Гороскоп на сьогодні 5 січня: Скорпіон запалюватиме, а Стрільцю потрібно зайнятися улюбленою справою

Астрологічний прогноз на 5 січня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на вівторок, 5 січня 2021 року. День буде насичений зустрічами, знайомствами і питаннями, пов'язаними з домашніми та особистими справами. Намагайтеся приділити час планування і спілкуванню. А ще будьте терпимішими і намагайтеся уникати стресу, тоді у вас все вийде реалізувати.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Овна

Не все йде так, як ви собі запланували, але краще вас точно чекає попереду. Щоб все заплановане на сьогодні збулося і виповнилося, обмірковуйте свої слова і дії. Спонтанність краще залиште на потім. Вечір з коханою людиною – краще, що з вами сьогодні може трапитися!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Тельця

Сьогодні ваша наполегливість і активність привернуть увагу інших людей, тому не дивуйтеся, що ви можете бути дуже популярними. Ось тільки вам від цього ні холодно, ні жарко. Ну, хіба що роздратування буде більше! І все ж сьогодні може відбутися нове знайомство або надійти приваблива пропозиція, яка урізноманітнить ваше життя і додасть грошей на рахунок.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Близнюків

Ви сьогодні будете сама суперечливість! Жодних компромісів, поступок і поблажливості, адже ви будете справжньою скелею. Це може мати найрізноманітніші наслідки, тому орієнтуйтеся за місцем. І все ж краще, що ви можете сьогодні для себе зробити – усамітнитися зі своїми думками і бажаннями.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Рака

Ідеальний день, який підійде для будь-якої справи, за яку ви візьметеся. Намагайтеся втілити в життя все, що собі запланували на сьогодні, адже матимете для цього все необхідне. Не відмовляйтеся від допомоги, який би незначною вона вам не здавалася, – це допоможе вам поліпшити не тільки свої справи, а й настрій!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Лева

Хороший день для тих Львів, які мріють поліпшити своє фінансове становище. А значить – для всіх представників знака, адже вони просто не терплять труднощів з грошима. Особливо пощастить тим, хто займається творчістю, – письменники, журналісти, художники, музиканти – гонорари вас здорово порадують. А вечір буде сповнений романтики – насолоджуйтеся життям!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Діви

Новий рік вже настав, а сюрпризи і подарунки тривають. Напевно, ви були неймовірно гарні минулого року! Втім, намагайтеся більше часу приділити своїй сім'ї і коханій людині – вони скучили! А вечір все ж приділіть собі і планування життя на найближчий рік.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Терезів

Дуже хороший і вдалий у вас сьогодні день, дорогі Терези! Ви будете в чудовому настрої і з посмішкою на обличчі, ваше самопочуття радуватиме так, що ви захочете відсвяткувати це вечіркою! Головне в цій справі – не напиватися до нестями, адже вам потрібно вирішити важливі справи на початку року. Не втрачайте голову!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Скорпіона

Ви сьогодні будете "запальничкою" і енергетичним батончиком! Все, за що не візьметеся, зробите добре і, найважливіше, швидко. Тому сміливо завантажуйте себе найрізноманітнішими справами і вперед до підкорення світу. Намагайтеся не приймати жодних важливих рішень, ретельно не продумавши все!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Стрільця

Сьогодні все вирішуватиметься просто і легко у тих, хто займається улюбленою справою. Ви прямо будете шоковані, як те, що ви так любите, може приносити такі великі гроші?! Але ви головне – не зупиняйтеся! У вас неодмінно все вийде, варто тільки захотіти і озвучити свої бажання!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Козорога

Сьогодні будь-які завдання будуть вирішені швидко і успішно, варто вам тільки налаштуватися на потрібну хвилю. А ще важливо вибирати собі правильних співрозмовників та партнерів, щоб не тільки хороші результати роботи були, а й процес. Вечір необхідно присвятити тому, кого любите найбільше!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Водолія

Сьогодні всі ваші думки будуть зайняті розборками з минулого. А це спричинить сварки, непорозуміння і образи. Не варто копатися в минулому і впиватися болем, який ви відчували коли-то. Намагайтеся позбутися депресивного настрою за допомогою спорту!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, для Риби

Цей рік почався з успіху будь-якої вашої справи, тому все у вас може вийти – варто тільки виключити зі свого життя лінь і занудство. Будуйте плани на майбутнє і підкорюйте світ – у вас все неодмінно вийде, тільки рухайтеся до мети, а не просто мрійте!

Гороскоп на рік Бика – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

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