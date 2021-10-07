Гороскоп на сьогодні 7 жовтня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, менше скаржтеся на життя

Астрологічний прогноз на 7 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 7 жовтня 2021 року. День після молодика сприятливий для вичікування і накопичення сил на нові звершення, а от діяти поки що зарано.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Овна

Зробіть собі подарунок, адже ви на нього заслужили. Ось тільки заохочення ні від кого не дочекаєтеся. Зате сьогодні можете полегшено видихнути, бо хмари минули і всі неприємності та суєта залишилися позаду.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Тельця

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Проявіть холоднокровність і не показуйте своє хвилювання. Укладаючи будь-яку угоду сьогодні, ви виграєте більше, ніж розраховували. Рано чи пізно все таємне стає явним. І вам це буде тільки на руку.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Близнят

Якщо ви не візьметеся за розум, то голос серця заглушить здоровий голос глузду. Подумайте, чи готові ви жити з наслідками таких рішень та рекомендацій. Іноді потрібно вміти програвати, і сьогодні саме такий день.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Рака

Якщо ви не будете базікати зайвого, а проявите мудрість, то зможете дізнатися секрети ваших колег чи опонентів. Тільки не потрібно ні з ким ділитися цією конфіденційною інформацією. Вона вам самим ще стане в пригоді.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Лева

Сьогодні вам слід весь день бути на зв'язку. Ні на що не відвертайтеся і ні від кого не ховайтеся, інакше ризикуєте пропустити те, чого так довго чекали. Увечері присвятіть час самоаналізу.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Діви

Сьогодні ваш язик – ваш ворог. Стежте за своїми словами і не хваліться даремно, бо незабаром вам доведеться відповідати за кожне своє слово. Якщо відчуваєте напруження в колективі – переведіть все на жарт.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Терезів

Вам доведеться повернутися до якихось старих невирішених питань. Надівши на себе маску байдужості або зверхності, ви відлякаєте не лише ворогів, але і доброзичливців, які можуть бути вам корисні. Тож усміхайтеся частіше.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Скорпіона

Цей день може виявитися важливим поворотним моментом у вашому житті. Не топчіться на місці, беріться за вирішення глобальних питань, а другорядні завдання передоручіть комусь із колег або партнерів.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Стрільця

У вас накопичилася сила роботи, а часу на неї, як завжди, бракує. Не варто скаржитися на життя, краще боріться за інтереси, тим більше що у вас з'являться, крім своїх, ще й чужі. Тільки не пробуйте халтурити.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Козорога

Навряд чи колеги дочекаються від вас сьогодні продуктивності. Цей день більше підходить для роздумів і філософствування, а не для активних дій. А ось увечері вас, найімовірніше, очікуватиме приємний сюрприз.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Водолія

Ви ризикуєте накоїти чимало дурниць, якщо випустите на волю свою енергію. Перш ніж щось сказати, гарненько подумайте. А ще краще – дослухайтеся своєї інтуїції. Вона підкаже, як чинити цього разу.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для Риб

Початок дня буде монотонним і нудним. Зате ближче до вечора вам відкриються майже будь-які двері. І ви добре повеселитеся. Постарайтеся обходити техніку, тому що вона вас сьогодні не слухається.

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