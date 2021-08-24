Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Голлівуд по-українськи

З чим носити вишиванку

Пиріг з персиками

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 24 серпня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, не лінуйтеся!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
24 серпня, 06:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гороскоп на 24 серпня 2021 для всіх знаків зодіаку – астрологічний прогноз
Гороскоп на сьогодні 24 серпня
Гороскоп на сьогодні 24 серпня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 24 серпня 2021 року. Намагайтеся день провести продуктивно і весело – не сидіть склавши руки, якщо не хочете втратити шанс стати успішніше.

Реклама

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, загляньте в 10 лайфхаків.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Овна

День може виявитися досить напруженим не тільки на роботі, а й удома. Тому намагайтеся вибирати тільки позитивних людей для спілкування і не намагайтеся бути краще для інших. Приділіть час своєму хобі, і вам відразу стане веселіше.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Тельця

Реклама

День ідеально підходить для реалізації себе і всього, що пов'язано з творчістю. Саме воно допомагає вам досягати кращого. Другу половину дня доведеться присвятити особистих справах і рішенням проблем із коханою людиною. Наберіться терпіння!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Близнюків

Сьогодні ви можете втратити шанс стати успішніше. І все через те, що просто відволіклися на щось незначне. Тому важливо сконцентруватися і почати робити те, що у вас виходить добре! У справах сердечних передбачається несподіване, але дуже приємна подія – насолоджуйтеся!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Рака

Намагайтеся бути сьогодні більш стриманими і не намагатися зробити все і відразу. Це загрожує тим, що ви пропустіть щось важливе, витративши час і сили на метушню. Несподівана звістка може змусити вас переглянути намічені плани. Зберігайте самовладання і стриманість, і ваш день пройде добре!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Реклама

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Лева

Все, що сьогодні буде з вами відбуватися, важливо не сприймати близько до серця. Найкраще, що ви можете зробити – сконцентруватися на собі і своїх бажаннях. Конфлікти і сварки заберуть багато енергії, яка вам знадобиться – уникайте цього. У будь-якій незрозумілій ситуації просто починайте читати – це здорово допомагає заспокоїтися.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Діви

Ідеальний день для будь-яких контактів із родиною, родичами, дітьми і коханою людиною. Тому не завантажуйте себе роботою, а просто робіть добре те, що у вас виходить. Зірки сприяють реалізації будь-яких ваших ідей і задумів – дерзайте!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Терезів

Реклама

Сьогодні ви будете на гребені слави і зможете блиснути талантами і здібностями. Тому, як співав Іван Дорн, не треба соромитися, а давайте насолоджуватися. Але необхідно правильно розподілити сили, щоб довести будь-яку розпочату справу до кінця.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Скорпіона

День буде досить напружений. Це може сильно вас розізлити і навіть завести в депресію. Але не сумуйте: по-перше, це не назавжди, а по-друге, у вас завжди є люди, які можуть підтримати. Не бійтеся просити про допомогу і вона неодмінно до вас прийде!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Стрільця

Всі творчі пориви сьогодні зведуть вас на висоту, тому вам захочеться блищати і це не дивно. Все, за що б ви не взялися, принесе вам приголомшливий успіх – насолоджуйтеся результатом. Не лінуйтеся!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Козерога

Вам захочеться сьогодні відкласти рішення своїх проблем на інший день або назавжди, але в житті так не буває. Постарайтеся зібратися з думками і вирішити всі найгостріше, необхідне і важливе. Навчіться доводити почате до кінця!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Водолія

Сьогодні ви можете з легкістю отримати те, що раніше здавалося нереальним. Зірки рекомендують правильно розподіляти сили, щоб довести до кінця розпочаті справи. Вірте в себе і свої можливості!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2021 року, для Риб

Сьогоднішній день може пройти на підвищених тонах – не приймати близько до серця те, що вам говорять малознайомі люди. Ставте себе завжди на перше місце. Холодний розрахунок і інтуїція допоможуть вийти з будь-якої складної ситуації, але вам доведеться ще сил для цього докласти чимало.

Раніше ми з'ясували, яка ви азартна гра зодіаку – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
Сольник зірки
ONUKA
27 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Ніколь Кідман для австралійського Marie Claire
Більше про серіал
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
23 - 29 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти