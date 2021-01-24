Гороскоп на тиждень 24-30 січня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 24-30 січня для всіх знаків зодіаку

Наступний тиждень для багатьох знаків зодіаку виявиться непростим в плані з'ясування стосунків, а також якихось підступів або махінацій. І це буде вибивати з колії, особливо на початку семиденного періоду.

Гороскоп на тиждень Фото: Unsplash

Однак з середини тижня ситуація зміниться в кращу сторону: ви відчуєте прилив енергії та здатність виконати всі намічені плани. Вихідні пройдуть в піднесеному настрої.

Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

У першій половині наступного тижня Овнам краще не з'ясовувати стосунки з близькими, а тим більше улюбленим людьми. У понеділок буде складно уникнути конфліктних ситуацій, так що краще відверніться на справи, які вам приємні. Уважно поставтеся до отриманої інформації, можливо, ви зможете отримати чималу вигоду для себе.

Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Тельців наступного тижня чекає робота з позбавлення від речей і стосунків, що себе вичерпали. Ви самі знаєте, що вам заважає розвиватися, а цей непростий в емоційному плані крок необхідний, щоб рухатися далі. Постарайтеся зробити це делікатно і обережно, щоб уникнути конфліктів. З розвитком нових стосунків краще почекати.

Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Обіцяні наступного тижня Близнятам матеріальні блага або підвищення зарплати так і залишаться обіцянками. Постався до цього філософськи, тим більше що вам не звикати спостерігати, як люди не тримають дане слово. В середині тижня можлива зустріч з людиною, здатною вплинути на спокійний плин вашого життя. Не втрачайте голову через це.

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Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Представників знака Рак на наступному тижні будуть переповнювати творчі плани та ідеї. Завдяки цьому в середу ви зможете легко подолати навіть несподівані ситуації. Не розпиляйтеся на рішення проблем оточуючих – ви все одно не зможете допомогти всім, кому хотілося б. Краще віддайте пріоритет власним бажанням і планам.

Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Творчі починання Левів наступного тижня будуть в основному невдалими. У вівторок ви не зможете вплинути на хід подій, тому вам краще зайняти позицію спостерігача і поставитися до всього філософськи. Не варто покладатися виключно на свої сили, краще прислухайтеся до поради більш досвідченого фахівця. Зате вихідні порадують різноманітністю.

Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Дівам на наступному тижні потрібно проявити особливу уважність в сфері бізнесу і відкласти прийняття важливих рішень і укладення угод. Пам'ятайте про безкоштовний сир і не будьте занадто наївними, щоб не опинитися в пастці у нечистих на руку людей. У п'ятницю вас може підвести інтуїція – краще прислухайтеся до думки оточуючих людей.

Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Для Терезів майбутній тиждень буде напруженим у фінансовому плані, ймовірно, вам доведеться позичати гроші. Але це не повинно зіпсувати вам робочий настрій і бажання розвивати бізнес. Важливі переговори середи відкладіть до більш підходящих часів, інакше ризикуєте зовсім недоречно нарватися на нерозуміння з боку партнерів і навіть конфлікт.

Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Скорпіонів на майбутньому тижні поглинуть нові плани і грандіозні ідеї. Відчувається, що ви скучили за роботою. Намагайтеся не розпорошуватися на інші цілі, щоб не збитися з шляху і не упустити основний напрямок. У четвер цілком можливо, що вам вистачить сил і енергії на реалізацію задуманого. Вихідні бажано провести на самоті, щоб набратися сил.

Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Довірливі представники знака Стрільців на самому початку наступного тижня ризикують потрапити на вудку шахраїв. Не лінуйтеся перевіряти отриману інформацію, тоді ви досягнете успіху. З середини тижня вас чекає новий етап у багатьох сферах життя. Опиратися не варто. Не бійтеся змінити рід діяльності – це принесе вам прибуток.

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Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Козерога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Козероги на наступному тижні часто будуть натикатися на обман або підробку, але завдяки тонкому чуттю зможуть виплутатися з неприємних ситуацій без втрат. Крім того, ви здатні застерегти близьких людей від помилок. З четверга займіться плануванням на найближчий час. А вихідні присвятіть шопінгу – обновки підуть вам на користь.

Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Наступного тижня багато обіцянок і рожеві замки для Водоліїв виявляться нездійсненними і помилковими. У вівторок в будь-якій ситуації стримуйте свої емоції, тому що крім нервування ви нічого не отримаєте. Зате в четвер у вас на руках опиняться козирі. Краще дійте, не поспішаючи, повільно, але впевнено. У вихідні дні вам ніколи буде відпочивати.

Гороскоп на тиждень 24-30 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

На майбутньому тижні Риби будуть намагатися осягнути неосяжне і вирішити відразу всі завдання. Навряд чи у вас на все вистачить рук. Постарайтеся правильно розставити пріоритети, тому що всі сфери ви все одно не задієте. Наприкінці тижня вас чекає серйозне з'ясування стосунків, яке пройде в вашу користь. У п'ятницю приділіть час і увагу своєму здоров'ю.

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