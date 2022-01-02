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Гороскоп на різдвяний тиждень 3-9 січня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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2 січня, 07:45
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Астрологічний прогноз на 3-9 січня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок наступного тижня принесе відчуття внутрішньої свободи, відкритості та розкутості, коли багато вчинків і чудасій відбуваються легко і на одному диханні. А ось завершиться тиждень підвищеною емоційністю та готовністю робити зухвалі та необдумані дії.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Бурхливий і наповнений подіями тиждень чекає на Овнів. Ви опинитеся на висоті, до вашої думки прислуховуються, ви в авторитеті та користуєтеся популярністю у оточення . У середу ви зможете швидко реагувати і встигнете перелопатити досить великий обсяг роботи. Але не забудьте приділити хоч трохи часу своєму іміджу та здоров'ю.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Наступна семиденка включить у Тельців творчі здібності. У вас виявиться талант імпровізувати , що не залишиться не поміченим людьми, що вас оточують. У понеділок близьким знадобиться від вас увага. Не скупіться на компліменти та добрі справи – незабаром ви будете вдячні за те саме. Вихідні пройдуть добре, але надто швидко.

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Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У Близнят майбутня семиденка – гарний період для планування , нових контактів та зустрічей. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, особливо у четвер. Вам корисно зробити накопичення, тому що ваше фінансове становище у непередбачений момент може дати збій. Наприкінці тижня вам відкриється чиясь таємниця.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Середина наступного тижня може фінансово напружити представників знаку Рак. Не варто брати в борг та й вам навряд чи повернуть борги. Зате в п'ятницю ви знайдете натхнення у своєму хобі, яке принесе справжнє задоволення. Нове знайомство буде не тільки цікавим, але й обіцяє перерости у серйозні почуття – не проґавте цей шанс.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У Левів наступний тиждень буде вдалим для будь-яких починань , особливо у робочих питаннях. Намагайтеся відразу ж виконувати все якісно, тому що у вас просто не буде часу повертатися, щоб щось переробляти. Можливо, тимчасове підробіток у вівторок стане вашою основною роботою. Так що поставтеся серйозно до пропозицій, що надходять.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Дівам на початку наступного тижня зірки рекомендують стримати свої амбіції і бути обережнішими у будь-яких починаннях, а також у обіцянках, даних оточуючим. У середу є ризик стати заручником корисливих людей, яких ви недооцінювали. Вас буде приваблювати все красиве – тож складно буде не піддатися на спокусу .

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Терезів з'явиться можливість займатися тією роботою, яка незабаром принесе добрі плоди . У четвер вибирайте тільки реальні та здійсненні ідеї, а не витайте у хмарах, тому що у вас не буде часу щось переробляти. На вихідні сплануйте прийом гостей, цікаві розваги та повноцінний відпочинок.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Для Скорпіонів є рекомендація наступного тижня не піддаватися на вмовляння людей, яким ви не довіряєте, які вставляють палиці в колеса та заважають вашим планам. Ваші творчі ідеї в середу здатні здивувати навіть вас самих і змусять змінити життя. Головне – вірити у власні сили і ні перед чим не зупинятися. Ну і берегти здоров'я.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

На наступній семиденці Стрільцям краще зайняти вичікувальну позицію і не втручатися у розвиток ситуації – навряд чи ви зможете її змінити. Виникатимуть привабливі авантюрні заходи – не піддавайтеся. У п'ятницю ви захочете прагнути догодити одночасно багатьом людям – будьте готові до того, що вас за це можуть критикувати.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Козороги наступного тижня можуть не боятися відповідальності – ви зумієте з усім впоратися і навіть досягнете успіху в кар'єрному зростанні і переговорах, особливо у вівторок. Фортуна буде на вашому боці, так що ви встигнете і попрацювати, і знову добре відпочити. Використовуйте це. Особисті стосунки не варто ставити на паузу – вона ризикує затягнутися.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв починається цікавий, насичений, а в деяких випадках навіть авантюрний період пошуку пригод на свою голову . Причому ваші плани та раціоналізаторські ідеї будуть успішними та затребуваними – ви помітите це вже у понеділок. Такий досвід виявиться корисним для вас. Але не нехтуйте правилами безпеки.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня зірки радять представникам знаку Риби не спокушати долю. У середу у вас виникне несподіваний спалах почуттів до людини, яка захоче вас використати для корисливих цілей. Так що не втрачайте голову . Вже до вихідних ви можете кардинально змінити свою точку зору на багато подій.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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