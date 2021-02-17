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Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Скорпіон буде всемогутнім, а Стрілець буде здолати харизмою

Сьогодні, 05:16

Астрологічний прогноз на 17 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на середу, 17 лютого 2021 року. День буде насичений зустрічами і знайомствами. Але ви все ж знайдіть час для себе! Більше гуляйте на свіжому повітрі, читайте, їжте улюблені страви, оточіть себе приємними людьми і насолоджуйтеся життям.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Овна

Не варто братися сьогодні за нові справи і приймати занадто важливі рішення. Це може викликати у вас паніку, і отримати хороший результат не вдасться. Як би ви скептично ставилися до відпочинку – пора б уже ним зайнятися. Сплануйте швидше свою відпустку!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Тельця

Не варто засмучуватися і переживати за те, що деякі зустрічі не відбулися, а плани різко змінилися. Все, що сьогодні з вами відбувається – не просто так. Просто дивіться уважніше під ноги і не біжіть стрімголов. У вас все буде складатися, як було заплановано зірками.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Близнюків

Не варто сьогодні перенапружуватися і перестрибувати через себе. Можуть статися дрібні непорозуміння, з'являться відчуття незахищеності і навіть важкі думки. Але ви женіть їх геть і фокусуйтеся на приємному і важливому. До слова, сни сьогодні можуть бути віщими.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Рака

Висока ймовірність руйнування, яка призведе до незворотних наслідків. Ви легко зможете вирішити важливе питання, але не факт, що рішення буде на вашу користь. Не вішайте носа – скоро ця дурниця пройде, і ви знову будете упевнені в собі, а фортуна повернеться до вас правильним місцем!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Лева

Ви будете сьогодні відчувати себе не в своїй тарілці. Це все неважливо – на вас чекають великі справи, тому відволікатися нині не час. Не йдіть на компроміси і угоду зі своєю совістю в тих питаннях, які стосуються вашого особистого життя.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Діви

Слова з пісні "Главней всего – погода в доме" повинні сьогодні стати девізом вашого дня. Перші і найважливіші питання, які потрібно вирішити – особисті. Приділіть час коханій людині, і в вашій парі буде спокій, романтика і кохання. Увечері отримаєте цікаву пропозицію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Терезів

Ви будете сьогодні шовокані від тієї кількості подій, які з вами відбуваються. В особистому житті – океан пристрастей та інтимних сюрпризів. У справах робочих на вас чекає велика кількість зустрічей і вирішення питань. Насолоджуйтеся спокоєм і тишею ввечері і спробуйте спланувати завтрашній день, бо з таким насиченим сьогодні завтра ви точно щось важливе забудете.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Скорпіона

Одягнувшись вранці на роботу, ви відчуєте себе суперсильним і всемогутнім. Це ідеальний стан для того, щоб втілити в життя свою давню мрію або хоча б сильно наблизитися до неї. А ще вам сьогодні вдасться істотно поліпшити матеріальне становище, що буде мотивувати вас на підкорення нових вершин або на дорогу покупку.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Стрільця

Заряджайте свої стріли в цибулю і йдіть здолати людей наповал своєю харизмою і чарівністю. Ви сьогодні будете душею компанії і зможете легко перетягнути на свою сторону кого-завгодно. Вчіться бути щасливими в будь-якому вашому прояві, і ви неодмінно отримаєте те, до чого прагнете. Вечір виділіть для гарного фільму.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Козерога

Ви будете сьогодні дратівливими і місцями навіть злими – не треба так. Адже ви псуєте настрій не тільки собі, а й близьким людям. Вам це не потрібно. Присвятіть краще цей день пошуку сенсу життя, позначте свої цінності і почитайте щось для душі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Водолія

Сьогодні в вас прокинеться романтик, і тому сильно захочеться зайнятися творчістю. Тому ті, хто з цим пов'язаний – зможете удосконалити свої знання і вміння і навіть отримати вигідну пропозицію. Але от сімейні проблеми знову вийдуть на перший план і вимагають не тільки терпіння, а й витрат. Відпочивати сьогодні краще на самоті.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2021 року, для Риб

Сьогодні у вас загостриться лінь, яка спробує загнати вас на диван і змусити там залишитися якомога довше. Але ви не піддавайтеся і постарайтеся не вестися на спокуси. Слідкуйте за харчуванням, робіть зарядку, якщо не вистачає часу (ну бажання, чого вже там) на повноцінне тренування і лягайте спати до півночі. Хороше самопочуття вам забезпечено!

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

Читайте також гороскоп на 2021 рік для знака Риби: вам доведеться пожертвувати кар'єрою заради сім'ї.

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Джерело: Сьогодні
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