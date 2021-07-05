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Гороскоп на сьогодні 5 липня для всіх знаків зодіаку: Тельці, дійте за планом!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
5 липня, 06:50
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Астрологічний прогноз на 5 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 5 червня для всіх знаків зодіака
Гороскоп на сьогодні 5 червня для всіх знаків зодіака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на понеділок, 5 липня 2021 року. День обіцяє бути насиченим і активним. А тим, хто не знає, куди себе подіти, допоможе розібратися в собі. У вашій змозі зробити цей день краще.

Не забувайте також про ретроградні планети і про те, чим вони небезпечні для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала наступна фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні для Овна
Гороскоп на сьогодні для Овна / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Овна

Будь-які ділові стосунки сьогодні даватимуться важко. Не намагайтеся все і скрізь встигнути – делегуйте свої обов'язки або переносьте зустрічі на інший день. Можливі різкі й раптові перепади настрою.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні для Тельця
Гороскоп на сьогодні для Тельця / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Тельця

У вас намічається напружений день, коли на роботі все кипить, вдома вирішити всі завдання не встигаєте, а у стосунках з близькими виникають непорозуміння. Зупиніться, видихніть і почніть робити все за планом, концентруючись на головному.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні для Близнят
Гороскоп на сьогодні для Близнят / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Близнят

Не намагайтеся робити сьогодні те, що вам не властиво. Найкращим варіантом для вас стане продумана і цілеспрямована робота. Намагайтеся не відвертати увагу на інше – тоді встигнете зробити все, що запланували. Вечір приділіть рідним!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні для Рака
Гороскоп на сьогодні для Рака / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Рака

Складний період позаду – попереду щастя і радість від виконаної роботи і від себе. Похваліть себе і порадуйте чимось приємним, красивим і важливим. А ще обов'язково приділіть час спорту, якого у вашому житті стало аж надто мало.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні для Лева
Гороскоп на сьогодні для Лева / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Лева

Сьогодні ви можете дозволити собі все і навіть більше. Будь-які виробничі справи проходитимуть легко, зустрічі будуть радісні, а настрій – чудовий. Не відмовляйте собі в дорогій покупці, сміливо починайте ремонт в домі або навчання.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні для Діви
Гороскоп на сьогодні для Діви / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Діви

Ви будете на висоті в робочих питаннях, і до вас звертатимуться по професійну пораду. Але вдома потрібно бути більш стриманим і емоційно холодним, щоб не піддатися спокусі поз'ясовувати стосунки. Вечір у компанії близьких людей стане найкращим завершенням дня.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні для Терезів
Гороскоп на сьогодні для Терезів / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Терезів

Ви можете легко зірватися і перейти на крик у спілкуванні з близькими або колегами. Намагайтеся контролювати свої емоції, а якщо відчуваєте, що вже закипаєте, прогуляйтеся парком або сходіть у зал погамселіть грушу. Вечір обіцяє бути цікавим!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Гороскоп на сьогодні для Скорпіона / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Скорпіона

Ви легко зможете прийняти сьогодні рішення про роботу або особисте життя. Будьте уважні й обережні з оточенням, уникайте непотрібних розмов. Обов'язково приділіть особливу увагу своїм дітям.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Гороскоп на сьогодні для Стрільця / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Стрільця

Не можна зараз будувати амбітні плани і роздавати порожні обіцянки – можете зіпсувати свою репутацію. Контролюйте емоції і стежте, що і кому ви говорите, інакше конфлікту і образ не уникнете. Увечері потрібен спокійний відпочинок.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні для Козорога
Гороскоп на сьогодні для Козорога / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Козорога

Не варто сьогодні надто фантазувати на тему майбутнього – краще просто почніть щось робити, щоб досягнути своєї мети. Нехай це буде маленький крок, але це краще, ніж просто мріяти. Будьте критичніші до себе, і ви неодмінно отримаєте найкращий результат.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні для Водолія
Гороскоп на сьогодні для Водолія / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Водолія

Сьогодні вам обов'язково слід дослухатися своєї інтуїції, якщо хочете прийняти важливе рішення. Уникайте з'ясування стосунків з начальством і близькими – можете зав'язнути в конфлікті.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні для Риб
Гороскоп на сьогодні для Риб / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2021 року, для Риб

Не варто сьогодні витрачати гроші – купите не те, що хотіли, і засмутитеся. З грошима взагалі потрібно бути акуратніше, стежте за гаманцем. У другій половині дня робіть те, що приносить вам задоволення.

Прогноз нумеролога на 5 липня – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, яка ви азартна гра зодіаку – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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"Дякую, хлопці. Ви - найкраща збірна! В такі часи подарували нам свято, розказали всьому світу, що є Україна, об’єднали нас, дали сил! Дякую, Козаки!

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