Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Тор-новина

Сьогодні говорять

Топ-новина

LIFE дня

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 4 липня для всіх знаків зодіаку: Козороги, не відкривайте свою душу перед чужими людьми!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
4 липня, 06:55
Копіювати лінк
Астрологічний прогноз на 4 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 4 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 4 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на неділю, 4 липня 2021 року. День обіцяє бути приємним і дуже насиченим. Намагайтеся робити тільки те, що приносить вам задоволення, і буде вам щастя.

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні для Овна
Гороскоп на сьогодні для Овна / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Овна

Ідеальний день для будь-яких форм спілкування, коли ви легко зможете знайти спільну мову будь з ким. Намагайтеся більше часу проводити з близькими і насолоджуйтеся їх компанією. Увечері додайте нотку романтики і запросіть кохану людину на побачення.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні для Тельця
Гороскоп на сьогодні для Тельця / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Тельця

Вам необхідно бути сьогодні максимально розслабленим і спокійним, якщо хочете прийняти правильне рішення щодо робочих справ. Стрес може вибити вас з колії, а вам це не потрібно. Увечері зможете видихнути і відпочити з прохолодним келишком просекко.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні для Близнят
Гороскоп на сьогодні для Близнят / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Близнят

Сьогодні вам потрібно бути максимально акуратними з оточуючими вас людьми. Не підпускайте до себе надто близько тих, хто не викликає довіри або дратує вас. А ще обов'язково запишіться до лікаря, якщо вас щось турбує – не займайтеся самолікуванням.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні для Рака
Гороскоп на сьогодні для Рака / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Рака

Сьогоднішній день може стати для вас справжнім стресом через фінансові проблеми. Не панікуйте – так тільки погіршите ситуацію. Зупиніться, видихніть, випийте склянку води, прогуляйтеся і повертайтеся до вирішення питань.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні для Лева
Гороскоп на сьогодні для Лева / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Лева

Сьогодні просто ідеальний час для зустрічей з друзями, родичами, проведення часу з дітьми. Ви підживитися такою неймовірною енергією, що вам захочеться гори зрушити. Насолоджуйтеся приємною компанією, розмовами і даруєте своїм близьким любов!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні для Діви
Гороскоп на сьогодні для Діви / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Діви

Хто буде сьогодні ледачим, той Діва! Але якщо в першій половині дня ви ще зможете собі дозволити повалятися на дивані, то друга половина змусить вас пахати як кінь. Намагайтеся менше витрачати свою енергію на непотрібні і другорядні речі, і вам вистачить сил зробити все, що буде необхідно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні для Терезів
Гороскоп на сьогодні для Терезів / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Терезів

На вас чекає дуже спокійний і приємний день, який принесе моральне і матеріальне задоволення. Це запаморочить вам голову і здасться, що все навколо ідеально і можна розслабитися. Але станеться те, що обов'язково вас струсоне. Сприймайте це як урок!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Гороскоп на сьогодні для Скорпіона / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Скорпіона

Все, що накопичилося раніше, матиме позитивний результат тільки тоді, коли ви зможете витягнути себе з ліжка. Як би не хотілося валятися весь день – не можна! Беріть себе в руки, підбадьоріться і почніть робити те, що змушує ваше серце битися частіше.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Гороскоп на сьогодні для Стрільця / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Стрільця

Ця неділя стане для вас днем зустрічей, побачень, душевних розмов і обіймів. Насолоджуєтеся кожною секундою. До вечора ви відчуєте скажений приплив сил і захочеться творити чудеса. Записуйте всі свої ідеї в блокнот, і зовсім скоро вони здійсняться.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні для Козорога
Гороскоп на сьогодні для Козорога / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Козорога

Ви будете сьогодні пурхати, як метелик – без нічого і з посмішкою на обличчі. Але щоб цим не скористалися недоброзичливці, не відкривайте свою душу перед чужими і малознайомими людьми. Вечір проведіть і зовсім наодинці зі своїми думками та бажаннями.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні для Водолія
Гороскоп на сьогодні для Водолія / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Водолія

День не обіцяє бити фонтаном ідей, планів і справ. Але зайнятися точно буде чим. Не можна сьогодні проявляти зарозумілість і відмовляти людям у допомозі. А чоловікам цього знака важливо приділити якомога більше уваги коханим – це допоможе поліпшити ваші стосунки!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні для Риб
Гороскоп на сьогодні для Риб / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, для Риб

Не варто приймати сьогодні якихось активних дій, проведіть день спокійно і розмірено. Ви легко зможете налаштуватися на позитив, якщо почнете робити те, що приносить вам задоволення. Для цього потрібно поставити сьогодні свої потреби понад усе.

Гороскоп-2021: який знак зодіаку найнебезпечніший

Раніше ми з'ясували, яка ви азартна гра зодіаку – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку .

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Цитата дня

"Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою - погано. Схудла - теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло - моє діло "

Настя Каменських співачка
Як Настя пропрацювала комплекси
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
03
дній
07
годин
52
хвилин
41
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти