Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 28 березня – 3 квітня для всіх знаків зодіаку

Непростий і різноплановий тиждень чекає багато знаків зодіаку. Його початок буде відносно спокійним і врівноваженим, аж до того, що деякі справи можуть зупинятися.

Однак на зміну цьому періоду прийде сумбурність і конфліктність у відносинах, перетягування ковдри і загострення пристрастей. Лише вихідні пройдуть у відносному спокої.

Не забувайте додавати позитиву і радувати близьких людей, даруйте їм що-небудь приємне. В нашому весняному календарі подарунків є дуже багато ідей, які зможуть здивувати кожного.

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

У Овнів наступного тижня починається не зовсім сприятливий період для вирішення робочих питань. У понеділок не варто укладати важливі договори і угоди, ще триває вплив березневого повного місяця . Прислухайтеся до рекомендацій мудрих партнерів. Не слід занадто захоплюватися віртуальним світом – реальність набагато серйозніше.

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Наступний тиждень обіцяє працьовитим Тельцям благополучні починання і непогані перспективи у сфері бізнесу та побудови кар'єри. Але будьте акуратнішими зі своїми внутрішніми силами – вони можуть вичерпатися. У середу оточуючі зможуть позаздрити в поганому сенсі слова вашій енергії та навіть спробувати нею скористатися в корисливих цілях.

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Близнятам на початку наступного тижня слід підстрахуватися і не робити нових справ, оскільки вони можуть виявитися оманливими. Очікуване у вівторок навряд чи співпаде з дійсністю. І навіть ваша скрупульозність може не врятувати ситуацію. Але не втрачайте надію – вже до кінця семиденного періоду вас обов'язково відвідає "щасливий випадок".

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Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

На початку наступного семиденного періоду слід поберегтися Ракам-водіям, а краще взагалі не сідати за кермо. Замість цього витратьте свої сили на вирішення накопичених домашніх проблем і розберіться з членами сім'ї – вони вже давно потребують вашої уваги. Якщо ваш будинок потребує ремонту – саме час приступати. Результати затягнуться, але цілком порадують вас.

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Левів на якийсь час може покинути удача. У середу особливо не розраховуйте, що ваші плани будуть здійсненними, а проекти – прибутковими. Також не варто позичати гроші, укладати договори і партнерські угоди, особливо якщо ви слабкі в юридичний питаннях. Постарайтеся на вихідних заповнити втрачені сили і нерви.

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Для представників знаку Діва наступний тиждень стане періодом вдалих справ, заходів і покупок, особливо тих, які не зажадають великих витрат часу і сил. Ви напрочуд енергійні, працездатні, а тому встигнете зробити багато із запланованої роботи, отримавши за це винагороду. Вихідні проведіть з сім'єю – у них накопичилися питання.

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Нехай дрібні неприємності або сварки четверга не лякають Терези наступного тижня. Відкладіть у бік свої сумніви. Навпаки, включіть режим самовпевненості і цілеспрямованості – це вас не підведе, і так ви набагато легше зможете досягти поставлених цілей у бізнесі та стосунках. У вихідні не економте на собі, а гарненько відпочиньте.

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Проникливих Скорпіонів чекає непоганий тиждень. У середу прислухайтеся до інтуїції, а головне – постарайтеся вміло уникати конфліктів, не провокувати суперечки і не нариватися на скандали з боку оточуючих. Також не варто витрачатися на серйозні покупки – вони не принесуть бажаного задоволення, зате істотно зменшать товщину гаманця.

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Стрільцям наступного тижня слід серйозно оцінювати свої сили, оскільки розраховувати доведеться тільки на них. Крім того, оточення буде чекати від вас допомоги і підтримки. У п'ятницю не намагайтеся стрибнути вище голови і не беріть на себе зайвих зобов'язань. На вихідних нові знайомства будуть приємними і принесуть чималу користь у майбутньому.

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Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

У Козорогів буде не найкращий час для вирішення робочих питань, особливо потребує з'ясування стосунків з начальством і колегами. У вівторок намагайтеся не відступати від заздалегідь спланованого сценарію, а також будьте уважним до знаків Долі – обставини складаються для вас благополучно. Вихідні дні пролетять швидко і непомітно.

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Неоднозначний тиждень чекає на Водоліїв. Ваша ініціативність і творчий порив дозволять відчути новий інтерес у житті. Ви проявите активність в новій для себе сфері. Однак реалізація задуманих проєктів не принесе бажаних плодів. У середу ви відчуєте необхідність у спілкуванні, особливо з далекими людьми, але не поспішайте вірити всім на слово.

Гороскоп на неділю 28 березня – 3 квітня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

У Риб підвищиться почуття справедливості наступного тижня. У четвер ви будете готові відстоювати чужі інтереси більше, ніж свої власні. Це не залишиться непоміченим вашими партнерами і зміцнить взаємини. Однак не забувайте, що прагнення ризикувати може обернутися неприємністю. Побережіть здоров'я і не переохолоджуйтеся.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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