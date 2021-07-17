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Гороскоп на сьогодні 17 липня для всіх знаків зодіаку: Близнята, будьте сумирнішими!

Сьогодні Сьогодні Редактор
17 липня, 06:50
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Астрологічний прогноз на 17 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 17 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 17 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на суботу, 17 липня 2021 року. Насичений буде день, і буде багато нових знайомств. Намагайтеся встигати насолоджуватися життям і отримувати від нього задоволення. Вечір проведіть з родиною – рідні подарують вам гарний настрій і повернуть упевненість в собі.

До речі, українкам впевненості в собі почала додавати реклама. Проєкт #ПокажітьНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різною жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Овна

Ідеальний час для наведення порядку будинку, на робочому столі та в голові. Не завантажуйте себе роботою – залишайте час для відпочинку і роздумів. Увечері займіться самоаналізом.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Тельця

Вас чекає такий насичений і цікавий день, коли можна буде реалізувати будь-який проєкт. Але тільки у тому разі, якщо ви не будете лінуватися. Ставте правильно пріоритети і домагайтеся своїх цілей.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Близнят

Вам потрібно бути сьогодні сумирнішими і спокійнішими, якщо не хочете потрапити під роздачу. Думайте про те, що і кому говорите і наперед продумуйте свої дії. Вечір обіцяє бути дуже романтичним і ще більш пристрасним.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Рака

Легко можете сьогодні міняти роботу, місце проживання і навіть машину. А от у стосунках з коханою людиною варто бути більш виваженим і спокійним. Намагайтеся налаштуватися на позитив і ви притягнете його у своє життя.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Лева

Намагайтеся сьогодні чути людей навколо. І це зараз не про здоров'я вух, а про ваше бажання робити тільки так, як хочеться вам. У другій половині дня велика ймовірність приємного сюрпризу і несподіваних звісток. Будьте сьогодні добрішими!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Діви

Не варто сьогодні рватися, щоб підкорити весь світ – ваші спроби виявляться марними. Сьогодні може відбутися ситуація, яка перевірить вас на бійцівські якості, мудрість і самоконтроль. Будьте мудрішими сьогодні!

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Терезів

Не варто сьогодні стрибати вище голови – в робочий ритм ви ввійдете з працею і тільки до обіду. Постарайтеся не брати на себе більше, ніж можете потягнути. Сьогоднішній день не підходить для геройства – краще присвятіть його собі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Скорпіона

День буде супер вдалим у всіх ваших починаннях – навчання, робота, сім'я і здоров'я будуть на висоті. Найкращим вашим рішенням буде провести цей день не вдома – вирушайте на природу і захопіть з собою друзів!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Стрільця

Ідеальний час для покупок – як великих, так і маленьких. Ви зможете не тільки щось хороше і потрібне для себе придбати, а ще й кайф від самого процесу отримати. Насолоджуйтеся цим – ви адже гідні лише найкращого!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Козерога

Хороший день для нового і хорошого у своєму житті! Відмовтеся нарешті від поганих звичок, змініть гардероб, зробіть те, про що давно мріяли, але все ніяк не наважувалися. Зараз саме такий день – відповідний для будь-яких експериментів!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Водолія

Сьогодні важливо включити до свого життя відпочинок, багато відпочинку. Але важливо, щоб він був культурним і активним. Не варто просто валятися на дивані або пляжі – спробуйте стати на САП, сходити на виставку. Не лінуйтеся!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2021 року для Риб

Ваше здоров'я буде на нулі, а млявість і апатія – стануть наслідком цього. Не беріть на себе більше, ніж можете взяти і робіть тільки те, що вас надихає і дає поштовх вперед. Ви дуже швидко станете на ноги!

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Він називав себе мало не найбільшим продюсером, заявляв, що "зробив" Пугачову як співачку і завдяки йому вона стала зіркою. Дурниця! Її ніхто не міг "зробити", крім неї самої, бо Алла - сильна, самодостатня особистість. Це Стефанович все життя використовував її ім'я.

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