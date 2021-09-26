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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 26 вересня для всіх знаків зодіаку: Козороги, погляньте на себе з боку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 вересня, 06:50
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Астрологічний прогноз на 26 вересня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 26 вересня 2021 року. Якщо нічого не завадить, то день буде активним, а на перший план вийдуть сміливість, відвага і ризикованість у вчинках.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Овна

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Не будуйте на сьогодні ніяких планів. Проживіть день одним моментом, у своє задоволення, не загадуючи нічого на майбутнє. Інколи можна дозволити собі просто розслабитися. Будьте максимально відкриті для спілкування.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Тельця

На вас чекає вдалий день. Сьогодні вам не доведеться шкодувати про зроблене і шукати компроміси. Все станеться так, як мало статися. Постарайтеся висловлюватися коректніше по відношенню до оточуючих.

Близнята (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Близнят

У вас намічаються нові приємні знайомства. Ви з подивом відкриєте в собі, наскільки легко вам буде заговорити з незнайомцем як із давнім другом. Цілком можливо, що у вас є щось спільне, наприклад, хобі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Рака

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Сьогодні, перш ніж прийняти якесь важливе рішення, порадьтеся з близьким другом. А ще краще, якщо ви відкладете його на інший день. Ви дуже категоричні, а це не завжди йде на користь справі і планам.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Лева

Дайте хоч трохи свободи близьким людям. Вони так само, як і ви, мають право на власну думку. А ось ви самі можете робити, як вам зручно, ні на кого не озираючись. Постарайтеся влаштувати всім приємний вік-енд.

Діва (22 серпня – 26 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Діви

Сьогодні вас раптом осяє натхнення. Можливо, момент буде не найкращим, але муза не вибирає. Тож тримайте напоготові ручку або фарби. Не зациклюйтеся на деталях, краще подивіться на ситуацію в цілому.

Терези (26 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Терезів

Не розпиляйтеся, а зосередьтеся на чомусь одному, тоді ви зможете все встигнути і залишитеся задоволені собою. Справи настільки поглинуть вашу увагу, що ви навіть не помітите, як пролетять вихідні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Скорпіона

Вам доведеться прийняти якесь важливе рішення для сім'ї. На перший план сьогодні виходять питання, пов'язані з особистим життям. Все може піти не так, як ви розраховували, а виною тому стануть ваші заздрісники.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Стрільця

Ваша особиста інформація може стати надбанням громадськості. І вам доведеться докласти зусиль, щоб вона вам не нашкодила. Вам вирішувати, чи зможете ви обдурити близьких людей, щоб врятувати репутацію.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Козорога

Будьте розсудливі, не відповідайте іншим так, яку відповідь не хотіли б отримати самі. Сьогодні від вас буде потрібно терпіння і почуття такту, щоб утриматися від спокуси відповісти на хамство. З серйозними рішеннями можна почекати.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Водолія

Навчіться довіряти самі собі. Ваша інтуїція сьогодні буде чудово працювати. Ви з легкістю знайдете відповіді на ваші запитання. А ось в чужу душу сунутися не варто, особливо без запрошення.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2021 року для Риб

Цей день ідеально підходить для відпочинку. І ви його заслужили. Робота почекає до завтра, розважайтеся собі на втіху. Реакція ваша сьогодні може виявитися настільки несподіваною, що навряд чи вас зрозуміють оточуючі. Постарайтеся тримати себе в руках.

Раніше ми розповідали, яке дерево ваше зодіаку друїдів.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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