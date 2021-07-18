Гороскоп на сьогодні 18 липня для всіх знаків зодіаку: Терези, не пропустіть шанс стати щасливішим!

Астрологічний прогноз на 18 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 18 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на неділю, 18 липня 2021 року. Вас чекає ідеальний вихідний, де чергуватиметься активний відпочинок з пасивним. Але будьте обережні зі своїми думками, щоб у вільну хвилину не пуститися в бік самоприниження. Зірки нагадують, як важливо любити і сприймати всі свої помилки правильно.

До речі, українкам впевненість у собі почала надавати реклама. Проект # ПокажітьНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різною жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Овна

Ідеальний день для тих, хто любить правильно відпочивати. Ви встигнете сьогодні і бути активними, і на дивані повалятися. А якщо все це робитимете разом зі своїми близькими – отримаєте від життя великий подарунок у вигляді відчуття цілковитого щастя.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Тельця

Сьогодні зі спокійною душею можна відпочивати і розслаблятися, не думаючи про роботу. Ви виконали вже багато важливої роботи – тепер потрібно відпочити. Вас чекають нові цікаві знайомства, які в недалекому майбутньому можуть привести до надійних відносин.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Близнят

Якщо ви десь завинили – вибачтеся, і вам самим стане легше. Уникайте спілкування з людьми, які вам неприємні, і намагайтеся робити тільки те, що вам подобається. Друга половина дня буде сповнена тиші і спокою. Насолоджуйтесь!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Рака

Сьогоднішній день підходить для тих, хто хоче навести у своєму житті порядок. У вас для цього будуть сили, енергія, бажання і можливості. Почніть з прибирання будинку, і все закрутиться в правильному порядку. Увечері вам доведеться приділити всю свою увагу родині.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Лева

Якщо ви не будете розпорошуватися на дрібниці, то зможете досягти більшого. Головне правило дня – діяти згідно з планом. Не сидіть в чотирьох стінах, і ви зможете відкрити для себе нові перспективи.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Діви

Ідеальніше дня для закриття будь-яких, навіть найскладніших справ, складно уявити. А якщо врахувати, що ви будете сьогодні справжньою батарейкою, то зможете впоратися з більшою кількістю завдань, ніж планували спочатку. Слідкуйте за своїми словами і не допускайте нетактовності.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Терезів

День буде просто ідеальним для будь-яких поїздок, навіть найменших. А в другій половині дня отримаєте звістку, від якої потім будете цілий день посміхатися. Не пропустіть шанс стати щасливішим і не зачиняйтеся в чотирьох стінах.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Скорпіона

Ви будете сьогодні сповнені сил, енергії та ентузіазму. Перед вами будуть відкриватися будь-які двері, тому важливо не втратити свій шанс. Контролюйте себе, щоб ваша емоційність не переросла в агресію. Знайдіть час для відпочинку!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Стрільця

Будь-які справи сьогодні будуть пов'язані з бажанням зробити життя кращим і цікавішим. Дозволяйте собі побільше пустощів – тільки так ви зможете розслабитися і отримати задоволення від того, що ви робите. Корисно проводити час на природі.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Козорога

Сьогодні на вас чекає неспішний вихідний день, коли будь-які справи будуть відбуватися розмірено, а бажання зробити життя цікавішим приведе до нових занять. Насолоджуйтеся відпочинком і постарайтеся на сьогодні повністю відключитися від роботи. Вам необхідний спокій!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Водолія

Будь-які ваші дії приноситимуть шикарні плоди, тільки якщо ви не збираєтеся лінуватися і все виконувати будете щиро. Можливі ускладнення у взаєминах з близькими – краще стримуйте свої емоції.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2021 року, для Риб

Не плануйте на сьогодні чогось надто важливого і тим більш серйозного. Проведіть день спокійно: займіться собою, своїм здоров'ям. Вечір у колі близьких стане кращим завершенням дня!

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