Гороскоп на сьогодні 28 січня: Левам потрібен перепочинок, а Стрільців чекає стрімкий день

Астрологічний прогноз на 28 січня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на четвер, 28 січня 2021 року. День буде насичений зустрічами, знайомствами і питаннями, пов'язаними з домашніми та особистими справами. Намагайтеся приділити час плануванню і спілкуванню. Але ввечері обов'язково знайдіть час на хобі і на те, що робить вас щасливим!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Овна

Беріться сміливо за будь-яку роботу, і ви неодмінно отримаєте хороший результат. Перше і найважливіше, що вам зараз потрібно зробити – знайти час для коханої людини, інакше суперечок вам не уникнути. Додайте в своє життя романтики, і вам це теж піде на користь.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Тельця

Постарайтеся сьогодні знайти час на наведення порядку і звільнення житла від мотлоху. Ви навіть уявити собі не можете, як вам потім стане легко і просто дихати. А ще постарайтеся менше обурюватися і з'ясовувати стосунки – правда буде не на вашому боці. Увечері займіться розслаблюючими практиками.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Близнят

Будьте сьогодні великодушним і надайте допомогу іншій людині. Так ви не тільки зробите добру справу, але ще й самі порадієте тому почуттю, яке у вас з'явиться. Приділіть також час своєму здоров'ю і перейдіть на повноцінне харчування, відмовившись від постійних бутербродів і батончиків.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Рака

Не варто сьогодні витрачати багато сил на те, щоб комусь і щось довести. Будьте мудрішими і не лізьте туди, куди вам і не потрібно. Відштовхуйтеся від того, що вам сьогодні хочеться, і довіряйте інтуїції. А для того щоб знайти вірний вихід із заплутаної ситуації, використовуйте свою фантазію – вона вас не підведе.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Лева

Сьогодні у вас з'явиться можливість зупинитися, віддихатися і розібратися в тому, куди рухатися далі. Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, особливо якщо вас в них втягують. До вечора зрозумієте, що вам робити далі і як легко досягти намічених цілей.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Діви

Стрімкий темп дня дозволить вам зробити багато корисної роботи і дуже втомитися до вечора. Але цей варіант набагато кращий, ніж якщо ви з самого ранку загальмуєте і нічого путнього за день так і не встигнете. Не бійтеся труднощів, бійтеся своєї ліні!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Терезів

Комусь із самого ранку захочеться поспати довше і полінуватися побільше. Але до кінця робочого тижня ще трохи – тоді і полінуєтеся, а сьогодні беріть себе в руки, дайте "чарівний пендель" – і вперед до завоювання світу. Ну або хоча б до того, щоб не напартачити. До нових знайомств не варто надто серйозно ставитися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Скорпіона

День відродження! Давно забуті стосунки можуть про себе нагадати або старий знайомий з'явиться знову у вашому житті. Не намагайтеся вловити в цьому якийсь знак або підступ – просто рухайтеся далі до своєї мети. Якщо цим людям з вами по дорозі – вони будуть поруч, а якщо ні – тоді нехай ідуть своєю дорогою і вас не відволікають. Увечері приділіть час розслаблюючим практикам.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Стрільця

Ніяких махінацій і авантюр сьогодні бути не повинно. Ви легко можете знайти вихід з будь-якої ситуації, якщо просто не будете поспішати і постійно самі себе підганяти. Заспокойтеся, віддихаєтеся і навчіться простіше до всього ставитися. Гарний час для відпочинку, відвідування нових місць, розширення світогляду і нових знайомств.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Козорога

Приступаючи до роботи сьогодні, обов'язково подумайте про те, чи свою мрію ви виконуєте. Якщо не свою, тоді навіщо вам все це? Вам потрібно навчитися любити себе, радувати себе і піклуватися теж про себе насамперед. Щойно ви це зрозумієте – а сьогодні для цього вдалий день, – так ваше життя і зміниться в кращий бік!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Водолія

Ідеальний день, щоб зміцнити свій авторитет за рахунок переконань, правильної поведінки і вірної тактики. Ви можете легко вирішити будь-який конфлікт і суперечку, тільки не загравайтеся в начальника. Будьте вірні своїм ідеалам у вирішенні робочих справ – ви на правильному шляху. А ось у справах любовних проявіть більше ніжності!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2021 року, для Риб

Вас чекають сьогодні приємні сюрпризи, багато ніжності і любові. А ще, на роботі вас перестануть діставати через дрібниці і навіть почнуть прислухатися до ваших ідей. Сьогодні протипоказано сумувати і турбуватися – візьміть курс на позитив!

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Відео: Сьогодні

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