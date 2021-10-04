Гороскоп на сьогодні 4 жовтня для всіх знаків зодіаку: Діви, вас зрозуміють без слів

Астрологічний прогноз на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 4 жовтня 2021 року. Для багатьох людей настане сприятливий день, буде явно відчуватися гармонія з навколишнім світом.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Овна

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Ви можете витратити весь день на роздуми про те, як краще виконати роботу і навіть скласти хороший план, але так і не встигнути його реалізувати. Постарайтеся не говорити зайвого, щоб не зіпсувати свою репутацію.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Тельця

Пошук істини в цей день принесе вам задоволення, навіть якщо ви її не знайдете. У вас проявиться дар переконання – і це дуже вам стане в нагоді. Навіть найнезговірлива людина повірить вам і стане чудовим партнером.

Близнята (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Близнят

Вам доведеться відступити від своїх планів на догоду обставинам. Сьогодні ви будете активним слухачем, а потім порадником людині, якій потрібна ваша допомога. Не провокуйте долю, щоб потім не пошкодувати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Рака

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Ваш коник сьогодні – це золоте мовчання. А якщо почнете багато говорити, доведеться каятися. Не бійтеся віддатися почуттю, що прагне вирватися назовні. Дійте, як підказує інтуїція, вона вас не підведе.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Лева

Вам доведеться ухвалити важливе рішення, причому бажано це зробити швидко, поки вас не випередили. Цей день може стати одним із вирішальних у вашому житті. Не пропустіть свій шанс – можливо, іншого не буде.

Діва (22 серпня – 4 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Діви

Той, хто насправді хоче вас чути – зрозуміє навіть ваші натяки. А горло нехай дере той, у кого голосніше голос. У вас прокинеться бажання реформувати все навколо себе. Навряд чи ваші колеги цьому занадто зрадіють.

Терези (4 жовтня – 24 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Терезів

День буде корисним і продуктивним. Ви будете залучені в якийсь значущий захід. Коли ви багато і довго говорите, не забувайте хоч іноді робити паузи, щоб дізнатися, чи зрозуміли вас співрозмовники.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Скорпіона

Будьте уважні, і перш ніж підписувати якісь документи, ознайомтеся з ними. Ніяких серйозних рішень сьогодні приймати не потрібно. Робіть все поступово, інакше ви ризикуєте зіпсувати всі справи.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Стрільця

Цей вечір краще провести на самоті, ніж у компанії, де вам не будуть раді. Критика може бути образливою, але конструктивною, прислухайтеся, що про вас говорять. Нікому не позичайте – це не принесе користі.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Козорога

Грати потрібно за правилами або не грати взагалі. Краще подумайте про це заздалегідь, щоб потім не довелося надто дорого платити. Вам потрібна допомога компетентної особи, самостійно можете не впоратися.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Водолія

На вас чекає вдалий день. Але шукати собі на голову пригоди і вплутуватися у довгострокові авантюри не варто, інакше фортуна може відвернутися від вас. Слідкуйте за тим, щоб дії ваших колег відповідали їхнім обіцянкам.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року для Риб

Сьогодні ви зустрінетесь з непередбаченими труднощами, вирішення яких забере чимало сил і часу. Тож запасіться терпінням. Досить ностальгувати, не можна жити одними мріями і спогадами.

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