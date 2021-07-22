Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Топ пляжів

Все про дріп-каву

Готуємо абрикосовий джем

Краса по-українськи

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 22 липня для всіх знаків зодіаку: Скорпіони, фільтруйте своє спілкування!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
22 липня, 06:50
Копіювати лінк
Астрологічний прогноз на 22 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 22 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 22 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на четвер, 22 липня 2021 року. Насичений буде день, і буде багато нових знайомств. Намагайтеся встигати насолоджуватися життям і отримувати від неї задоволення. Вечір проведіть у сімейному колі – рідні подарують вам гарний настрій і повернуть упевненість в собі.

До речі, українкам впевненості в собі початку надавати реклама. Проєкт #ПокажітьНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різною жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Овна

Сьогодні ви будете ще тією гарматою-хлопавкою, якій хочеться все і відразу. Ви будете дуже емоційні, а це в свою чергу не дуже здорово позначиться на спілкуванні. Не ризикуйте сьогодні і не беріть участи в махінаціях – вам це вилізе боком. Будьте послідовні у своїх словах і діях.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Тельця

Краще дня для творчості і вирішення робочих завдань складно знайти. Не лінуйтеся і отримаєте ті, про що мрієте. Події в особистому житті змусять вас задуматися про майбутнє – неможливо приймайте сьогодні поспішних рішень.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Близнюків

Ви будете сьогодні розсіяні і думками постійно десь витати. Намагайтеся все ж якір себе, особливо – на роботі. Інакше провалите всі проекти і можете навіть посваритися з близькими. День буде емоційним, тому важливо не розслаблятися.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Рака

Сьогодні з самого ранку у вас не вдаватиметься спілкування з близькими, а це в свою чергу спричинить за собою проблеми і на роботі. Намагайтеся більше часу проводити з тими, хто робить вас щасливими.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Лева

На вас чекає сьогодні напружений день, коли справи будуть вирішуватися не так, як ви собі запланували. Але це все непогано, адже вам потрібен струс, який допоможе бути продуктивнішим. Якщо потрібна допомога – звертайтеся по неї до своїх близьких.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Діва

Хороший день для тих, хто хоче добитися великих результатів в робочих справах. Не стримуйте себе – просто робіть те, що у вас добре виходить, і буде вам щастя. Можете отримати сьогодні несподіваний подарунок.

В тренді

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Терезів

День ідеально підходить для тих, хто працює в колективі. Ви будете сьогодні дуже харизматичними, чарівними і відкритими до спілкування. Не стримуйте себе і скоряйте нові вершини, заводите нові знайомства і насолоджуйтеся життям.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Скорпіона

Ви будете сьогодні такі активні, мотивовані і цілеспрямовані, що до вас потягнуться люди. Всі захочуть від вас поради, увагу, посмішки і навіть побачення. Фільтруйте своє спілкування, якщо не хочете залишитися виснаженими і без енергії. Удача в ваших руках!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Стрільця

Не будьте сьогодні розсіяними, якщо не хочете залишитися без роботи. Найкраще, що ви можете зробити – налаштуватися на позитив і нести його в маси. Приділіть увагу дітям – вони сумують за вами! А вечір повністю залиште для себе і зробіть нарешті те, про що ви мрієте.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Козерога

День обіцяє бути важким, а ваш настрій – мінливим. Не варто вішати ніс – вас попереду чекають перемоги. У другій половині дня можете відчути нездужання – спробуйте прогулятися перед сном, почитати, подивитися серію серіалу.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Водолія

День ідеально підходить для тих, хто працює з людьми – ви зможете легко знайти спільну мову з будь-якою людиною. Намагайтеся не витрачати даремно сили, час і гроші. А вечір приділіть своїй коханій людині!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2021 року, для Риб

Вас чекає дуже сприятливий день. Ви будете сповнені сил і енергії, ваші творчі здібності будуть на висоті, а значить і результат вашої роботи не змусить себе чекати. У другій половині дня зможете вирішити проблеми, які здавалися вам нерозв'язними.

Раніше ми з'ясували, яка ви азартна гра зодіаку – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Розслабляти розум після роботи
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як не сваритися з коханою людиною
Хакнути
Сольник зірки
MONATIK
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Королева Ранія на зустрічі з Джилл Байден
Подивитися більше фото
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
18 - 25 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди піти
Атмосферні тераси Києва для літніх вечорів
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти