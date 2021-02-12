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Гороскоп на сьогодні 12 лютого: Терези ризикують стати банкрутом, а Скорпіону потрібно пригальмувати

Сьогодні, 05:10

Астрологічний прогноз на 12 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на п'ятницю, 12 лютого 2021 року. День не обіцяє нічого негативного, але лінуватися точно не варто. Слідкуйте також за своїм емоційним станом, тому що настрій у вас буде змінюватися кожні 5 хвилин, а це мало кому подобається. Увечері постарайтеся розслабитися і продумати, який сюрприз влаштувати коханій людині на День святого Валентина. Спеціально до свята 14 лютого ми зібрали 14 ідей, як провести День всіх закоханих незвично і цікаво.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Овна

Сьогодні несправності і недомовленості на роботі можуть коштувати вам нормальних взаємин у сім'ї. Не фліртуйте і не заводьте романів на роботі – скандалу аж до звільнення вам не уникнути. День буде дуже емоційним, тому тримайте себе в руках і за можливості менше контактуйте з іншими людьми.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Тельця

Зараз ситуація може скластися так, що ви не зможете реалізувати всі, що собі запланували з причин, які від вас не залежать. А от якщо ви раптом вирішите змінити своє життя, змінивши, наприклад, місце роботи або зайнявшись хобі, то це неодмінно зробить вас щасливішим.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Близнюків

Не варто звертатися за допомогою до тих людей, яким від вас постійно щось потрібно. Постарайтеся у вільний час зайнятися приємними справами і тим, що робить вас щасливішими. Побудьте трохи егоїстом – це корисно! А ввечері вас чекає цікаве знайомство, яке цілком може перерости в тривалий роман.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Рака

Не біжіть від проблем у стосунки – нові романи дуже скоро вас розчарують і ви будете почувати себе ще гірше. А ось зайнятися чимось новим для себе – ідеальне вирішення всіх проблем. Ви і відволічетеся, і зробите нарешті те, що давно хотіли. Діставайте свій список бажань!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Лева

Якщо вам вистачить терпіння і витривалості, то ви зможете швидко вирішити будь-яку суперечку і легко перетягнути на свою сторону кого завгодно. А ще цей час ідеальний для всього, що пов'язано зі здоров'ям. Вечір із книгою в руках стане ідеальним завершенням насиченого дня.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Діви

Сьогодні у вас буде справжній сімейний день, коли особи близьких вам людей ви будете бачити постійно, а дзвінки від них не припиняться аж до вечора. Постарайтеся сьогодні не витрачати зайвого.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Терезів

Швидше займіться вирішенням спірних питань, якщо не хочете стати банкрутом. Не беріть гроші в борг і кредити, якщо не хочете потім все життя з ними розплачуватися. Але ось для спілкування з друзями це ідеальний час.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Скорпіона

Не варто сьогодні починати нові проекти і бігти стрімголов, хапаючись за все, за що можна вхопитися. Зупиніться, відпочиньте і візьміть паузу в ухваленні важливих рішень. А ще бережіть здоров'я і уникайте алкоголю, як тільки можете.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Стрільця

Ваша відвертість із оточуючими може зіграти з вами злий жарт. Тому стежте за словами, нікому не розповідайте про свої ідеї – краще записуйте все в блокнот. І не відмовляйте собі в маленьких радощах.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Козерога

У вас вже є ціла стопка справ, які вам не подобаються і до яких руки у вас все ніяк не дійдуть. Так ось постарайтеся хоча б два-три пункти з цього списку виконати. Будьте терпимішими з колегами та рідними.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Водолія

Сьогодні ви будете швидко реагувати на те, що відбувається навколо, і зможете впоратися з будь-якими справами. У другій половині дня у самотніх Водоліїв може статися знакова зустріч, а тих, хто в парі – очікує романтичний сюрприз.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, для Риб

Не намагайтеся сьогодні встигнути зробити все! Мало того, що у вас це не вийде, так і настрій погіршиться ще більше. Постарайтеся мотивувати себе чимось приємним і якимось успішним прикладом. Але не примушуйте на роботу, яку ви робити не хочете.

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

Читайте також гороскоп на 2021 рік для знака Риби: вам доведеться пожертвувати кар'єрою заради сім'ї.

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Джерело: Сьогодні
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