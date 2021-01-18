Гороскоп на сьогодні 18 січня: Водоліям потрібно почитати щось художнє, а Рибам – підбадьоритися

Астрологічний прогноз на 18 січня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на понеділок, 18 січня 2021 року. День буде насичений зустрічами, знайомствами і питаннями, пов'язаними з домашніми та особистими справами. Намагайтеся приділити час плануванню і спілкуванню. Але ввечері обов'язково знайдіть час на хобі і те, що робить вас щасливими!

Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Овна

Ідеальний час для переговорів, вирішення будь-яких завдань, а також торгівлі. Може, ви давно хотіли щось продати або, навпаки, купити – зараз для цього сприятливий момент. Ті, хто працює в інтелектуальній сфері, отримає привабливу пропозицію, яке виведе їх на більш високий рівень.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Тельця

День ідеальний для тих, кому потрібен розвиток. Якщо ви відчуваєте, що не вистачає особистісного зростання – виправляйте цю ситуацію і беріть її під контроль. Курси, марафони, друга вища освіта, вебінари – використовуйте все максимально. Результат ви побачите вже дуже скоро!

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Близнят

Сьогодні вам слід максимально викластися і понести чимало фізичних і емоційних втрат, щоб отримати те, що хочете. І не бійтеся знайомитися, кликати когось на побачення або погоджуватися на них і зізнаватися в коханні. День для цього відповідний!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Рака

Вам потрібно зробити сьогодні багато важливих справ, від яких буде залежати ваше майбутнє. Намагайтеся менше витрачати час на соцмережі й більше на книги – це допоможе спрямувати думки в правильному напрямку. А ще сьогодні вдало складатимуться поїздки.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Лева

Сьогодні головне, про що вам потрібно знати, – ніяких суперечок, конфліктів і з'ясування стосунків з начальством! Спокійно вислухайте все, що вам скажуть, і перетравіть цю інформацію. Завтра буде шанс відігратися, а поки підіть краще випийте кави... а ще краще з коньяком чи бейлісом.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Діви

Ідеальний день, щоб запланувати на майбутнє свій відпочинок і важливі робочі проєкти. Обов'язково внесіть до плану навчання – це може бути що завгодно, головне, щоб це приносило вам задоволення. І так, це просто ідеальний час для спорту, фітнесу та зміни іміджу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Терезів

Ви будете сьогодні людиною, яка трапляє всюди і встигає все. Намагайтеся планувати заздалегідь свої справи і поїздки, щоб все пройшло ідеально. Але ймовірні труднощі в спілкуванні з друзями. Постарайтеся більше часу проводити із сім'єю – вона сьогодні ваша опора!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Скорпіона

Все чудово у вас сьогодні починаючи від самого ранку: кава в ліжко, смачний сніданок, ідеальний образ на день стануть для вас натхненням. І ось на цій хвилі успіху і щастя ви будете цілий день. А це значить, що важливо скористатися моментом і втілити в життя найсміливіші мрії. Хоча б одну!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Стрільця

Уваги вам сьогодні випаде так багато, що до вечора захочеться опинитися на безлюдному острові. Сюрпризи, подарунки і різні приємності вам забезпечені. А от подарувати собі спокій можете тільки ви самі! Вечірнє усамітнення з книгою стане правильним завершенням дня.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Козорога

Намагайтеся сьогодні не гальмувати і не лінуватися, а ще зайнятися спортом. Тоді у вас буде і мотивація, і бажання розвиватися та вчитися, до чого у вас давно руки не доходили. А потім насолодіться вечором з коханою людиною.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Водолія

Намагайтеся не розмінюватися на дрібниці й вести більш розмірений спосіб життя. А ті, хто буде з вами поруч, зможуть допомогти, якщо ви їм дозволите. Більше гуляйте на свіжому повітрі й читайте художню літературу – це допоможе відвернути увагу від навколишнього негативу.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2021 року для Риб

Будьте сьогодні суперактивні в рішенні будь-яких робочих справ. Якщо не відчуваєте бадьорості – кава, чорний шоколад, зелений чай або контрастний душ вам на допомогу. Можете вже до вечора отримати вигідну пропозицію щодо роботи.

Гороскоп на рік Бика – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

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