Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація

Black Friday 2022

Beauty Tips Демі Мур

Йога для спини

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 листопада, 07:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз на 15-21 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша половина наступного тижня може бути конфліктною, імпульсивною та емоційною, причому на порожньому місці.

Але вже з середини семиденки настрій плавно поповзе у бік позитиву, бажання отримати приємні враження, знайомства та нестримне спілкування.

Реклама

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

У Овнів наступного тижня очікується приємна атмосфера цікавих зустрічей, багатообіцяючих перспектив і нескінченного спілкування. У цей період ви поринете в романтику , знайдете нових знайомих або зустрінете давно забутих друзів. Нудьгувати вам точно не доведеться. У середу вам варто подумати про майбутнє – воно починається вже зараз.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Тільці наступного семиденку зможуть похвалитися успіхом у протилежної статі . Всі відносини як ділового, так і особистого характеру складатимуться так, як ви захочете. За вашим бажанням у вівторок ви зможете досягти повного порозуміння з близькими родичами. А ось наприкінці тижня доведеться похвилюватися.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У п'ятницю у Близнят вийде поглянути на свої проблеми з боку , без емоцій та сторонніх думок. Так ви зможете побачити шляхи вирішення складних, на перший погляд, питань. Не лінуйтеся, працюйте над виявленою проблемою – ви залишитеся задоволені собою. Ось тільки відпочити у вихідні не розраховуйте.

Реклама

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Цілком сприятлива семиденка чекає на Раків. Від того, як почнете свій понеділок, залежить, як ви проживете тиждень до кінця. Ви отримаєте цінну інформацію, якою слід розпорядитися з розумом. У ваших починаннях вас підтримають друзі та родичі, так що готуйтеся до позитивних змін у житті .

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Левам наступного тижня доведеться активно попрацювати у професійній сфері та у зовсім новій справі. У вівторок постарайтеся підняти свій авторитет в очах керівництва – і тоді можете розраховувати на заохочення. Подумайте, чи всі ваші дії такі важливі, чи можна на чомусь заощадити сили та час.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

У Дів наступного тижня починається активний період у діловому житті . Ваша працьовитість, рішучість та креатив допоможуть набути нових ділових зв'язків. Це, своєю чергою, позитивно позначиться на вашому професійному зростанні та приведе до успіху як на роботі, так і в особистому житті. Ближче до вихідних зверніть увагу на стан здоров'я.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

З початку семиденки Терези виявлять активність і будуть сповнені рішучості, що допоможе легко реалізувати далекосяжні плани . У середу помітно зросте працездатність, до вас потягнуться нові люди – вам буде корисно скористатися цим для власної вигоди. Намагайтеся уникати будь-яких конфліктних ситуацій.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Протягом усього наступного тижня Скорпіони виявлять невластиву їм миролюбність, чим завоюють симпатію у оточуючих . До вас прислухаються колеги на роботі та члени родини вдома. У четвер не пропустіть шанс отримати нові ділові зв'язки та контакти. На вихідних вам буде корисно добре відпочити – можна навіть відключити телефон.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Якщо Стрільці виявлять завзятість та цілеспрямованість , то наступного тижня на них чекатиме успіх у професійній сфері, особливо у торгівлі або у сфері обслуговування. У понеділок у вас виявляться лідерські якості, завдяки яким ви зможете очолити колектив та спільно досягти поставленої мети.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Козорогам практично весь тиждень доведеться воювати зі своїми вируючими та непокірними почуттями. Намагайтеся діяти за велінням розуму – тоді ви зумієте впоратися з проблемами і на роботі, і в особистому житті. У п'ятницю ваші переживання стосовно стосунків із коханими людьми та дітьми абсолютно безпідставні.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв намічається зовсім неоднозначний період . У понеділок нікому не довіряйте своїх напрацювань у сфері бізнесу. Вам корисно діяти наодинці – це принесе фінансовий успіх. На вихідних проявіть уважність – можливі багатообіцяючі перспективи, якщо ви не проморгаєте і їх не перехопить хтось інший.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень навантажить Риб великою кількістю роботи , за яку, втім, ви отримаєте непоганий гонорар. У вівторок не варто відкладати на потім справи, які ви можете здійснити вже зараз. Тиждень пролетить швидко, і ви можете все не встигнути. Вам дуже знадобиться підтримка друзів та рідних.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як не провалити Tinder-побачення
Чоловіча думка
IQOS VEEV в Україні
Новий гаджет вже у продажу
Тестуємо міні-вейп
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як дістатись на роботу без стресу
Хакнути
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
8 - 14 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти