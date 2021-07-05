Гороскоп на сьогодні 5 липня для всіх знаків зодіаку: Тельці, дійте за планом!

Астрологи дали прогноз на понеділок, 5 липня 2021 року. День обіцяє бути насиченим і активним. А тим, хто не знає, куди себе подіти, допоможе розібратися в собі. У вашій змозі зробити цей день краще.
Не забувайте також про ретроградні планети і про те, чим вони небезпечні для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала наступна фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Овна
Будь-які ділові стосунки сьогодні даватимуться важко. Не намагайтеся все і скрізь встигнути – делегуйте свої обов'язки або переносьте зустрічі на інший день. Можливі різкі й раптові перепади настрою.
Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Тельця
У вас намічається напружений день, коли на роботі все кипить, вдома вирішити всі завдання не встигаєте, а у стосунках з близькими виникають непорозуміння. Зупиніться, видихніть і почніть робити все за планом, концентруючись на головному.
Близнята (22 травня – 21 червня)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Близнят
Не намагайтеся робити сьогодні те, що вам не властиво. Найкращим варіантом для вас стане продумана і цілеспрямована робота. Намагайтеся не відвертати увагу на інше – тоді встигнете зробити все, що запланували. Вечір приділіть рідним!
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Рака
Складний період позаду – попереду щастя і радість від виконаної роботи і від себе. Похваліть себе і порадуйте чимось приємним, красивим і важливим. А ще обов'язково приділіть час спорту, якого у вашому житті стало аж надто мало.
Лев (23 липня – 21 серпня)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Лева
Сьогодні ви можете дозволити собі все і навіть більше. Будь-які виробничі справи проходитимуть легко, зустрічі будуть радісні, а настрій – чудовий. Не відмовляйте собі в дорогій покупці, сміливо починайте ремонт в домі або навчання.
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Діви
Ви будете на висоті в робочих питаннях, і до вас звертатимуться по професійну пораду. Але вдома потрібно бути більш стриманим і емоційно холодним, щоб не піддатися спокусі поз'ясовувати стосунки. Вечір у компанії близьких людей стане найкращим завершенням дня.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Терезів
Ви можете легко зірватися і перейти на крик у спілкуванні з близькими або колегами. Намагайтеся контролювати свої емоції, а якщо відчуваєте, що вже закипаєте, прогуляйтеся парком або сходіть у зал погамселіть грушу. Вечір обіцяє бути цікавим!
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Скорпіона
Ви легко зможете прийняти сьогодні рішення про роботу або особисте життя. Будьте уважні й обережні з оточенням, уникайте непотрібних розмов. Обов'язково приділіть особливу увагу своїм дітям.
Стрілець (23 листопада – 22 грудня)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Стрільця
Не можна зараз будувати амбітні плани і роздавати порожні обіцянки – можете зіпсувати свою репутацію. Контролюйте емоції і стежте, що і кому ви говорите, інакше конфлікту і образ не уникнете. Увечері потрібен спокійний відпочинок.
Козоріг (23 грудня – 20 січня)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Козорога
Не варто сьогодні надто фантазувати на тему майбутнього – краще просто почніть щось робити, щоб досягнути своєї мети. Нехай це буде маленький крок, але це краще, ніж просто мріяти. Будьте критичніші до себе, і ви неодмінно отримаєте найкращий результат.
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Водолія
Сьогодні вам обов'язково слід дослухатися своєї інтуїції, якщо хочете прийняти важливе рішення. Уникайте з'ясування стосунків з начальством і близькими – можете зав'язнути в конфлікті.
Риби (20 лютого – 20 березня)
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Риб
Не варто сьогодні витрачати гроші – купите не те, що хотіли, і засмутитеся. З грошима взагалі потрібно бути акуратніше, стежте за гаманцем. У другій половині дня робіть те, що приносить вам задоволення.
Прогноз нумеролога на 5 липня – дивіться відео:
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