Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Канни-2021

МакSим лучше

Роман Вакарчука

Atlas Weekend

Найдорожче

Кіт-зірка
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на тиждень 11-17 липня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
11 липня, 06:05
Копіювати лінк
Астрологічний прогноз на 11-17 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Unsplash

З самого початку тижня настрій буде піднесений і бадьорий. Люди готові до нових вражень, яскравих емоцій, контрастів, перепадів і компліментів друг одному.

Поступово настане заспокоєння і злагодженість в думках і діях. А прагнення до порядку допоможе розкласти все по поличках і стати законослухнянішими.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва на електрокарі Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

У Овнів стартує відповідний період для зростання кар'єри – ви здатні досягти того, чого захочете. Тільки акуратніше з грошима. У взаємовідносинах з близькими людьми важливо проявляти більше тактовності і уважності, інакше до вихідних ризикуєте серйозно зіпсувати стосунки з ними.

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Неспокійна семиденка настане з самого початку наступного тижня для Тельця. У вас туго вирішуватимуться фінансові питання, а також юридичні справи, пов'язані зі спадщиною або ж боргами. Вам доведеться переосмислити своє життя і по-новому поглянути на багато речей. Головне – не помилитися і зробити правильні висновки.

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У понеділок Близнюкам варто звернути увагу на стан здоров'я – своє або членів сім'ї. Не пропустіть проблему, що насувається. Можливі фінансові нестиковки, проте в четвер вам може надійти серйозна пропозиція роботи або співпраці. Взаємовідносини в сім'ї складаються тепло.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

У вівторок у Раків успіх справи безпосередньо залежатиме від контролю за власною поведінкою, почуттями і словами. Приділіть більше уваги питанням взаємодії з колегами і партнерства. Одна необдумана фраза може зіпсувати тривалу співпрацю, і все піде не за планом.

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Льва

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Активний тиждень чекає Левів. Ви досягнете непоганих результатів в роботі і кар'єрі, проте для цього доведеться проявити терпіння і показати весь свій професіоналізм. Налаштовуйтеся на робочий лад вже з понеділка. Ближче до вихідних в сім'ї може виникнути серйозна розбіжність. Побережіть здоров'я.

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Діви, вас чекають зміни в сфері почуттів і захоплень. З середи у вас проявиться тяга до філософських роздумів. Вам захочеться чогось новенького, а у взаєминах ви шукатимете щирості і теплоти, але для цього потрібно і самим проявляти такі почуття по відношенню до партнерів.

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

У вівторок для Терезів найактуальнішими стануть проблеми сім'ї, батьків і домівки. Це може проявитися як в турботі про слабкого родича, вихованні дітей, так і в конфлікті з іншими членами сім'ї. У четвер у вас може з'явитися реальна можливість заробітку – не пропустіть. Будьте пильними в п'ятницю.

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень у Скорпіонів сприятливий для отримання нових знань і навчання. Можете спробувати сили в новій для себе галузі. Ваші поїздки не виправдають очікування. Можливі труднощі та розбіжності в спілкуванні з друзями і родичами, особливо в п'ятницю. Проявляйте дипломатичність.

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

У Стрільців буде неоднозначний період у фінансовій сфері. У одних очікується непоганий прибуток, а в інших, навпаки – будуть суцільні витрати і втрати. Але не переживайте завчасно, тому що ці проблеми будуть вам під силу. Розв'язуйте їх у міру надходження. У четвер зверніть увагу на здоров'я.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

У Козорогів зростає почуття впевненості у власних силах, а також відповідальності за себе і оточуючих людей. У середу не варто обмежувати себе в пошуку нових цікавих напрямків для власного розвитку. Спілкуйтеся з мудрими людьми, читайте побільше корисної літератури.

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Майбутній тиждень для представників знака Водолія буде сприятливий для спілкування з родичами і пошуку нових контактів як ділового, так і особистого характеру. Будьте готові до інтриг – чи то від вас приховують якусь важливу інформацію, чт ви самі гратимете роль таємничої особистості.

Гороскоп на тиждень 11-17 липня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У Риб майбутній тиждень стане багатообіцяючим періодом для інтелектуальної діяльності. Але ваші плани можуть не так легко реалізуватися, особливо на початковому етапі. Понеділок і вівторок для цього – складні дні. Коло вашого спілкування зазнає деяких змін. Можуть з'явитися нові знайомі.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
4 способи зварити каву без джезви та кавоварки
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Найкращі образи 4-го дня фестивалю

Подивитися
Цитата дня

Поверніть цій жінці її життя. Рабство було скасовано багато років назад. Смерть ненаситному патріархату, який робив це з жінками століттями! Це порушення прав людини! Брітні, ми скоро звільнимо тебе з цієї в'язниці.

Мадонна співачка
Як Мадонна підтримала Брітні Спірс
Перший кадр зі знімань продовження "Секс та місто"
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Пити стакан теплої води натщесерце
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти