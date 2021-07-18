Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Місця для пікніку

Все про дріп-каву

Заморозка малини

Лайфхаки для тріпу

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 18 липня для всіх знаків зодіаку: Терези, не пропустіть шанс стати щасливішим!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
18 липня, 06:50
Копіювати лінк
Астрологічний прогноз на 18 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 18 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 18 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на неділю, 18 липня 2021 року. Вас чекає ідеальний вихідний, де чергуватиметься активний відпочинок з пасивним. Але будьте обережні зі своїми думками, щоб у вільну хвилину не пуститися в бік самоприниження. Зірки нагадують, як важливо любити і сприймати всі свої помилки правильно.

До речі, українкам впевненість у собі почала надавати реклама. Проект # ПокажітьНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різною жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Овна

Ідеальний день для тих, хто любить правильно відпочивати. Ви встигнете сьогодні і бути активними, і на дивані повалятися. А якщо все це робитимете разом зі своїми близькими – отримаєте від життя великий подарунок у вигляді відчуття цілковитого щастя.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Тельця

Сьогодні зі спокійною душею можна відпочивати і розслаблятися, не думаючи про роботу. Ви виконали вже багато важливої роботи – тепер потрібно відпочити. Вас чекають нові цікаві знайомства, які в недалекому майбутньому можуть привести до надійних відносин.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Близнят

Якщо ви десь завинили – вибачтеся, і вам самим стане легше. Уникайте спілкування з людьми, які вам неприємні, і намагайтеся робити тільки те, що вам подобається. Друга половина дня буде сповнена тиші і спокою. Насолоджуйтесь!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Рака

Сьогоднішній день підходить для тих, хто хоче навести у своєму житті порядок. У вас для цього будуть сили, енергія, бажання і можливості. Почніть з прибирання будинку, і все закрутиться в правильному порядку. Увечері вам доведеться приділити всю свою увагу родині.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Лева

Якщо ви не будете розпорошуватися на дрібниці, то зможете досягти більшого. Головне правило дня – діяти згідно з планом. Не сидіть в чотирьох стінах, і ви зможете відкрити для себе нові перспективи.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Діви

Ідеальніше дня для закриття будь-яких, навіть найскладніших справ, складно уявити. А якщо врахувати, що ви будете сьогодні справжньою батарейкою, то зможете впоратися з більшою кількістю завдань, ніж планували спочатку. Слідкуйте за своїми словами і не допускайте нетактовності.

В тренді

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Терезів

День буде просто ідеальним для будь-яких поїздок, навіть найменших. А в другій половині дня отримаєте звістку, від якої потім будете цілий день посміхатися. Не пропустіть шанс стати щасливішим і не зачиняйтеся в чотирьох стінах.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Скорпіона

Ви будете сьогодні сповнені сил, енергії та ентузіазму. Перед вами будуть відкриватися будь-які двері, тому важливо не втратити свій шанс. Контролюйте себе, щоб ваша емоційність не переросла в агресію. Знайдіть час для відпочинку!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Стрільця

Будь-які справи сьогодні будуть пов'язані з бажанням зробити життя кращим і цікавішим. Дозволяйте собі побільше пустощів – тільки так ви зможете розслабитися і отримати задоволення від того, що ви робите. Корисно проводити час на природі.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Козорога

Сьогодні на вас чекає неспішний вихідний день, коли будь-які справи будуть відбуватися розмірено, а бажання зробити життя цікавішим приведе до нових занять. Насолоджуйтеся відпочинком і постарайтеся на сьогодні повністю відключитися від роботи. Вам необхідний спокій!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Водолія

Будь-які ваші дії приноситимуть шикарні плоди, тільки якщо ви не збираєтеся лінуватися і все виконувати будете щиро. Можливі ускладнення у взаєминах з близькими – краще стримуйте свої емоції.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Риб

Не плануйте на сьогодні чогось надто важливого і тим більш серйозного. Проведіть день спокійно: займіться собою, своїм здоров'ям. Вечір у колі близьких стане кращим завершенням дня!

Раніше ми з'ясували, яка ви азартна гра за гороскопом – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Канни завершились
6 - 17 червня

Усі переможці Каннського кінофестивалю

Дізнатися
Сольник зірки
MONATIK
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Лайфхак дня
Як правильно загадувати бажання
Хакнути
Блейк Лайвлі з трьома дочками на прогулянці в Нью-Йорку
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Користуватися зубною ниткою
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди поїхати
Де відпочити в Україні, як за кордоном
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти