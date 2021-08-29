Гороскоп на сьогодні 29 серпня для всіх знаків зодіаку: Леви, зірки обіцяють вам подарунок!

Астрологічний прогноз на 29 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 29 серпня для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 29 серпня 2021 року. День обіцяє бути успішним і продуктивним. Налаштуйтеся на позитив, причепуріться і йдіть підкорювати світ.

Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Овна

Зірки обіцяють вам дуже емоційний день, який принесе багато позитивних емоцій. А все тому, що ви встигнете зробити все, що раніше запланували. Всі побутові проблеми краще вирішувати в інший день.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Тельця

Сьогодні все, за що ви не візьметеся, матиме успіх. Тому заборонено лінуватися і тупити. Із самого ранку пишіть список завдань і починайте виконувати всі, починаючи з найважливішого. До вечора ви будете задоволені собою!

Близнята (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Близнят

Ідеальний час для активного відпочинку і виконання будь-яких ваших бажань. Все тому, що сьогодні ви встигнете зробити все і навіть більше. Енергії і сил вистачить на все, тому сміливо плануйте щільний графік на день.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Рака

Не варто планувати на сьогодні справи, які вимагатимуть від вас багато сил і енергії, адже вже до обіду ви відчуєте втому. Будьте обачні з малознайомими людьми і не довіряйте їм свої секрети. Вечір у компанії коханої людини стане найкращим рішенням!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Лева

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Нові знайомства сьогодні краще не заводити, адже ви можете потрапити під негативний вплив. Краще приділіть час своїм друзям, яких ви давно добре знаєте. У другій половині дня зірки обіцяють вам подарунок або сюрприз!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Діви

Зірки застерігають вас від різких рухів і участі в будь-яких акціях. Ви ризикуєте потрапити в аферу, з якої будете дуже довго виплутуватися. Уникайте далеких прогулянок і подорожей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Терезів

День ідеальний для колективних заходів, відпочинку і веселощів. Намагайтеся організувати день так, щоб максимально провести його на свіжому повітрі. Увечері відчуватиметься загальна напруженість, тому уникайте серйозних розмов і з'ясування стосунків.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

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Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні із самого ранку ви захочете провести цей день наодинці. Постарайтеся знайти час для того, щоб провести цей день так, як вам хочеться, і зробити те, про що давно мріяли. У спілкуванні з іншими людьми постарайтеся знайти компроміс.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Стрільця

Сьогодні інтереси інших людей будуть на першому місці, що загрожує нервовим зривом до кінця дня. Намагайтеся не забувати про себе і свої потреби. До того ж зірки обіцяють вам розкриття творчого потенціалу. Так скористайтеся цим!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Козорога

Ви будете сьогодні занадто неуважні й метушливі, тому навряд чи зможете зробити те, що запланували. Якщо не хочете напартачити – беріть себе в руки! У цьому вам допоможе планування і відмова від непотрібних розмов.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року, для Водолія

Сьогоднішній день буде дуже емоційним і неодмінно не залишить вас байдужими. Уникайте тих, хто вам неприємний, беріть відповідальність за свої вчинки і контролюйте емоції. Відмовтеся від алкоголю!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2021 року для Риб

День ідеально підходить для відпочинку і всього, що з ним пов'язано. Не навантажуйте себе фізичною роботою або занадто важкими розумовими завданнями. Це може погано відбитися на вашому емоційному стані. Обов'язково виділіть час для творчості!

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