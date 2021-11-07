Гороскоп на тиждень 8-14 листопада: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 8-14 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок наступного тижня поставить на перше місце відповідальність, працездатність та дисципліну у поведінці та вчинках людей.

А ось ближче до вихідних нудність та прагматизм зміниться мрійливістю та романтичним настроєм, а інтуїція зросте в рази.

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Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Наступної семиденки від Овнів знадобиться максимум спокою та толерантності. Не варто дуже болісно реагувати на чужі висловлювання та критику на свою адресу, особливо у вівторок. Ваша відкритість і незахищеність може зашкодити вам, і конкуренти будуть готові цим скористатися. Найкращий захист це напад.

Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

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Наступний тиждень продемонструє Тельцям можливості впливу на чужі уми і маніпуляції оточуючими вас людьми. Але не розраховуйте, це триватиме недовго. Вже до вихідних успіх може відвернутися від вас. Тож у ваших інтересах встигнути скористатися ситуацією для зміцнення свого статусу у багатьох сферах життя.

Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Непоганий тиждень чекає на Близнят. Вже в понеділок може скластися враження, що ваші справи вирішуються власними силами навіть без ваших зусиль, до вас стають ближчими потрібні люди, ви встигаєте на всі важливі події і здатні передбачити подальший розвиток подій. Але до вихідних остерігайтеся конфліктів.

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Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

У Раків буде напружена семиденка у сфері роботи. У середу лише наполеглива праця та ентузіазм дозволять вам підвищити свій авторитет у колективі та досягти фінансових надходжень. Зате завдяки вашим успіхам підтягнеться любов та повага у сім'ї. Ви відчуєте впевненість у собі та у своєму майбутньому – а це важливо.

Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Непростий тиждень випаде Левам. Але не переживайте – все можна подолати і у вас на це вистачить сил. У четвер важливо вловити мінливість обставин і підлаштуватися під ситуацію, що склалася. Не варто метушитися – так ви все зіпсуєте. Перш ніж зробити крок, все обмірковуйте, зважуючи плюси та мінуси.

Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Загалом у Дів намічається цілком сприятлива семиденка. У середу ваші оригінальні думки та рішення знайдуть гарне застосування. Не відмовляйтеся від вигідної пропозиції. У особистих справах буде повне порозуміння. Однак виникне ризик потрапити до сумнівної ситуації, яка потенційно шкідлива для вашого здоров'я.

Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Представників знаку Терези можуть чекати розбіжності та нерозуміння в колективі. У п'ятницю ваші колеги будуть налаштовані войовничо до вас. Отже важливо протриматися цей період без жертв з обох сторін. Зате в особистому житті справи йдуть добре, на заздрість усім, і не дають приводу засмучуватись.

Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Скорпіонам наступного тижня важливо знайти час і приділити увагу своєму здоров'ю. Береженого Бог береже, отже одягайтеся за сезоном, бережіть горло і краще не провокуйте появу навіть легкої застуди. Збагатіть свій раціон вітамінами, натуральними фруктами та овочами. І намагайтеся не навантажувати себе фізичною роботою.

Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Відмінний тиждень чекає на Стрільців. На вас нахлинуть хвилі романтики, кохання та простого безтурботного щастя. Цінуйте своїх близьких, платіть їм взаємністю, інакше ви ризикуєте так само легко втратити це почуття, як і набули. Навколишні відчують на собі приплив ентузіазму та енергії, який вас переповнює.

Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень наділить Козорогів благородною місією дбайливих сім'янинів. Якщо ви прислухаєтеся до бажань своїх близьких, то у вашому домі пануватиме спокій та порозуміння. У понеділок вам слід обходити наріжні камені в розмовах із начальством. А вихідні пролетять дуже швидко.

Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Наступної семиденки Водоліїв наповнить почуття життєрадісності. Ви відчуєте сили вселяти оптимізм, допомагати і втішати оточуючих. Але не будьте дріб'язковими, інакше ризикуєте зіпсувати стосунки з близькими людьми. Середа порадує вас несподіваною пропозицією в матеріальній чи духовній сфері.

Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У Риб наступного тижня відкриється бурхлива фантазія та творче начало. Постарайтеся у четвер застосувати свої таланти на роботі, бо там на одній працьовитості далеко не поїдете. П'ятниця – особливо завантажений день. При цьому не забувайте про своїх коханих, виявляйте турботу – це дасть новий виток у ваших стосунках.

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