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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Говорить Україна буде рятувати малюків, які змушені жити в готелі

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
8 липня, 14:35
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Сім'я Яни жила в столиці, потім подружжя вирішило перебратися в село, щоб заощадити. Однак власник будинку, за словами жінки, виставив їх за поріг
Телеведучий Олексій Суханов
Телеведучий Олексій Суханов / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в п'ятницю, 9 липня, стануть відомі подробиці життя багатодітної родини, яка залишилася без даху над головою. Невеликий готельний номер став домівкою для Яни, її чоловіка і трьох маленьких дітей.

Раніше сім'я Яни жила в столиці, потім подружжя вирішило перебратися в село, щоб заощадити. Однак власник будинку, за словами жінки, виставив їх за поріг. Чоловік Яни поїхав на заробітки, проте по дорозі додому на нього нібито напали, побили і пограбували. Чому багатодітну сім'ю вигнали з орендованого будинку і що чекає малюків в майбутньому стане відомо в студії.

Спочатку сім'я жила в Києві. Яна працювала на ринку, а В'ячеслав – на будівництві. У Києві у жінки і чоловіка народився син Олександр, а через два роки дочка Мілана. Квартира, яку знімало подружжя, була виставлена на продаж, тому сім'я була змушена шукати інше житло, а в серпні 2019 прийняли рішення переїхати жити в село недалеко від Києва, щоб платити меншу суму за оренду.

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Тиждень тому власник будинку, який знімало подружжя, виставив їх з дітьми на вулицю через заборгованість. У день, за словами багатодітної сім'ї, коли вони повинні були заплатити гроші за будинок, чоловік Яни повертався із заробітків, але по дорозі додому його побили, забравши всі зароблені кошти. Жінка стверджує, намагалася пояснити господареві цю ситуацію, але він і слухати не став.

"Грошей у нас не залишилося. Залишити дітей в готелі і піти на підробітки я не можу. Чоловік щодня ходить на роботу, але його заробіток становить 500-600 грн. Саме оплатити одну ніч. Більше ні копійки. Тому ми були змушені звернутися до вас за допомогою", – розповіла багатодітна мама журналістам телеканалу "Україна".

Чому Яна народжувала вдома? Через що сім'я з ганьбою покинула селище, в якому жила? Що зняв на відео власник будинку, в якому мешкало подружжя і до яких висновків прийде психолог після спілкування з дітьми, стане відомо на телеканалі "Україна".

Раніше на телеканалі "Україна" розбиралися, хто такий поліетиленовий маніяк – дивіться відео:

Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути в будь-яку хвилину.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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