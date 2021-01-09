Гороскоп на сьогодні 9 січня: Водоліям можна експериментувати з іміджем, а Рибам – правильно розподіляти навантаження

Астрологічний прогноз на 9 січня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на суботу, 9 січня 2021 року. День буде насичений зустрічами і знайомствами. Чи зможете вирішити багато питань пов'язані як з роботою, так і з особистим життям. Але ви все ж таки постарайтеся знайти час для відпочинку і справ, які приносять вам задоволення.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Овна

Сьогодні ідеальний день, щоб показати, на що ви здатні. І показати насамперед собі, адже останнім часом у вас почали з'являтися якісь саморуйнівні думки. Женіть їх геть і не зациклюйтеся на негативі!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Тельця

Сьогодні може відбутися форс-мажорна ситуація, яка вимагатиме від вас швидкої реакції. Постарайтеся не баритися і не відволікатися, нині потрібна ваша повна концентрація. До вечора ситуація покращиться, і ви зможете трохи видихнути. Можете навіть дозволити собі келишок вина, щоб зняти напруження.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Близнюків

Сьогодні ідеальний день для знайомств, побачень і пристрасних поцілунків. Можливо, повз вас пролетів купідон, а можливо, ви просто втомилися від постійної роботи і тепер душа вимагає любові і ніжності. Так дозвольте ж собі ці прекрасні почуття, і буде вам щастя!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Рака

Постарайтеся сьогодні бути більш виборчими в спілкуванні. Це все пояснюється вашою запальністю і різким перепадом настрою. Якщо не хочете зіпсувати стосунки із кимось, просто перестаньте постійно нити, кричати, обурюватися і підколювати усіх. Якщо стримуватися не можете – краще проведіть цей день на самоті!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Лева

Один телефонний дзвінок здатний зробити вас найщасливішою людиною на землі! Причому це може стосуватися не тільки роботи і грошей, а й особистих відносин. Радійте як слід – гарний настрій творить чудеса.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Діви

День якийсь сумбурний, і в повітрі витає запах сварки і конфлікту. Потрібно постаратися, як Ірина Алегрова розвести ці нехороші хмари руками і виключити будь-який негатив. Через локдаун його і так занадто багато! Тому порадуйте себе чимось приємним і улюбленим – не важливо, що це буде: їжа, одяг, фільм, книга або келих вина. Просто зробіть це!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Терезів

Ви сьогодні ще той вирішувала. Будь-яке питання по дому або в побуті ви вирішите дуже просто і будете тільки дивуватися, чому так довго тягнули з рішенням. Але ось ремонт сьогодні точно починати не варто. Краще виправте те, що вже є, і наведіть лад!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Скорпіона

Не беріть на себе занадто багато, якщо не хочете вже до обіду злягти втомленим і з синцями під очима. Налаштуйте сон, харчування і введіть спорт – вам це нині дуже потрібно. Мало того, що ви через роботу і недосипи виглядаєте частково як зомбі, так ще і настрій такий же. Виправте це негайно!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Стрільця

Сьогодні ви будете працювати в поті чола, а потім вас відвідає геніальна думка про те, що ви багато на себе взяли і тягнете чужу ношу. Як тільки ви про це задумалися, кидайте цю саму ношу і перемикайтеся на те, що потрібно вам. Наприклад, випити чашку кави з круасаном!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Козерогів

Сьогодні вам потрібно стати таким собі дипломатом, щоб вирішити свої особисті проблеми! Ви можете зайнятися домашніми питаннями або, нарешті, приділити увагу стосункам із коханою людиною, який чекає не дочекається вас. Купіть додому піцу і улюблений напій сім'ї, і мовчки під "Кучеряву Сью" улагодяться всі недомовки.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Водолія

Ви наразі спокійно можете дозволити собі зайнятися тими справами, до яких руки не доходили. Вони вимагатимуть від вас більше енергії, але воно того варте. Можна сміливо поекспериментувати з іміджем – це відмінно позначиться і на робочих справах, і на особистих.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року для Риб

Намагайтеся сьогодні розподілити навантаження так, щоб сил вистачило на все заплановане. А найголовніше – на себе! Порадуйте себе чимось приємним і перестаньте намагатися виправдати чужі очікування – вам це не потрібно. Краще займіться тим, що приносить задоволення!

Гороскоп на рік Бика – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

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