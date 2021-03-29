Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Астрологічний прогноз на 29 березня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на понеділок, 29 березня 2021 року. Не нудьгуймо сьогодні, щоб день пройшов вдало і все виходило. Намагайтеся більше гуляти на свіжому повітрі, хоч на вулиці ще не цілком весна – свіже повітря допомагає провітрити голову і запастися новими ідеями. Щоб поліпшити собі настрій, зробіть те, що приносить вам задоволення або порадує ваших близьких. Адже дарувати можна і без приводу, а якщо він таки є, скористайтеся нашим календарем подарунків на березень.

Овен (22 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Овна

Ви легко можете спланувати сьогодні будь-який проєкт, і він стане успішним. Якщо ви, звичайно, докладете чимало зусиль і почнете просуватися до наміченої мети. Важлива концентрація, тому не розслабляйтеся і не відвертайте увагу на другорядні завдання.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Тельця

Якщо ви хочете отримувати більше грошей, то тепер просто ідеальний для цього час. Вам пропонуватимуть перспективні проєкти або варіанти, щоб вкласти кошти. Ретельно все обміркуйте і вирішуйте. Саме впевненість у собі й своїх силах допоможе вам стати успішним.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Близнят

Цей день ознаменується творчим піднесенням. Вам захочеться зробити так багато, що просто очі розбігатимуться. Щоб встигнути зробити все, що ви собі нафантазували, намагайтеся не відволікатися.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Рака

Сьогодні ваше самопочуття не дуже добре, а через це і справи просуватимуться із затримками і не надто успішно. Намагайтеся не ігнорувати сигнали свого організму, тоді зможете самі собі швиденько допомогти. А коли відчуєте себе добре, то і питання будуть вирішуватися самі собою.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Лева

День для себе – просто ідеальне рішення всіх ваших питань. Намагайтеся критично оцінювати все, що відбувається навколо, але не критикувати людей і не давати їм поради. Якщо, звичайно, не хочете почути від них грубощі, куди вам потрібно піти і що робити. Займайтеся собою!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Діви

Ви будете наділені сьогодні нереальною енергією і пророчим даром. Скористайтеся цим на повну і навчіться робити те, що давно хотіли. Наприклад, підіть нарешті на курси макіяжу або на бокс. Просто зробіть перший крок – і ви швидко втягнетеся.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Терезів

Сьогодні життя перевірятиме вас на міцність у досить складні способи. Ви самі здивуєтеся від своєї витривалості і з усім впораєтеся, тому ніс догори! Жодної депресії і пригніченості – тільки повний вперед! Вечір з коханою людиною здатний вас повністю зцілити.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Скорпіона

Не потрібно сьогодні вмикати п'яту передачу на роботі, щоб встигнути зробити все і навіть більше. Цей день сприятливий для вирішення будь-яких конфліктних ситуацій, пов'язаних з родичами або коханою людиною. Ви зможете знайти правильні аргументи і відстояти свої особисті кордони.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Стрільця

Все сьогодні неоднозначно, вам буде хотітися то солодкого, то солоного. Не намагайтеся братися за якісь серйозні справи – ліпше перенесіть все на потім. А тепер займіться тим, що дасть вам задоволення.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Козорога

Ви, як птах фенікс, відроджуєтеся і наповнюєтеся енергією. Намагайтеся більше уваги приділяти своїм потребам і бажанням, а другу половину дня присвятіть сім'ї і дітям. Сімейний перегляд фільму і смачна їжа стануть ідеальним завершенням дня.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Водолія

Сприятливий час, щоб реалізувати всі, що ви запланували. Причому сил і енергії у вас нині вистачить не тільки на робочі справи, а й на особисті проєкти. Намагайтеся менше говорити і більше діяти – це завжди працює.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року для Риб

Зірки радять Рибам бути розбірливими щодо свого оточення і не витрачати час на непотрібні контакти. Щоб домогтися свого, сьогодні слід орієнтуватися на власні бажання і тільки іноді дослухатися до думки оточення. У вас своя голова на плечах, і рішення приймати тільки вам.

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

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