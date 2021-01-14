Гороскоп на сьогодні 14 січня: Близнятам потрібно більше відпочивати, а Левам – набратися терпіння

Астрологічний прогноз на 14 січня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на четвер, 14 січня 2021 року. День буде насиченим і активним, тому зможете вирішити багато робочих питань. Але стежте за своїм емоційним станом, щоб не зіпсувати стосунки з оточенням. Вечір обов'язково приділіть собі й практиці розслаблення, запаліть ароматичні свічки і насолоджуйтеся спокоєм.

Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Овна

Сьогодні легко можете висувати ініціативи і брати відповідальність за всі важливі справи. Так зможете втілити в життя те, що запланували, і зрозуміти, куди рухатися далі. Гроші не транжирьте – можете вийти в мінус!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Тельця

Планування – це те, що обов'язкове для вас цього дня. Так встигнете зробити все важливе, на що ніколи не вистачає часу. Ви легко знаходите спільну мову з людьми, які можуть допомогти вашій кар'єрі вистрілити – потрібно тільки зачекати.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Близнят

Намагайтеся більше відпочивати і знаходити час на свої захоплення. Це допоможе згодом з більшим задоволенням робити необхідні справи. Запасіться силами і терпінням, щоб отримати бажане підвищення або нову роботу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Рака

Щоб отримати щось вартісне в професійних справах, важливо ставити перед собою конкретну мету і не розпорошуватися на те, що не варте уваги. Більше часу проведіть з коханою людиною, і навіть подарунок можете підготувати або романтичний вечір з ароматичними свічками і напоєм. Ніч точно буде гарячою!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Лева

Сьогодні від вас всі чогось вимагатимуть і хотітимуть – запасіться терпінням! А при цьому постарайтеся ще й знайти час на себе і свої захоплення – творчість дуже допоможе переключитися. Масаж, улюблена косметична процедура або мультфільм "Душа" допоможуть добре розслабитися.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Діви

Ви впевнено просуваєтеся до своєї мети і на роботі стаєте справжньою зіркою. Вас поважають колеги, хвалить начальство. А ви просто робите добре свою роботу і насолоджуєтеся результатом. Увечері заохотьте себе – червоною ікрою, наприклад, або красивим костюмом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Терезів

Сьогодні ви будете вирішувати важливі та складні питання, які накопичилися вже з початку року. Не відвертайте увагу на дрібниці, зосередьтеся на важливому, і все у вас вийде. Ближче до вечора вам захочеться послати все робочі справи куди подалі й вирушити на вечірку. Не відмовляйте собі у веселощах!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Скорпіона

Сьогодні вас чекає спокійний і рівний день, коли всі справи будуть вирішуватися легко і просто, а будь-які спірні моменти зникнуть самі собою. Тому після обіду закінчуйте виробничі справи і переходьте до особистих. Оновіть свій гардероб, оплатіть всі рахунки, приготуйте смачну страву на вечерю. Вечір проведіть у тиші з романом у руках.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Стрільця

Бадьоро проведете сьогодні цілий день. Ви будете сповнені енергії і встигнете багато зробити, головне – не навантажуйте себе негативом. Всю увагу спрямуйте на сім'ю і себе, а робочі справи перенесіть на завтра.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Козорога

Ідеальний час для ділових зустрічей, укладення договорів і нових знайомств. Ну так вперед! Нічого не чекайте – ідіть і скоряйте світ. А ввечері порадуйте себе чимось смачним, гарним і пристрасним. Ну, ви зрозуміли, що сьогодні у вас все буде ок?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Водолія

Не намагайтеся сьогодні зробити все, чим вас навантажують. Ви можете елементарно нічого не встигнути, а потім ще й картати себе за це. Вечір постарайтеся провести спокійніше і легше, зосередившись на тому, що подобається, і присвятивши час родині. Порція кохання і щастя вам забезпечена!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2021 року для Риб

Не витрачайте свою енергію надаремно – виокремте важливе для себе, і тоді отримаєте хороший результат. Постарайтеся підтримувати хороші стосунки з колегами і партнерами. А вечір, проведений у колі сім'ї, стане найкращим рішенням на сьогодні.

Гороскоп на рік Бика – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

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