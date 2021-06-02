Говорить Україна дізнається секрет, загиблої при загадкових обставинах студентки

Односельці зупинили похорон 16-річної дівчини, почали роздягати бездиханне тіло і фотографувати прямо в труні

Телеведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в середу, 2 червня, розкриються шокуючі подробиці історії, яка сколихнула Полтавщину: односельці зупинили похорон 16-річної дівчини, почали роздягати бездиханне тіло і фотографувати. Небайдужа до трагедії Анна обурена, в довідці про смерть вказано – алкогольне отруєння, але люди помітили по всьому тілу численні синці та гематоми, і запідозрили найгірше – згвалтування.

Місцеві налякані і бояться за життя своїх дітей, тому що можливі вбивці досі на свободі. Що сталося в ту фатальну ніч зі студенткою, і хто її тіло викинув на узбіччя дороги, стане відомо з розслідування журналістів "Говорить Україна".

Того вечора дівчина відпросилася погуляти на кілька годин, але додому більше не повернулася. 30 квітня об 11:00 місцевий тракторист, який їхав обробляти поле, побачив бездиханне тіло Марії, і відразу зателефонував голові села.

"Вона лежала на околиці села біля дороги. Светр задертий до шиї, штани були на ній, але білизни не було, – розповіла на телеканалі "Україна" жителька села, де жила загибла. – Тіло Марії повезли на експертизу, щоб з'ясувати причину смерті. За довідкою поїхала бабуся Тетяна, жінка була настільки вбита горем, що вона і не зрозуміла добре, що в тій довідці написано. Я прочитала довідку – експерт написав, що Марія померла від алкогольної інтоксикації. І в це повірити складно, такого бути не може. Тому ми вирішили, що потрібно зупиняти похорон і викликати поліцію, щоб вони також все зафіксували! Ми не поховали Марію поки не приїхала поліція".

Коли був похорон, все село зібралося провести дівчину. І, коли побачили тіло, були шоковані, на ньому місця живого не було. За словами свідків, у дівчини ніс був перебитий, все обличчя синє, пальці зламані, на шиї синці як від удушення, геніталії сині. Коли люди на похоронах зрозуміли, що тіло поховають і ніяких доказів не буде, взяли фотоапарат, і в труні почали фіксувати побої.

Тільки після того, як місцеві викликали поліцію і змусили її зафіксувати синці, правоохоронні органи порушили кримінальну справу за статтею про вбивство і зґвалтування.

За словами місцевої мешканки Ганни, у кожного в селі є діти, і батьки тепер бояться відпускати їх на вулицю. Сім'я Марії не багата, на дорогих адвокатів у неї грошей немає. Тому односельці попросили провести справедливе розслідування журналістів.

"Завжди потрібно домагатися правди і повного розслідування! Якщо зустрічаєтеся з несправедливістю – йти до кінця, заручившись підтримкою близьких людей і однодумців", – переконує ведучий ток-шоу Олексій Суханов на телеканалі "Україна".

Кому писала Марія майже перед смертю, як її листи пов'язані з компанією, в якій її востаннє бачили, і що скаже судмедексперт журналістам "Говорить Україна", стане відомо в студії ток-шоу.

Як пройшов карантин Олексія Суханова – дивіться відео:

Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути в будь-яку хвилину.

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