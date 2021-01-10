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Гороскоп на тиждень 10-16 січня: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 06:40

Новорічний астрологічний прогноз на 10-16 січня для всіх знаків зодіаку

Наступний тиждень у більшості знаків зодіаку почнеться з переважання раціональності і практичності в мисленні, а ось романтизм відійде на другий план. У всіх подіях і вчинках ви видивлятиметеся якийсь порядок і сенс.

Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень
Фото: Unsplash

Поступово від цієї внутрішньої організації і самоконтролю захочеться звільнитися. Друга половина тижня пройде під девізом розкутості і незалежності від будь-якого тиску на особистість. Люди будуть готові на примхи і дивні вчинки.

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Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Овнів велика ймовірність серйозної завантаженості на роботі, але при цьому ваша праця часто буде марною. Щоб уникнути неприємностей, намагайтеся бути обачними та уважними навіть до дрібниць і не піддаватися на авантюрні пропозиції. У середу тримайте свою думку при собі, щоб не бовкнути зайвого.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

Перша половина тижня у Тельців пов'язана з напруженістю у відносинах, причому взаємною. Як ви налаштовані на оточуючих, так і вони поведуть себе по відношенню до вас. У вівторок постарайтеся стримати свою дратівливість, щоб не наламати дров, тим більше що з другої половини тижня справи налагодяться. А у вихідні настрій помітно поліпшиться.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Близнюкам рекомендується бути уважнішими до подій. Доля посилає вам знаки – не пропустіть їх, і тоді вас чекатимуть приємні зміни в кар'єрі та особистому житті. У вівторок ваші нові знайомства можуть стати вирішальними і перевернути ваше уявлення про навколишній світ. У суботу побережіть здоров'я.

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Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

Приємна смуга чекає Раків. Наступного тижня виявиться, що ви потрапите в центр уваги оточуючих, і це здорово вам допоможе у вирішенні власних питань. Незалежно від відстані, ви весь час відчуватимете взаємодію з людьми. У п'ятницю ви можете розраховувати на підтримку друзів, а ваші поради виявляться корисними близьким людям.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Левам належить серйозна робота, причому не стільки фізична, скільки психологічна. У понеділок ви будете в змозі впоратися з покладеними на вас обов'язками, від вас чекають рішучих дій. Хоча для цього доведеться серйозно попрацювати, а також витримати сутичку з опонентами і навіть зіпсувати відносини з близькими.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

Перша половина наступного тижня принесе Дівам деякі неприємності в роботі і дискомфорт у взаєминах з близькими людьми. У чомусь ви і самі будете винні, а все через вашу неуважність. Можливо, ви невірно оцінюєте свої можливості. Але вже з середини тижня до вас повернеться колишня впевненість у собі, і у вас все налагодиться.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

Початок тижня у представників знаку Терези буде не таким, як ви собі розпланували, і зуміє порадувати вас у багатьох сферах життя, особливо фінансовій. Однак наприкінці семиденного періоду можливі втрати. Не варто занадто довірливо ставитися до оточуючих. Їхні обіцянки не завжди виконуються так, як вам хочеться. На вихідних намагайтеся нікого не образити.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Скорпіони хизуватимуться своєю значимістю і цілеспрямованістю, завдяки чому багато чого зможуть домогтися. Але до кінця цього періоду ваша привабливість в очах оточуючих поступово померкне, поступившись місцем нерозумінню та недовірі. Поставтеся до цього філософськи, а якийсь із вихідних цілком присвятіть собі.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

Не все гаразд складатиметься у Стрільців наступного тижня. У вівторок ви ризикуєте висунути занадто багато претензій до оточуючих, а це мало кому сподобається. Але вже з середини тижня до вас повернеться бадьорість духу і робоча активність, допомагаючи справитися з накопиченими проблемами. Ваші плани на суботу і неділю не виправдаються.

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Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

Козорогів чекає незвична тиждень, коли вам складно досягти взаєморозуміння з оточуючими. Багато в чому винні будете ви самі. Перш ніж робити вчинки, аналізуйте свої дії і не забувайте думати про наслідки. Але ви не залишитеся наодинці з проблемами. Завдяки підтримці друзів ви зможете відпочити і відновитися на вихідних.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

Сприятливий тиждень очікує активних і життєрадісних Водоліїв, і це незважаючи ні на які обмеження та заборони. Люди довіряють вам і прислухаються до вашої думки, завдяки чому ви легко керуєте їх настроєм і домагаєтеся своїх цілей. Крім того, в середу вам пощастить у роботі, а в п'ятницю фортуна посміхнеться в особистому житті, перенісши акцент на вихідні.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

Незважаючи на деяку млявість і апатію на початку тижня, Риб чекає творче натхнення і успіх. У вівторок ви будете здатні зачарувати і привернути увагу оточуючих, до вас прислухаються, а з вашою думкою погоджуються. Ви можете використовувати цей факт для досягнення успіху. Кінець тижня буде сприятливий для накопичення нового досвіду і знань.

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