порно за участю дітей. Пишуть їм в соцмережах, втираються в довіру і вимагають фото або навіть відео інтимного характеру.

За словами головного інспектора Департаменту кіберполіції Національної поліції України Романа Сочка, кожен третій день департамент отримує звернення щодо поширення, залученню дітей до порнографії, в тому числі шляхом онлайн-грумнігу.

Офіційної статистики, скільки дітей постраждали від домагання в інтернеті – немає. Тому кореспондентка Сьогодні прийшла в звичайний столичний парк, щоб запитати у молоді, як часто їм пишуть незнайомці і хочуть більшого, ніж просто спілкування.

За словами підлітків, хтось починає просто спілкуватися, а потім надсилає інтимне фото, інші пропонують інтим, а є і такі, хто погрожує. І часто діти нічого не говорять своїм батькам, адже боятися їх реакції.

Рідко, але все ж вирішуються підлітки скаржитися офіційно: на гарячі лінії допомоги постраждалим від насильства. Через карантин таких звернень стало більше. Якщо раніше на онлайн-грумінг скаржилися близько сотні дітей, то сьогоднішня цифра вже шокує – 2 тисячі дітей на рік.

Хто частіше стає жертвою онлайн-грумінгу

Директор Департаменту Національних гарячих ліній і соціальної допомоги громадській організації "Ла Страда-Україна" Олена Кривуляк каже, що дорослі люди чіпляють тих підлітків, у яких немає хороших стосунків з батьками, які дуже закриті від суспільства і не мають друзів. Доросла людина розуміє, що якщо почне шантажувати цього підлітка – він просто ні до кого не звернеться за допомогою.

Чим загрожує онлайн-гурмінг – особиста історія підлітка

Неповнолітня дівчина листувалася з іноземцем. Він попросив скинути інтимні фото в обмін на свої, а потім – почав шантажувати дівчину. У результаті вона мало не наклала на себе руки.

За словами Олени Кривуляк, чоловік розіслав еротичні фотографії та відео дитину всім друзям, підписникам дитини. Для дівчинки це був величезний шок, адже однокласники почали труїти її за це. І в голові дівчинки визріла думка покінчити з собою.

Батьки навіть не здогадувалися, що у дитини такі проблеми. Але дівчина все ж таки зважилася поговорити з ними і перейшла в іншу школу. Виносити так би мовити сміття з хати не хочуть і дорослі. Тому що самі бояться осуду.

Експерт з безпеки дітей Олена Лізвінська, каже, що у нас дуже низька толерантність до чужих помилок. Тобто, люди не отримують підтримку.

А щоб такого не допустити вона радить говорити з дітьми про можливу небезпеку, коли даруєте дитині мобільний телефон. Тому що жертвами насильства в інтернеті стають діти з 5-6 років.

Тим часом ми з'ясували, ніж емоційне вигорання небезпечно для здоров'я і чому українці цього не розуміють.