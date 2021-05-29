Гороскоп на сьогодні 29 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, звертайте увагу на підказки навколо вас!

Астрологічний прогноз на 29 травня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на суботу, 29 травня 2021 року. День буде хороший, але місцями не дуже. Вішати ніс не можна! Можете дати собі трошки часу покіснуть, а потім вставати, брати себе в руки і робити те, що повинні. Ну а якщо настрій у вас так собі, то підняти його можна за допомогою презентів і сюрпризів. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята травня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Овна

Не дивлячись на те, що це вихідний день, він ідеально підійде для вирішення робочих питань. Ваша активність і цілеспрямованість неодмінно принесуть вагомі результати. Не лінуйтеся!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Тельця

День обіцяє стати трохи важким у вирішенні питань особистого характеру. А все тому, що ваш настрій буде сьогодні змінюватися зі швидкістю світла. Не беріть на себе занадто багато обов'язків, а сконцентруйтеся на головному.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Близнюків

У вас сьогодні буде так багато сил і енергії, що ви зможете легко підкорити будь-яку вершину. Не сидіть у чотирьох стінах, а піднімайте себе з дивана, і вперед до завоювання вершин.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Рака

Обов'язково ретельно перевіряйте всі папери на роботі і не забувайте записувати в план всі свої зустрічі. Але день все ж не варто присвячувати не тільки роботі – знайдіть час для своїх улюблених людей, адже їм і вам потрібна турбота.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Лева

На вас чекають сьогодні несподівані повороти долі. Ваше заповітне бажання може бути здійснитися, і ви навіть не встигнете швидко на нього відреагувати. Але ввечері зможете проаналізувати свій день і насолодитися тим, що у вас вже є.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Діви

Сьогодні у вас почнеться духовне зростання, яке принесе вам не тільки хороші результати, а й внутрішню мотивацію. Саме вона буде штовхати вас на майбутні дії і звершення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Терезів

Ваші справи будуть вдалими, настрій – відмінним, а сім'я надасть таку підтримку, що стане дуже тепло на душі. Насолоджуйтеся цим і будьте вдячні за те, що у вас є!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні важливо підключити всю вашу дипломатичність і вміння слухати, щоб домогтися того результату на роботі, про який ви мрієте. А якщо робочі справи для вас в цей вихідний день – табу, тоді просто зробіть сюрприз своїм близьким, і вони неодмінно все це оцінять.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Стрільця

Сьогодні день важливих досягнень і рішень. Не беріть на себе занадто багато, особливо, якщо не впевнені в своїх силах. Зате в особистих справах на вас чекає справжній успіх, з нотками романтики і пристрасті.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Козерога

Якщо в ваших вухах звучить Цой "Перемен требуют наши сердца", а вам і правда хочеться поміняти щось у своєму житті – саме час переходити до рішучих дій. Спілкуйтеся, вирішуйте, з'ясовуйте, і все у вас буде під контролем. Звертайте увагу на знаки і підказки навколо вас!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Водолія

Ну такий собі день за шкалою тяжкості. Не намагайтеся переробити все і відразу, робочі справи взагалі краще відкласти, а от у справах любовних на вас чекає приголомшливий успіх. Любов і ніжність зроблять вас більш вразливими, але це не назавжди – насолоджуйтеся!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, для Риб

Вам, як і Водоліям, краще не сильно й висовуватися! Налаштуйтеся на правильний лад і просто пливіть за течією. Якщо виникнуть питання – тільки тоді беріться за їхнє вирішення, а в решту часу просто робіть те, що приносить вам задоволення.

Зоряний гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Раніше ми публікували загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

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