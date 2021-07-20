Гороскоп на сьогодні 20 липня для всіх знаків зодіаку: на Тельців чекає багато роботи!

Астрологічний прогноз на 20 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 20 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 20 липня 2021 року. День обіцяє бути успішним і продуктивним. Налаштуйтеся на позитив, нарядитеся і йдіть підкорювати світ.

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, загляньте в 10 лайфхаків.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Овна

Сьогодні ваші стосунки з партнером піддадуться певним випробуванням, частиною яких стануть ревнощі. Намагайтеся не подавати приводу і не намагатися виводити свою кохану людину на емоції. Увечері події розгортатимуться з неймовірною швидкістю.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Тельця

Чи не найбільш вдалий час для відпочинку! Сьогодні вам належить виконати багато роботи, яка далеко не завжди буде подобається. Слідкуйте за своїми словами і діями. Вечір обіцяє бути романтичним!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Близнюків

День буде складним як в емоційному плані, так і з питаннями до здоров'я. Не намагайтеся сьогодні все встигнути – не вийде і тільки настрій собі зіпсуєте. Обмежте спілкування з людьми, які вам неприємні.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Рака

Всі ваші сили і гроші будуть йти сьогодні на домашні клопоти, рутинні справи і сім'ю. Таке теж потрібно робити, тому перестаньте злитися, що довелося перекроїти весь день, і займіться справою. Прибирання. Готування і читання казок дітям вам ой як сподобаються.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Лева

День буде емоційним! Між подружжям може пролетіти іскра ревнощів або нерозуміння через гроші. Намагайтеся тримати себе в руках і не намагатися комусь щось довести. Але і не підкидає дрова у багаття. Тримайте емоції під контролем!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Діви

Вам терміново потрібно знайти час і можливість для відпочинку. Якщо не влаштувати собі відпустку, можете загнати себе до занепадницького стану. Сконцентруйтеся на позитивних емоціях і більше часу проводьте з близькими людьми.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Терезів

Не варто сьогодні стрибати у вир із головою і заводити роман з першим зустрічним людиною на своєму шляху. Якщо ви хочете стосунків – почніть із головного і полюбіть для початку головну людину у своєму житті – себе! Про свої плани нині краще не розповідати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні необхідно бути дуже акуратними і уважними з партнерами. Зірки попереджають і про ускладнення у відносинах з близькими через нерозуміння. Легке нездужання, невдоволення і дратівливість зіпсують настрій, тому уникайте їх.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Стрільця

Вам складно буде займатися сьогодні звичними справами через лінь і небажання взагалі хоч щось робити. Ваша дратівливість стане каменем спотикання в досягненні своїх робочих цілей. Не лінуйтеся, не тупіть, не гарячіться і дійте!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Козерога

Вас чекає хороший і дуже насичений день, сповнений цікавих подій і знайомств. Ви легко будете зближуватися з людьми і знаходити з ними спільну мову. Саме сьогодні ви познайомитеся з майбутнім чоловіком або босом. Будьте собою, робіть те, що вмієте робити добре, і ви неодмінно досягнете успіху!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Водолія

На вас чекає дуже емоційний і місцями небезпечний день, який далеко не завжди буде радувати успіхами. Але не вішайте ніс і намагайтеся більше часу проводити з людьми, які вам цікаві. До вечора ви налаштовані на правильну хвилю!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2021 року, для Риб

На вас чекає хороший і насичений день, коли все заплановане з ранку буде здійснюватися одне за іншим. Випадкова зустріч або нове знайомство може перерости в серйозні стосунки – тим, хто у стосунках, слід бути уважнішими. Прислухайтеся до себе!

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