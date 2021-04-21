Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні 21 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіони, станьте квітневим Дідом Морозом!

Сьогодні, 05:49

Астрологічний прогноз на 21 квітня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на середу, 21 квітня 2021 року. День не для всіх складеться ідеально, а для деяких навіть не дуже добре. Але скиглити і обурюватися немає сенсу – краще, що ви можете зробити – прикласти максимум зусиль, щоб виправити ситуацію. А якщо вже зовсім не під силу – постраждали годинку-другу і повертайтеся в гарний настрій. Наприклад, порадуйте своїх близьких і себе просто так чимось приємним! І якщо є привід порадувати своїх близьких – виберіть їм презент із нашого календаря подарунків на квітень.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Овна

Сьогодні судьбінушка може випробувати вас на міцність, тому наберіться терпіння. Намагайтеся не перенапружуватися і більше часу проводити з людьми, які вам приємні.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Тельця

Намагайтеся все, що ви хочете зробити сьогодні, реалізувати в стінах будинку або офісу. Відмовтеся від подорожей і тривалих поїздок. Якщо відчуєте нездужання – не затягуйте і терміново звертайтеся до лікаря.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Близнюків

Будь-які побутові та особисті проблеми ви зможете вирішити швидко і вдало. Якщо станеться сварка з близькими – а це дуже ймовірно – постарайтеся залишатися при своїй думці, але не робити з цього трагедію. Пам'ятайте, що спірні питання можна вирішити тільки в спокійній обстановці.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Рака

Сьогоднішній день як ніколи підходить для вирішення найбільш заплутаних справ. Ви будете сконцентровані і захоплені справою, а тому і результат отримаєте ідеальний. У другій половині дня може статися суперечка, який вирішиться не на вашу користь.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Лева

Сьогодні ви можете сміливо братися за будь-яку справу, адже воно приречене на успіх. Ви можете все і навіть більше, тому не пролежіть цей шанс на дивані, а починайте діяти!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Діви

Краще рішення за день – провести час разом із коханою людиною. Можна багато говорити, сміятися, гуляти по місту, займатися любов'ю і просто насолоджуватися друг одним. Зірки натякають вам, що пора переходити до серйозних кроків у стосунках.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Терезів

Будь-яке розпочате раніше справа може швидко бути реалізованим, якщо ви не будете тупити будинку в чотирьох стінах, а зможете вийти із зони комфорту і зробити щось грандіозне. Наприклад, переступити через свою гординю і помиритися з найкращим другом, з яким посварилися через дрібниці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Скорпіона

Хороший день, коли вам все буде просто вдаватися і ніякий негатив до вас не добереться. Спілкуйтеся з позитивними людьми, насолоджуйтеся товариством коханої людини, робіть сюрпризи і даруєте подарунки – такий собі квітневий Дід Мороз.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Стрільця

Всі, хто пов'язаний з творчою професією, вийдете просто на новий рівень своїх умінь і досягнень. Ви будете сьогодні популярні і це так сильно вам сподобається, що стане для вас наркотиком. Не піддавайтеся зайвому ентузіазму!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Козерога

Сьогодні ваше душевну рівновагу буде вас так надихати, що вам захочеться діяти прямо зараз. Постарайтеся сьогодні все ж сконцентрувати всі сили, увагу, енергію, а діяти вже завтра. Увечері на вас може напасти безпричинна туга.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Водолія

У вашому житті відбудеться сьогодні подія, яка визначить хід ваших справ до кінця місяця. Ваша здатність аналізувати, прораховувати і передбачати допоможуть визначити цілі і тактику поведінки.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2021 року, для Риб

Ваші творчі і сексуальні можливості сьогодні будуть на висоті. Тому зачаття дитини, укладення шлюбу або пропозицію руки і серця будуть мати колосальний успіх. Закінчення справи буде результативним і принесе зміцнення авторитету.

Зоряний гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Тим часом ми з'ясували, які найвірніші чоловіки за знаком зодіаку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: хто буде щасливий
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на сьогодні
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Домашний рецепт. Как приготовить галицкую колбасу
Домашний рецепт. Как приготовить галицкую колбасу
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!

Популярні статті

Вчора, 17:29Смачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

Вчора, 13:20Зірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню: відео

Вчора, 10:40Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

Вчора, 10:20Events

Як зробити мінігород в квартирі: перевірені лайфхаки

Вчора, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

19 квітняЗірково

Дружина Миколи Тищенка показала підготовку до скандальної вечірки

19 квітняСмачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

19 квітняФаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

19 квітняЗірково

Колишня хатня обітниця Пугачової і Кіркорова купила однокімнатну квартиру в Москві: Жила як у Христа за пазухою

19 квітняЗірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

19 квітняСмачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

19 квітняEvents

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

19 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

18 квітняЗірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

18 квітняЗірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

18 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

Новини партнерів

СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Андре Тан рассказал, как выглядеть неотразимой этой весной
Андре Тан рассказал, как выглядеть неотразимой этой весной
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти