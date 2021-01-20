Гороскоп на сьогодні 20 січня: Ракам потрібно перестати мріяти, а Дівам – бути спокійніше

Астрологічний прогноз на 20 січня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на середу, 20 січня 2021 року. День буде насиченим і активним, тому зможете вирішити багато робочі питання. Але стежте за своїм емоційним станом, щоб не зіпсувати взаємини з оточуючими. Вечір обов'язково приділіть собі та практиці розслаблення.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Овна

Сьогодні вам можна багато чого собі дозволити. Зможете легко вирішити будь-яке питання, якщо не будете надто ледачими і відчуженими. Ви не Рак і не Риба – перестаньте мріяти і починайте діяти. Вечір необхідно присвятити плануванню відпустки!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Тельця

Не все сьогодні буде йти добре, тому не намагайтеся все встигнути і не перевантажуйте себе зайвими фізично. Краще діяти плавно, обдумано і сплановано. Саме це допоможе вам стати сильнішими і успішними.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Близнюків

Сьогодні ви відчуєте себе, як на сповіді або на консультації у психолога, коли доведеться вивернути душу перед іншими людьми. І це можуть бути навіть зовсім незнайомі вам люди. Тому намагайтеся все ж контролювати свої емоції і оточення. Не ставайте відкритою книгою для всіх – це погано скінчиться.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Рака

Перше і найважливіше, що вам нині необхідно – перестати мріяти і почати швидко діяти. Ви сьогодні реально можете наблизитися до ідеалу свого життя. Не витрачайте багато грошей – вам вони знадобляться на навчання, яке допоможе вам стати кращою версією себе.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Лева

Намагайтеся менше уваги розсіювати по сторонах і більше часу проводити за рішенням реальних справ. Вам буде не вистачати часу ні на що, тому важливо скласти план дій на найближчий тиждень. До неділі вже почнете отримувати дивіденди від такої насиченої і бурхливої діяльності.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Діви

Намагайтеся сьогодні бути спокійними і поступливими. Тільки так ви зможете отримати від життя все, про що давно мрієте. Будьте сміливішими в своїх бажаннях, але скромнішими в проявах емоцій; і буде вам щастя, і не буде вам конфліктів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Терезів

Якщо ви довго думали над тим, щоб скататися кудись у відпустку, то не варто. Не зараз. Найнеобхідніше, що вам сьогодні потрібно – розібратися з усіма робочими завданнями. Цікаво, що люди в оточенні можуть стати для вас джерелом різноманітних неприємностей. Тому пропускайте всіх через особистий фільтр.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні вам важливо зібратися з думками і почати активно рухатися вперед, адже ви реально нині на піку своєї продуктивності. Домовляйтеся про зустрічі, пропонуйте нові ідеї начальству, влаштовуйтеся на нове робоче місце. Сьогодні ваш день, Скорпіони!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Стрільця

"Стривай, паровозе, не стукайте, колеса"... Стрільцю, натисни на гальма! Перестаньте намагатися зробити все і догодити всіх. Ви втомилися, почуття вичавленого лимона вас не покидає, реальність сувора вас повалила, і вам хочеться просто скрутитися калачиком і на ручки. Не примушуйте себе, а краще реально знайдіть ті самі ручки, вмостіться на них калачиком і перечекайте цю бурю пристрастей у своєму житті.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Козерога

Все таємне повинно залишатися таємним. Не розказуйте про свої ідеї на роботі, не посвячуйте в свої плани близьких. Нині ви самі по собі і самі за себе. Не довіряйте людям, які занадто багато обіцяють, і більше часу приділяйте коханій людині.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, для Водолія

Ви можете відчути себе сьогодні втомленим і позбавленим сил. Якщо особливого бажання працювати не буде – постарайтеся зайняти себе чимось корисним, але тим, що приносить задоволення. А вже до вечора у вас з'являться сили на те, щоб вирішити і більш важливі питання. З коханою людиною будьте ніжнішими!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року для Риб

Сьогодні ви зможете вирішити питання, який дуже давно не дає вам спокою. Постарайтеся більше довіряти собі й орієнтуватися на те, що вам цікаво і приносить задоволення. Ідеальний час для поліпшення свого здоров'я!

Гороскоп на рік Бика – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

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