Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня: всі знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 28 березня – 3 квітня для всіх знаків зодіаку
Непростий і різноплановий тиждень чекає багато знаків зодіаку. Його початок буде відносно спокійним і врівноваженим, аж до того, що деякі справи можуть зупинятися.
Однак на зміну цьому періоду прийде сумбурність і конфліктність у відносинах, перетягування ковдри і загострення пристрастей. Лише вихідні пройдуть у відносному спокої.
Не забувайте додавати позитиву і радувати близьких людей, даруйте їм що-небудь приємне. В нашому весняному календарі подарунків є дуже багато ідей, які зможуть здивувати кожного.
У Овнів наступного тижня починається не зовсім сприятливий період для вирішення робочих питань. У понеділок не варто укладати важливі договори і угоди, ще триває вплив березневого повного місяця . Прислухайтеся до рекомендацій мудрих партнерів. Не слід занадто захоплюватися віртуальним світом – реальність набагато серйозніше.
Наступний тиждень обіцяє працьовитим Тельцям благополучні починання і непогані перспективи у сфері бізнесу та побудови кар'єри. Але будьте акуратнішими зі своїми внутрішніми силами – вони можуть вичерпатися. У середу оточуючі зможуть позаздрити в поганому сенсі слова вашій енергії та навіть спробувати нею скористатися в корисливих цілях.
Близнятам на початку наступного тижня слід підстрахуватися і не робити нових справ, оскільки вони можуть виявитися оманливими. Очікуване у вівторок навряд чи співпаде з дійсністю. І навіть ваша скрупульозність може не врятувати ситуацію. Але не втрачайте надію – вже до кінця семиденного періоду вас обов'язково відвідає "щасливий випадок".
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На початку наступного семиденного періоду слід поберегтися Ракам-водіям, а краще взагалі не сідати за кермо. Замість цього витратьте свої сили на вирішення накопичених домашніх проблем і розберіться з членами сім'ї – вони вже давно потребують вашої уваги. Якщо ваш будинок потребує ремонту – саме час приступати. Результати затягнуться, але цілком порадують вас.
Наступного тижня Левів на якийсь час може покинути удача. У середу особливо не розраховуйте, що ваші плани будуть здійсненними, а проекти – прибутковими. Також не варто позичати гроші, укладати договори і партнерські угоди, особливо якщо ви слабкі в юридичний питаннях. Постарайтеся на вихідних заповнити втрачені сили і нерви.
Для представників знаку Діва наступний тиждень стане періодом вдалих справ, заходів і покупок, особливо тих, які не зажадають великих витрат часу і сил. Ви напрочуд енергійні, працездатні, а тому встигнете зробити багато із запланованої роботи, отримавши за це винагороду. Вихідні проведіть з сім'єю – у них накопичилися питання.
Нехай дрібні неприємності або сварки четверга не лякають Терези наступного тижня. Відкладіть у бік свої сумніви. Навпаки, включіть режим самовпевненості і цілеспрямованості – це вас не підведе, і так ви набагато легше зможете досягти поставлених цілей у бізнесі та стосунках. У вихідні не економте на собі, а гарненько відпочиньте.
Проникливих Скорпіонів чекає непоганий тиждень. У середу прислухайтеся до інтуїції, а головне – постарайтеся вміло уникати конфліктів, не провокувати суперечки і не нариватися на скандали з боку оточуючих. Також не варто витрачатися на серйозні покупки – вони не принесуть бажаного задоволення, зате істотно зменшать товщину гаманця.
Стрільцям наступного тижня слід серйозно оцінювати свої сили, оскільки розраховувати доведеться тільки на них. Крім того, оточення буде чекати від вас допомоги і підтримки. У п'ятницю не намагайтеся стрибнути вище голови і не беріть на себе зайвих зобов'язань. На вихідних нові знайомства будуть приємними і принесуть чималу користь у майбутньому.
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У Козорогів буде не найкращий час для вирішення робочих питань, особливо потребує з'ясування стосунків з начальством і колегами. У вівторок намагайтеся не відступати від заздалегідь спланованого сценарію, а також будьте уважним до знаків Долі – обставини складаються для вас благополучно. Вихідні дні пролетять швидко і непомітно.
Неоднозначний тиждень чекає на Водоліїв. Ваша ініціативність і творчий порив дозволять відчути новий інтерес у житті. Ви проявите активність в новій для себе сфері. Однак реалізація задуманих проєктів не принесе бажаних плодів. У середу ви відчуєте необхідність у спілкуванні, особливо з далекими людьми, але не поспішайте вірити всім на слово.
У Риб підвищиться почуття справедливості наступного тижня. У четвер ви будете готові відстоювати чужі інтереси більше, ніж свої власні. Це не залишиться непоміченим вашими партнерами і зміцнить взаємини. Однак не забувайте, що прагнення ризикувати може обернутися неприємністю. Побережіть здоров'я і не переохолоджуйтеся.
Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.
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