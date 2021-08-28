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Гороскоп на сьогодні 28 серпня для всіх знаків зодіаку: Близнюки, зможете домогтися успіху!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
28 серпня, 06:56
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Астрологічний прогноз на 28 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 28 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 28 серпня для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 28 серпня 2021 року. День обіцяє бути успішним і продуктивним. Налаштуйтеся на позитив, вберіться і йдіть підкорювати світ.

Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Овна

День обіцяє бути напруженим, але ви все ж зможете легко вирішити будь-яке питання. Для цього вам необхідно всього лише зосередитися на тому, що ви робите, і не реагувати на людей, які вас відволікають.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Тельця

Не варто сьогодні починати якусь нову справу – краще закінчіть усе, що запланували раніше. Не довіряйте малознайомим людям свої секрети і не діліться особистими ідеями – є ймовірність обману. Вечір проведіть у сімейному колі!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Близнюків

Сьогодні ви будете сповнені сил і енергії, а значить, зможете домогтися в житті більшого. Намагайтеся обов'язково знайти час для творчості і всього, що хоч якось з цим пов'язано. Зможете домогтися успіху в тому, про що потай завжди мріяли.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Рака

Ідеальний день для роздумів і справ, пов'язаних із плануванням. Записуйте всі свої ідеї і наміри, щоб втілити в життя, і буде вам щастя! Уникайте перевтоми і бережіть нерви.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Лева

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Сьогодні вам важливо ставити себе на перше місце і робити те, що приносить радість. Сміливо можете розраховувати на допомогу інших людей. Хороший день для прогулянок, шопінгу і улюблених косметичних процедур.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Дів

Сьогодні вас чекає активний день, коли все буде розвиватися дуже швидко і часу на довгі роздуми просто не залишиться. Довіряйте своїй інтуїції і намагайтеся більше часу проводити з тими, кого ви любите.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Терезів

Ви не будете сьогодні занадто активними, але це все-таки дозволить вам стати успішніше. А все тому, що ви будете думати головою про те, що саме для вас важливо, не піддавайтеся хвилюванню натовпу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

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Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Скорпіона

Ваш настрій сьогодні буде залишати бажати кращого, але це не повинно відбитися на вашій роботі. Будьте терпиміше і не стаєте занадто вимогливими до оточуючих. Це допоможе зберегти хороші взаємини з ними.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Стрільця

Сьогодні ви будете діяти швидко і навіть на випередження, а це значить, що скоро зможете вже зібрати плоди своєї праці. Зірки застерігають від будь-яких видів навантаження. Постарайтеся сконцентруватися на позитивних думках.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Козерога

День не буде занадто активним, але зможе порадувати вас чимось приємним. Це може бути зустріч, нове знайомство або подарунок. У будь-якому випадку постарайтеся розслабитися і отримати задоволення від того, що відбувається!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Водолія

Ви будете сьогодні роздратованими, а значить, можете наробити дурниць. Намагайтеся тримати себе в руках і зможете реалізувати всі, що ви собі запланували. Виключіть алкоголь і вживання важкої їжі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2021 року, для Риб

Намагайтеся бути обережніше і терпиміше до себе. Уникайте колективної роботи і намагайтеся не приймати якихось важливих рішень. З'явиться можливість переміщення по службових сходах. Але прислухайтеся до інтуїції і не беріть на себе занадто багато.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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